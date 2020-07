Havertz bittet Leverkusen um Freigabe – Harnik in 3. Liga?

Martin Harnik enttäuschte in der vergangenen Saison beim HSV. In 23 Spielen kam er nur auf drei Tore und zwei Vorlagen. Weil der Aufstieg verpasst wurde, endete die Leihe zum 30. Juni.

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 8. Juli 2020:

Havertz bittet Leverkusen um Freigabe

Kai Havertz wird Leverkusen laut der "Sport Bild" zeitnah um eine Wechsel-Freigabe bitten. Angeblich soll der FC Chelsea bereit sein, die von Bayer geforderten 100 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Nationalspieler zu bezahlen. In London würde Havertz auf Timo Werner treffen, der für 53 Millionen Euro aus Leipzig gekommen ist. Unter der Führung von Trainer Frank Lampard bastelt Chelsea gerade an einem jungen, entwicklungsfähigen Team für die Zukunft.

Havertz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis Juni 2022. An dem Offensivspieler waren zuletzt viele Topclubs interessiert, die allerdings wegen der Corona-Krise auf ein Angebot in diesem Sommer verzichteten. Auch der FC Bayern kündigte nach dem Transfer von Leroy Sané an, für Havertz nicht noch eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich zahlen zu können.

Kai Havertz will Titel gewinnen. Mit Leverkusen verlor er zuletzt das Pokalfinale gegen Bayern. Zieht er nun weiter auf die Insel zu Chelsea?

Foto: Witters

Lübeck will Ex-HSV-Profi Harnik

Schlägt Martin Harnik nach seinem missglückten Jahr beim HSV in Zukunft seine Zelte beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck auf? „Es gab Kontakte. Harnik ist ein Top-Stürmer, der in der Dritten Liga sicher helfen könnte. Es gibt Gespräche, um die Möglichkeiten auszuloten“, sagte VfB-Trainer Rolf Landerl den „Lübecker Nachrichten“.

Der 33 Jahre alte Harnik war zuletzt von Werder Bremen nach Hamburg verliehen worden. In Bremen, wo er noch ein Jahr unter Vertrag steht, hat er aber keine sportliche Perspektive. Im Falle eines Wechsels nach Lübeck müsste der Angreifer erhebliche finanzielle Einbußen akzeptieren.

Wechselt Weghorst zu Arsenal?

Top-Torjäger Wout Weghorst (27) liebäugelt offenbar mit einem Abschied vom VfL Wolfsburg. „Angst muss niemand haben. Es ist doch gut für einen Verein, wenn er wieder viel Geld bekommt, nachdem er in einen Spieler investiert hat. Ich habe Ambitionen und möchte das Höchste erreichen“, sagte der Niederländer der "Sport Bild": „In den vergangenen zwei Jahren konnte ich zeigen, dass ich auf dem Level liefern kann und dass noch mehr für mich drin ist.“

Angeblich ist nach 16 Saisontoren auch der FC Arsenal auf Weghorst aufmerksam geworden. Sollte sich ein Top-Club melden, wären die Wölfe offenbar gesprächsbereit. „Wir haben besprochen, dass wir uns zusammensetzen, falls etwas Spannendes für mich kommen sollte“, sagte Weghorst, der beim Werksclub noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. „Ich fühle mich wohl, meine Familie auch. Für mich ist aber auch wichtig, ob der VfL in der Zukunft alles dafür tut, Titel zu gewinnen.“

Verlässt Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst die Bundesliga?

Foto: Marius Becker / dpa

Ibrahimovic zwingt Juve in die Knie

Der AC Mailand hat das Duell der Top-Stars zwischen Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo für sich entschieden. Milan setzte sich in einer spektakulären Partie nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (0:0) gegen den Tabellenführer der Serie A durch (siehe Video).

Adrien Rabiot (47. Minute) und Ronaldo (53.) hatten Juve nach der Pause in Führung geschossen, doch Ibrahimovic (62./Handelfmeter), Franck Kessié auf Zuspiel des schwedischen Top-Stürmers (66.), Rafael Leao (67.) und der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi Ante Rebic (80.) drehten die Begegnung noch zugunsten der Gastgeber.

Trotz der ersten Niederlage seit dem Wiederbeginn der Liga liegt Juve klar auf Titelkurs und behauptete seinen Vorsprung von sieben Zählern an der Tabellenspitze auf den Zweiten Lazio Rom. Lazio hatte zuvor überraschend 1:2 (1:1) bei Aufsteiger US Lecce verloren.

Milan schlägt Juventus 4:2

Griesbeck wechselt von Heidenheim zu Union

Nach dem verpassten Bundesligaaufstieg wechselt der kampfstarke Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck laut der „Bild vom 1. FC Heidenheim zum 1. FC Union Berlin. Weil sein Vertrag beim Zweitligisten ausgelaufen ist, steht der 29-Jährige vor einem ablösefreien Wechsel.

Corona-Klausel in neuen Eintracht-Verträgen

Eintracht Frankfurt plant offenbar, in künftige Verträge eine Corona-Klausel einzubauen. Diese soll dem Verein im Falle einer anhaltenden Pandemie zusichern, das Gehalt kürzen zu können, berichtet die "Sport Bild". Laut dem Bericht soll ein neuer Vertrag von Trainer Adi Hütter eine entsprechende Passage beinhalten.

Hütters aktueller Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Sportvorstand Fredi Bobic hatte zuletzt aber bereits geäußert, dass die Zeichen auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit hindeuten. „Zum richtigen Zeitpunkt werden wir unsere Gespräche führen und ich gehe davon aus, dass wir im Anschluss daran die Verlängerung vermelden können“, sagte Bobic.

Trainer Adi Hütter soll seinen Vertrag in Frankfurt verlängern.

Foto: Lars Baron/Bongarts/Getty Images