Ein 15-Jähriger schreibt in Spanien Fußballgeschichte

Luka Romero von Real Mallorca stieg am Mittwoch zum jüngsten Spieler in einer europäischen Topliga auf.

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 25. Juni 2020:

Leeds entfernt „Pappkamerad“ bin Laden

Peinliche Panne beim englischen Zweitligisten Leeds United: Der Tabellenzweite der Championship musste ein Foto von al-Qaida-Gründer Osama bin Laden aus seinem Stadion an der Elland Road entfernen. Der 2011 von US-Soldaten erschossene Terrorist hatte sich unter die „Pappkameraden“ gemischt, die in Leeds wie etwa auch bei Borussia Mönchengladbach als Ersatz für die fehlenden Fans dienen.

Der Club versprach laut BBC, er werde sicherstellen, „dass keine weiteren anstößigen Bilder“ mehr gezeigt werden. Leeds mit Teammanager Marcelo Bielsa steht vier Runden vor Saisonende vor der Rückkehr in die Premier League, in der der dreimalige englische Meister zuletzt 2003/04 spielte.

Dänemark erlaubt mehr als 500 Fans bei Pokalfinale

Das dänische Pokalfinale darf trotz Corona-Krise vor mehr als 500 Zuschauern stattfinden. Regierung und Parlament erlauben, dass das Endspiel zwischen Aalborg BK und SønderjyskE am 1. Juli in Esbjerg nach demselben Muster wie drei ausgewählte Ligaspiele mit erhöhter Zuschauerkapazität und ausreichendem Abstand zwischen den Fans ausgetragen werden darf. Das teilten der dänische Fußballverband DBU und das Kulturministerium am Donnerstag mit.

Nach Ministeriumsangaben dürfen dann erstmals wieder Fans beider Teams auf den Rängen dabei sein - wie viele Zuschauer genau, das sollen die Behörden in den kommenden Tagen beschließen. Bei den drei Begegnungen in der dänischen Superliga waren nur Heimfans vor Ort gewesen, darunter 700 bei Horsens gegen Randers, 3000 beim Hauptstadtderby zwischen Bröndby IF und dem FC Kopenhagen sowie 875 bei Lyngby gegen OB.

Slavia Prag erneut Meister in Tschechien

Slavia Prag hat seinen Titel in der tschechischen Liga erfolgreich verteidigt. Das Team von Trainer Jindrich Trpisovsky bezwang am viertletzten Spieltag der Finalrunde den direkten Verfolger Viktoria Pilsen mit 1:0 und ist mit neun Punkten Vorsprung und gewonnenem direkten Vergleich nicht mehr von Platz eins der Fortuna Liga zu verdrängen.

Nach zwischenzeitlich fast zehnjähriger Durststrecke sicherte sich der Hauptstadtclub damit zum dritten Mal in den letzten vier Jahren den Titel. Insgesamt gewann Slavia seine 20. nationale Meisterschaft, zum sechsten Mal sicherte man sich dabei die Krone der reinen tschechischen Meisterschaft nach der Auflösung der Tschechoslowakei.

Nach mehr als zwei Monaten Unterbrechung aufgrund des Coronavirus wurde die reguläre Saison am 23. Mai mit einer Meisterschafts- und einer Abstiegsrunde fortgesetzt. Nach einem positiven Coronatest eines Spielers hatte sich das gesamte Team von Slavia kurz vor dem Restart noch in Quarantäne begeben müssen, dennoch verlor der Hauptstadtklub nach der Fortsetzung keine einzige Partie mehr.

Fans zweifeln an Reformwillen der Verbände

Manuel Gaber hat als Mitorganisator des Bündnisses „Unser Fußball“ nicht allzu großes Vertrauen in die Veränderungsbereitschaft der Verbände. „Wir sehen die Gefahr, dass es sich dabei um leere Worthülsen handelt“, sagte Gaber dem Fachmagazin „Kicker“. Zuvor hatten sich zahlreiche Fan-Szenen zu der Initiative zusammengeschlossen. Darin fordern die Anhänger, dass bereits die Sommerpause genutzt wird, um einen Wertewandel in der Fußball-Bundesliga einzuleiten.

„Da uns das Stadion als Bühne derzeit fehlt, wollen wir durch die Initiative deutlich machen, dass viele Fans geschlossen mit einer Stimme sprechen“, sagte Gaber. Mehr als 1100 Fan-Clubs haben sich inzwischen der Initiative angeschlossen. Als Hauptkritikpunkte nannte Gaber die ungleiche Verteilung des TV-Gelds, der zunehmende Einfluss von Investoren und die verbesserungswürdige Vorbildfunktion des Fußballs in der Gesellschaft „im Hinblick auf Korruptionsbekämpfung und ökologische Verantwortung“.

Gaber fordert, dass die Fans bei den Reformgesprächen gehört werden. „Klar ist, dass es Beteiligungsmöglichkeiten für uns Fans geben muss“, sagte er.

Palace abgefertigt: Klopp mit Liverpool fast Meister

Ziellinie in Sicht: Jürgen Klopp steht ganz kurz davor, den FC Liverpool endlich von seinem Meisterfluch zu erlösen. Nach einem nie gefährdeten 4:0-Sieg (2:0) gegen Crystal Palace kann der Champions-League-Sieger in der englischen Premier League bereits am Donnerstagabend seinen ersten Meistertitel seit 1990 feiern – auf der Couch, wenn Manchester City nicht beim FC Chelsea gewinnt (21.15 Uhr/Sky). „Ich weiß nicht einmal, ob ich zuschauen werde. Das letzte Mal als ich ihnen zugesehen habe, haben sie 3:0 gegen Arsenal gewonnen“, sagte Klopp mit einem Augenzwinkern bei Sky Sports.

Ein Freistoßtor von Trent Alexander-Arnold (23.), der 17. Saisontreffer von Mohamed Salah (44.), ein Traumschuss von Fabinho (55.) und der Schlusspunkt von Sadio Mané (69.) vergrößerten Liverpools Vorsprung am Mittwoch an der Anfield Road auf 23 Punkte.

Liverpool fertigt Crystal Palace ab

ManCity hat mit Teammanager Pep Guardiola und den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan bzw. Leroy Sané noch acht Spiele zu absolvieren. Beim Stadtrivalen Manchester United wecken drei Tore von Anthony Martial Hoffnung auf den Champions-League-Einzug. Der französische Nationalspieler führte den Rekordmeister quasi im Alleingang zum 3:0 (2:0) gegen Sheffield United.

ManUnited rückte dank Martial (7./44./74.) beim Startelf-Comeback von Weltmeister Paul Pogba bis auf zwei Punkte an den viertplatzierten FC Chelsea heran. Die Wolverhampton Wanderers (1:0 gegen AFC Bournemouth) bleiben United auf den Fersen.

Anthony Martial – Sheffield United 3:0

Kritik an späten Anstoßzeiten in Italien

Im italienischen Fußball laufen die Fans nach dem Restart der Serie A am vergangenen Wochenende Sturm wegen der größtenteils späten Anstoßzeiten. Beim nationalen Konsumentenschutzverband UNC gingen Tausende Beschwerden von Zuschauern der Bezahlsender darüber ein, dass ein Großteil der Spiele erst zu spät zu Ende gehe.

„Es ist absurd und unbegründet, dass die Serie-A-Spiele nur Nachtschwärmern vorbehalten sind“, kritisierte der Verband nun und forderte im Zuge dessen eine Vorverlegung der Spiele. Beim Restart am vergangenen Wochenende wurde die Hälfte der Partien erst um 21.45 Uhr angepfiffen und ging damit erst um kurz vor Mitternacht zu Ende. Gegen Ende der Saison am 2. August wird die Anzahl der späten Spiele sogar noch größer.

Daran wird sich trotz aller Forderungen des UNC allerdings wohl wenig ändern, da der Impuls zur Einführung der späten Anstoßzeit von den Spielern ausging. Die Fußballergewerkschaft AIC sprach sich wegen der drohenden Sommerhitze ausdrücklich gegen Spiele am Nachmittag aus. So beginnen nur wenige Matches bereits um 17.15 Uhr. In Süditalien, wo die Temperaturen im Durchschnitt höher als im Rest des Landes sind, beginnen alle Spiele erst um 19.30 Uhr oder um 21.45 Uhr.

Lazio Roms Vereinsarzt Ivo Pulcini sieht als mögliche Kompromisslösung die Vorverlegung der Spätspiele auf 21 Uhr. „Das ist nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler wichtig. Man muss den biologischen Rhythmus respektieren, auch für trainierte Fußballer ist es besser, früher abends zu spielen“, sagte Pulcini.

Dankert fühlt sich bei Geisterspielen auf Zeitreise

Schiedsrichter Bastian Dankert hat sich bei seiner Geisterspiel-Premiere nach der Corona-Pause in die Kreisliga zurückversetzt gefühlt. „Als ich das erste Spiel gepfiffen habe, ging es mir so, als wäre ich 20 Jahre zurückversetzt worden, als wenn ich in der Kreisliga B wieder vor 20 Zuschauern pfeife“, sagte Dankert der Deutschen Presse-Agentur in Rostock. Sein erstes Spiel nach der Zwangspause war der 2:0-Sieg des FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin.

Er nehme die Zweikämpfe intensiver wahr, wenn einem Spieler etwa auf den Fuß getreten werde. „In den Stadien hallt es dann auch sehr nach, wenn man die Anweisungen der Trainer oder Offiziellen lautstark hört. In der ersten Viertelstunde war es willkommen zurück in der Kreisliga. Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran“, sagte der 40-Jährige.

Bei den Geisterspielen fehle es etwas an Adrenalin. Dies würde fünf Prozent ausmachen, wenn man in ein Stadion gehe. „Das merkt man auch am Trainerverhalten. Es gibt Trainer, die sitzen jetzt plötzlich 90 Minuten auf ihrer Trainerbank, die bei Spielen mit Zuschauerbeteiligung 90 Minuten stehen“, sagte der Referee.

Real wieder Erster – 15-Jähriger schreibt Geschichte

Real Madrid hat im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Barcelona wieder knapp die Nase vorn. Lange ohne den geschonten deutschen Nationalspieler Toni Kroos bezwang der spanische Rekordmeister RCD Mallorca am Mittwochabend 2:0 (1:0) und übernahm die Tabellenspitze.

Real ist punktgleich mit Barcelona, hat aber den direkten Vergleich für sich entschieden, der in Spanien noch vor der Tordifferenz zählt. Vinicius (19.) und Sergio Ramos (56.) trafen für den klaren Favoriten gegen den Abstiegskandidaten von der Ferieninsel zum 20. Saisonsieg.

Real Madrid erobert gegen Mallorca Tabellenführung zurück

Kroos wurde nach dem 2:0 eingewechselt. Geschichte aber schrieb ein Mallorquiner: Luka Romero wurde im Alter von 15 Jahren, 7 Monaten und 6 Tagen der jüngste Spieler der Liga-Historie. Damit löste der Mexikaner Francisco Bao Rodríguez ab, der am 31. Dezember 1939 bei seinem Debüt für Celta Vigo 15 Jahre und 255 Tage alt war.

Ha sido un momento inolvidable. Gracias a todo el cuerpo técnico y al @RCD_Mallorca por haberme dado esta oportunidad.

Nunca olvidaré este día.

Fue una lástima perder, pero seguimos creyendo 🧗🏽 #HastaLaÚltimaGota pic.twitter.com/WuHsy1N22Y — Luka Romero (@lukaromero_) June 24, 2020

„Es war ein unvergesslicher Moment“, schrieb Romero bei Twitter: „Ich werde diesen Tag nie vergessen.“ Sein Trainer Vicente Moreno lobte: „Wir haben gesehen, wie er sich entwickelt hat, seit er zwölf Jahre alt war. Aber wir wollten ihn nicht zu schnell aufbauen, weil man sich um ihn kümmern muss. Er ist ein großartiger Spieler und ich denke, dass er uns in Zukunft viel geben wird.“

Romero stieg mit seinem Debüt in der Primera Division sogar zum jüngsten Debütanten in Europas fünf Topligen auf.

Gosens leitet Bergamos Aufholjagd gegen Lazio ein

Der deutsche Profi Robin Gosens hat in der Serie A sein achtes Saisontor erzielt und mit Atalanta Bergamo dank einer Aufholjagd das Spitzenspiel gegen Lazio Rom gewonnen. Nach frühem 0:2-Rückstand feierte Bergamo in Italiens Eliteliga gegen den Tabellenzweiten ein 3:2 (1:2), die Lombarden haben im Rennen um einen Champions-League-Platz als Vierter sechs Punkte Vorsprung auf die AS Rom. Der Verfolger gewann 2:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat Sampdoria Genua.

Atalantas Mittelfeldmann Marten de Roon brachte Lazio mit einem Eigentor nach vorn (5.), kurz darauf erhöhte Sergej Milinkovic-Savic (11.). Gosens verkürzte per Kopf (38.), nach der Pause drehten Ruslan Malinowski (66.) und Jose Luis Palomino (80.) das Spiel.

Bergamo dreht das Topspiel gegen Lazio

Lazio (62 Punkte) verlor im Meisterrennen am 27. Spieltag durch die Niederlage etwas den Kontakt zu Titelverteidiger Juventus Turin (66). Der Dritte Inter Mailand (58) verspielte beim 3:3 (2:1) gegen Sassuolo Calcio zweimal die Führung, kam Lazio aber immerhin näher. Bergamo (54) steht auf dem letzten Champions-League-Rang.

Inter lässt gegen Sassuolo Federn

Großaspachs Abstieg aus 3. Liga besiegelt

Die SG Sonnenhof Großaspach muss sich nach sechs Jahren aus der 3. Liga verabschieden. Nach der 1:2 (1:0)-Niederlage am Mittwochabend gegen den SV Meppen stehen die Schwaben drei Spieltage vor dem Saisonende als zweiter Absteiger nach dem FC Carl Zeiss Jena fest. In der zweiten Halbzeit besiegelten Max Kremer (50.) und Ted Tattermusch (81.) den Abstieg.

An der Spitze holt sich die zweite Mannschaft des FC Bayern dank eines 2:1 (1:1)-Erfolgs im Münchner Stadtderby die Tabellenführung zurück. Allerdings ist die Reserve des deutschen Rekordmeisters nicht aufstiegsberechtigt. Den Siegtreffer erzielte Malik Tillman (79.). Durch den Dämpfer müssen sich die Löwen wohl aus dem Aufstiegskampf verabschieden.

In einem weiteren Verfolgerduell setzte sich der FC Ingolstadt mit 2:0 (1:0) gegen den SV Waldhof Mannheim durch. In der ersten Halbzeit war SVW-Trainer Bernhard Trares auf die Tribüne geschickt worden, weil er sich nach einem nicht anerkannten Tor zu heftig beschwert hatte. Die Schanzer springen auf den vierten Rang, Mannheim hat sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Corona: Herzog gibt Nationaltrainer-Job in Israel auf

Der ehemalige Bundesligaspieler Andreas Herzog will seinen Vertrag als Israels Nationaltrainer nicht verlängern. Das sagte Österreichs Rekord-Internationaler am Mittwoch im Pay-TV-Sender Sky Sport Austria. „Ich bin nicht mehr bereit, den Vertrag zu verlängern, weil durch Corona einfach viel zerstört worden ist“, erklärte der 51-Jährige seine Entscheidung. Der Kontrakt des ehemaligen Werder- und Bayern-Spielers galt zuletzt wegen der Corona-Krise für zwei Monate als eingefroren.

Israels Fußballverband bestätigte am Abend die Trennung von Herzog. „Jeder, der mit ihm im Verband und der Mannschaft gearbeitet hat, hatte die Gelegenheit, mit einem echten Profi, Anführer, Gentleman und erstklassigen Fußballer zusammenzuarbeiten“, sagte IFA-Präsident Oren Hasson in einer Mitteilung.

Herzog betreut Israels Nationalteam seit Sommer 2018. Er hatte sich nach der Verschiebung der EM-Play-offs wegen der Coronavirus-Pandemie Bedenkzeit erbeten. Die Play-offs – Israel trifft im Halbfinale auf Schottland – finden frühestens im Herbst statt.