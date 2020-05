Fußball-Ticker "Rakete": Schalker Rekordmann feuert möglichen Nachfolger an

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 28. Mai 2020:

Ungarn: Fußballspiele mit Fans auf Abstand

Die ungarische Regierung erlaubt ab Donnerstag erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Sportveranstaltungen im Freien mit Publikum. Dabei gelten jedoch strikte Auflagen, bestimmt der diesbezügliche Regierungserlass, der in der Nacht im Ungarischen Amtblatt erschien. So muss unter den Zuschauern die Einhaltung eines Mindestabstands von anderthalb Metern gewährleistet sein. Die Wettkämpfe und Spiele müssen außerdem in Arealen stattfinden, die nicht oder nur teilweise überdacht sind.

Für Fußballstadien bedeutet dies, dass praktisch nur jeder vierte Sitzplatz vergeben werden darf, schrieb das Portal "444.hu". Zwischen zwei besetzen Sitzen müssten demnach drei weitere frei bleiben. Auch der unmittelbar hinter einem besetzten Sitz befindliche Sitz müsse frei bleiben, um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu gewährleisten.

"Hält man sich die bisherigen Besucherzahlen vor Augen, so bedeutet dies keine weltbewegende Veränderung im Vergleich zu früher", hielt das Portal mit Blick auf die auch schon vorher zumeist leeren Stadien fest. Der ungarische Liga-Fußball war wegen der Corona-Pandemie seit März ausgesetzt. Am vergangenen Wochenende wurde erstmals wieder eine Runde der Ersten Nationalliga gespielt, allerdings noch ohne Publikum.

Gelbe Karten: Gjasula jagt Hajtos Rekord

Als Klaus Gjasula in der 52. Minute Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner auf die Füße stieg, war der nächste Schritt zum Rekord getan. "Ich bin ein bisschen ungestüm reingegangen", sagte der Kapitän des SC Paderborn am Sky-Mikrofon. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte folgerichtig die Gelbe Karte gezückt, für den Mittelfeldabräumer des Tabellenschlusslichts war es die 15. Verwarnung im 25. Bundesligaspiel in dieser Saison.

Paderborns Kapitän Klaus Gjasula langte auch in Augsburg wieder zu.

Foto: Imago/Poolfoto

"Ich probiere, so wenige wie möglich zu bekommen“, fügte der albanische Nationalspieler nach dem 0:0 beim FC Augsburg hinzu: "Aber das gelingt mir nicht immer gut." Am kommenden Sonntag muss der 30-Jährige, der seit einer Kopfverletzung im Jahr 2013 mit Helm spielt, gegen Borussia Dortmund seine bereits dritte Gelbsperre in dieser Spielzeit absitzen.

Der ewige Rekord von Tomasz Hajto mit 16 Gelben Karten aus der Saison 1998/99 ist in Reichweite. "Du gehst ab wie eine Rakete. Ich hoffe, du knackst meinen Rekord, dann habe ich endlich Ruhe", sagte der ehemalige Profi des MSV Duisburg in einer Videobotschaft bei Sky.

BVB-Keeper Bürki zum FC Chelsea?

Der FC Chelsea ist nach einem Bericht der englischen Sun an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki interessiert. Demnach soll der Schweizer den Spanier Kepa Arrizabalaga an der Stamford Bridge als Nummer 1 ablösen und rund 15 Millionen Pfund (16,7 Millionen Euro) kosten. Die "Blues" hoffen auf einen günstigen Deal, weil Bürkis Vertrag in Dortmund im kommenden Jahr ausläuft.

Kepa war 2018 als bis dahin teuerster Torhüter der Welt für rund 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum FC Chelsea gewechselt. Seinen Cheftrainer Frank Lampard hat er als langfristige Nummer 1 bisher nicht überzeugt, war zwischenzeitlich auch nur noch Ersatz. Seine Zukunft in London ist ungewiss. Beim FC Valencia soll es Interesse an einem Leihvertrag geben, schreibt die Sun.

Der neunmalige Schweizer Nationalspieler Bürki war 2015 für geschätzte sechs Millionen Euro vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Der 29-Jährige bestritt bisher 184 Bundesliga-Spiele für den BVB.

Pressestimmen zu BVB gegen Bayern (0:1) Gazzetta dello Sport (Italien) "Es ist immer Bayern: Treffer in Dortmund! Magie von Kimmich - und der Titel in Reichweite." 1 von 10

La Repubblica (Italien) "Kimmich macht die Träume von Borussia Dortmund zunichte, die Bayern fliegen dem 30. Titel entgegen." 2 von 10

Blick (Schweiz) "Noch sind sechs Runden in der Bundesliga zu spielen. Nach der 0:1-Pleite der Dortmunder gegen die Bayern ist das Titelrennen aber so gut wie gelaufen. Ob (BVB-Trainer Lucien) Favre nun in den nächsten Wochen auf BVB-Abschiedstour geht? Das bleibt abzuwarten." 3 von 10

The Guardian (Großbritannien) "Joshua Kimmichs großartiger Kunstschuss brachte Bayern München einen 1:0-Sieg beim zweitplatzierten Borussia Dortmund im Klassiker, während der Bundesliga-Tabellenführer eine Hand auf den Titel legte. Kimmichs perfekt gewichteter Einsatz ließ Roman Bürki in der 43. Minute gestrandet zurück. Der Meister erzielte einen großen Sieg in einem leeren Stadion, in dem normalerweise 80.000 Fans Platz haben." 4 von 10

As (Spanien) "Dann geschah etwas, das nur wenige verstanden. Favre nahm Brandt und Delaney, zwei Spieler, die Borussia Festigkeit gegeben hatten, raus, um Can und Sancho einzuwechseln. Und lieferte das Leder an die Bayern. Haaland setzte noch einmal nach, bevor er verletzt ausschied. Sein Schuss mit links (...) wurde von Boatengs Ellbogen abgelenkt, aber der Videoassistent sah keine Notwendigkeit einzugreifen. Der Rest war alles Bayern. Ein Bayern, das bereits nach der achten Salatschüssel in Folge greift." 5 von 10

Mundo Deportivo (Spanien) "Die Bayern riechen nach Meister. Kimmichinho hat den Unterschied ausgemacht." 6 von 10

Sport (Spanien) "Im 'Klassiker' haben die Bayern das Titelrennen in der Liga entschieden. Kimmich krönte sein Superspiel mit einem tollen Tor." 7 von 10

ABC (Spanien) "Das Duell zwischen Lewandowski und Haaland hat Kimmich gewonnen. Er ist ein Fußballer so groß wie eine Kathedrale." 8 von 10

La Vanguardia (Spanien) "Die Bundesliga ist bayerisch. Die Bayern gewinnen in Dortmund und haben den achten Ligatitel praktisch in der Tasche." 9 von 10

Globo Esporte (Brasilien) "Hans Dieter Flick wusste sein Team zu strukturieren und die beiden Dortmunder Flügelspieler auszubremsen. Hakimi und Raphael Guerreiro wurden durch den Druck von Coman und Gnabry zu Gefangenen. Die Kapazität, die zentralen Pässe und die zu den Flügeln zu variieren, machte es Dortmund ebenfalls schwer. Flick war besser als Favre, und Bayern geht dem achten Titel in Folge in der Bundesliga entgegen." 10 von 10

Prödl: Bei Kohfeldt handelt Werder schlau

Der ehemalige Werder-Profi Sebastian Prödl (2008-2105) hält es für einen klugen Zug seines Ex-Clubs, an Trainer Florian Kohfeldt festzuhalten. "Kohfeldt ist ein guter Trainer, ihn nicht zu feuern ist schlau. Ihn zu entlassen, hieße, er ginge zu einem anderen Bundesligisten, den man dadurch stärker machen würde", sagte Prödl dem Kicker.

Der 32 Jahre alte Österreicher meinte aber auch: "Werder braucht für den direkten Klassenerhalt ein Wunder." Der Club steht in der Tabelle auf Rang 17 und hat bei einem Spiel weniger fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Prödl ging von Bremen zum FC Watford und wechselte im Februar zu Udinese Calcio. Wegen einer Verletzung und der Corona-Pause konnte er für seinen Club noch nicht auflaufen. "Wenn ich etwas Positives aus dieser schrecklichen Zeit ziehen möchte, dann, dass sie die Chance erhöht, dass ich vielleicht diese Saison noch spielen kann", sagte er.

Dynamo Dresden: Minge vor dem Aus

Ralf Minge steht laut Kicker als Sportchef von Dynamo Dresden vor dem Aus. Der Vertrag des 59-Jährigen läuft am 30. Juni aus und soll nicht verlängert werden. Zuerst hatten diverse Dresdner Medien über den Schritt berichtet. Minge soll im Aufsichtsrat angeblich die Rückendeckung der Mehrheit verloren haben. Grund dafür sind die sportlichen Misserfolge der vergangenen beiden Jahre. Dynamo ist aktuell Letzter.

Minge selbst äußerte sich auf Nachfrage nicht zu der Thematik. Angeblich will er den Club als Übergangslösung bis zum Ende des Jahres weiter unterstützen. D​er Aufsichtsrat will dies aber nur bis Ende September genehmigen. Bereits in der Winterpause war spekuliert worden, dass Minge sein Amt nach sechseinhalb Jahren aufgeben muss.

DFB: Egidius Braun trauert um Ehefrau

DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun trauert um seine Ehefrau Marianne. Die Gattin des langjährigen DFB-Chefs verstarb bereits am 20. Mai im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Aachen.

Marianne und Egidius Braun im Jahr 2000.

Foto: Witters

"Marianne Braun hat zeitlebens nach Kräften das vielfältige Engagement von Egidius Braun für den Fußballsport unterstützt", sagte DFB-Präsident Fritz Keller: "Beginnend mit der Errichtung der DFB-Stiftung Egidius Braun im Juli 2001 setzte sie sich intensiv für das Wirken der Egidius Braun gewidmeten DFB-Stiftung ein und prägte mit ihrer Weitsicht, ihren Werten und ihrem großen Herzen gerade die Anfangsjahre der Stiftung maßgeblich."

