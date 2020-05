Bundesliga-Neustart: Dortmund fertigt Schalke ab, Labbadia jubelt

Nach zehn Wochen Corona-Pause rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Trotz fehlender Fans sind die Stürmer in Torlaune.

Foto: Martin Meissner/Pool via Getty Images

Dortmund. Borussia Dortmund hat mit einem mühelosen Derbysieg seine Titel-Ansprüche zum Neustart der Fußball-Bundesliga bekräftigt. Der Tabellenzweite ließ dem FC Schalke 04 beim 4:0 (2:0) am Sonnabend keine Chance und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern vorerst auf einen Punkt. Die Münchner steigen erst am Sonntag bei Union Berlin nach zehn Wochen Corona-Pause wieder in den Ligabetrieb mit Geisterspielen ein. Einen Rückschlag im Titelrennen musste der Tabellendritte RB Leipzig durch das 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen den SC Freiburg hinnehmen.

Hertha-Trainer Bruno Labbadia (r.) feiert mit Ex-HSV-Profi Per Skjelbred seinen perfekten Einstand.

Foto: Thomas Kienzle/Pool via Getty Images

Einen gelungenen Einstand konnte Trainer Bruno Labbadia bei Hertha BSC bejubeln. Die Berliner siegten bei 1899 Hoffenheim 3:0 (0:0) und verschafften sich Luft im Abstiegskampf. Dagegen musste Coach Heiko Herrlich ein 1:2 (0:1) seines FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg aus einer Loge mitansehen. Der FCA-Trainer hatte wegen eines fragwürdigen Einkaufsausflugs während der Team-Quarantäne auf sein Debüt auf der Bank der abstiegsbedrohten Schwaben verzichtet.

Haaland erzielt erstes Tor nach Corona-Pause

Keinen echten Fortschritt im Ringen um den Ligaverbleib schafften auch Fortuna Düsseldorf und Schlusslicht SC Paderborn, die sich torlos trennten. Allein Düsseldorfs Valon Berisha hatte Pech mit zwei Aluminium-Treffern (17. Minute und 66.). Auch gegen den eingewechselten Steven Skrzybski (81.) rettete für Paderborn der Pfosten.

Das erste Tor nach dem Wiederbeginn der Bundesliga erzielte Dortmunds Superstürmer Erling Haaland. Der 19 Jahre alte Norweger traf in der 29. Minute gegen die oft überforderten Schalker. Raphael Guerreiro (45./63.) und Thorgan Hazard (48.) machten den klaren Sieg des BVB perfekt. Schalke rutschte durch die Schlappe auf Rang acht ab.

Einen unerwarteten Patzer leisteten sich die Leipziger, die nach dem Remis gegen Freiburg fürchten müssen, dass Bayern und Dortmund davonziehen. Manuel Gulde (34.) brachte die Breisgauer sogar in Führung, Yussuf Poulsen glich in der 77. Minute aus.

Labbadia jubelt über perfekte Premiere

Deutlich formverbessert agierte die Hertha unter Neu-Coach Labbadia. Ein Eigentor von Kevin Akpoguma (58.), Vedad Ibisevic (60.) und Matheus Cunha (74.) sorgten für eine perfekte Premiere des ehemaligen HSV-Retters und vierten Cheftrainers der Berliner in dieser Saison.

Daniel Ginczek (l.) feiert seinen späten Siegtreffer füßelnd mit Kevin Mbabu.

Foto: Tobias Hase/Pool via Getty Images

Noch viel Arbeit hat indes sein Kollege Herrlich, der nach seinem Quarantäne-Fauxpas keinen Kontakt zum Augsburger Team haben durfte. Ein Tor von Tin Jedvaj (54.) war für den FCA zu wenig. Renato Steffen (43.) und Daniel Ginczek (90.+1) stellten den Erfolg der Wolfsburger sicher. Herrlich wurde an der Seitenlinie von Co-Trainer Tobias Zellner vertreten.

Bilder vom ersten Geisterspieltag in den Bundesligen:

Herthas Profis suchten beim Torjubel allzu große Nähe. Foto: Thorsten Wagner / imago images/Poolfoto

Schiedsrichter Deniz Aytekin (M.) bereitet sich auf das Revierderby vor. Foto: Martin Meissner / dpa

Journalisten und Medienvertreter finden sich vor dem Dortmunder Signal-Iduna-Park ein. Die Polizei wacht über die Einhaltung der Abstandsregeln. Foto: Rauch / imago images/Nordphoto

Ein Balljunge von Jahn Regensburg desinfiziert beim Zweitligaspiel gegen Holstein Kiel einen Ball am Spielfeldrand Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Einer Medienvertreterin wird am Eingang zur Leipziger Red-Bull-Arena das Fieber gemessen. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Leipzigs Profis Kevin Kampl (r.) und Timo Werner besichtigen mit Maske das Spielfeld. Foto: Jan Woitas / dpa

Auf der Bank des Karlsruher SC wird beim Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98 vorschriftsmäßig Maske getragen. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Hinter der Karlsruher Bank herrscht gähnende Leere. Foto: Matthias Hangst / dpa

Heidenheims Torwart Kevin Müller (r.) zeigt im Zweikampf mit Bochums Anthony Losilla keine Berührungsängste, kann das Tor aber nicht verhindern. Foto: Lukas Schulze / dpa

Beim Torjubel mit Vassilios Lambropoulos (l.) belässt es Losilla bei einem Faustkontakt. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Auf der Bochumer Tribüne bleibt der Sicherheitsabstand gewahrt. Auch VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz hält sich an die Hygieneregeln. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Darmstadts Sportdirektor Carsten Wehlmann kommt ins Karlsruher Stadion. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Bei einem Mitglied einer TV-Crew wird vor dem Einlass in den Dortmunder Signal-Iduna-Park die Temperatur gemessen. Foto: Martin Meissner / dpa

Eine Trinkhalle vor der Merkur-Spiel-Arena, an der sich normalerweise vor dem Spiel viele Düsseldorf-Fans treffen, muss geschlossen bleiben. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Regensburgs Stadionsprecher Christian Sauerer muss sich beim Spiel gegen Holstein Kiel nicht verausgaben. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Vor dem Spiel geegen Heidenheim werden in Bochum alle Bälle desinfiziert. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Ein Aushang erinnert die Ordner in Aue an die Verhaltensregeln. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Ein medizinischer Mitarbeiter in Aue misst die Temmperatur bei Sandhausens Pressesprecher Markus Beer. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Aue-Fans grüßen vor dem Spiel gegen Sandhausen auf Bildern und Plakaten ihre Mannschaft. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Sandhausens Philip Türpitz (r.) bekommt auf dem Weg in die Kabine eine Maske gereicht. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Ein Ordner steht einsam auf der verwaisten Tribüne des Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadions. Foto: Robert Michael / dpa

Aues Pascal Testroet (2. v. l.) nutzt die Maske, um das Spiel gegen Sandhausen nicht mit ansehen zu müssen. Foto: Robert Michael / dpa

Heidenheims Spieler wärmen sich vor dem Spiel gegen Bochum in sicherem Abstand zueinander auf. Foto: Lukas Schulze / dpa

Vor Spielbeginn werden in Bochum die Spielerbänke desinfiziert. Foto: Lukas Schulze / dpa

Auch der Schriftzug auf den Aufwärmshirts des VfL Bochum wurde den Umständen angepasst. Foto: Lukas Schulze / dpa



Die Trainer Christian Eichner (Karlsruher SC, l.) und Dimitrios Grammozis (Darmstadt 98) begrüßen sich per "Ellenbogen-Check". Foto: Matthias Hangst / dpa

Aues Präsident Helge Leonhardt hat sich gut getarnt. Foto: Robert Michael / dpa

Auch die Pressevertreter im Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadion gehen auf Distanz. Foto: Robert Michael / dpa

Demonstrativer Jubel: Ein Mitarbeiter von Holstein Kiel hät ein Schild mit der Aufschrift "Tor!" in die Höhe. Foto: Alexander Hassenstein / dpa

Bei Journalisten, die ins Regensburger Stadion kommen, wird die Körpertemperatur gemessen. Foto: Alexander Hassenstein / dpa



Erstmals in der Bundesliga-Geschichte fand ein ganzer Spieltag ohne Zuschauer statt. Foto: Alexander Hassenstein / dpa

Die Anzeigetafel der Red-Bull-Arena Leipzig weist auf die Hygienevorschriften hin. Foto: Jan Woitas / dpa

Auch wenn die Anzeigetafel in Regensburg ihr bestes gab: Der Jubel blieb verhalten. Foto: Alexander Hassenstein / dpa