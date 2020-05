Neustart nach Corona-Pause: Trainer fährt Profis zum Stadion

Hamburg. Nach zehn Wochen Corona-Pause rollt an diesem Sonnabend der Fußball in den Bundesligen wieder. Ein erster Schritt – doch ein Ende der Krise ist noch lange nicht im Sicht. Der Sport leidet weltweit unter den Folgen der Pandemie.

Die Entwicklungen am Sonnabend, den 16. Mai 2020:

Abbruch wegen Corona – Lübeck erklärt sich zum Aufsteiger

Die Streit in der Fußball-Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga spitzt sich zu. Während sich bei einer Befragung acht der 18 Vereine für eine Relegation zwischen Tabellenführer VfB Lübeck und dem Zweiten VfL Wolfsburg II aussprachen, lehnt Lübeck dieses Ansinnen strikt ab. Sechs Vereine sind für die Anwendung der Quotientenregel, vier enthielten sich der Stimme. Die Schleswig-Holsteiner haben zwar ein Spiel mehr als Wolfsburg II ausgetragen, verfügen aber über einen Vorsprung von fünf Punkten. Auch bei Nutzung der Quotientenregel wären die Lübecker vorn. Entschieden werden soll bei einem Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) Ende Juni.

„Das Ding ist absolut wasserdicht, es wird keine Relegation mit Wolfsburg geben. Der NFV wird einen Saisonabbruch beschließen, wir werden aufsteigen“, sagte VfB-Vorstandssprecher und Rechtsanwalt Thomas Schikorra. In einer Mitteilung wiesen die Lübecker darauf hin, dass es bei Abbruch einen Aufsteiger nur geben könne, wenn die Saison auch gewertet werde. Daraus resultiert die Schlussfolgerung des VfB: „Nach allen denkbaren objektiven und rechtlich vertretbaren Wertungskriterien kann der Aufsteiger nur VfB Lübeck heißen.“

Deshalb kündigten die Lübecker an: „Wir werden vor diesem Hintergrund unsere Planungen für die 3. Liga konsequent vorantreiben. Dies bedeutet, dass wir die bereits begonnenen infrastrukturellen Maßnahmen am Stadion, die für den Spielbetrieb in der 3. Liga erforderlich sind, fortsetzen und bis zum 30.06.2020 beenden werden. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Wochen unseren Kader für die 3. Liga zusammenstellen.“

Zweitliga-Neustart: Trainer fährt Spieler zum Stadion

Begleitet von kuriosen und ungewöhnlichen Umständen hat am Sonnabend die 2. Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb nach der Corona-Pause wiederaufgenommen. Zwischenfälle waren bis zum Anpfiff keine bekannt. Die Fans in Bochum, Regensburg, Aue und Karlsruhe verhielten sich diszipliniert und hielten sich nicht im direkten Stadion-Umlauf auf.

In Bochum fuhr Heidenheims Trainer Frank Schmidt einige Spieler ins Stadion. „Wir sind mit Kleinbussen mit maximal vier Spielern gefahren“, sagte Schmidt bei Sky: „Da hat es keinen Sinn gemacht, wen dazu zu holen. Und da wir alle den Führerschein haben, haben wir gesagt, wir machen das selbst. Und wir sind gut und sicher in Bochum angekommen.“

Schiedsrichter Deniz Aytekin (M.) bereitet sich auf das Revierderby vor. Foto: Martin Meissner / dpa

Journalisten und Medienvertreter finden sich vor dem Dortmunder Signal-Iduna-Park ein. Die Polizei wacht über die Einhaltung der Abstandsregeln. Foto: Rauch / imago images/Nordphoto

Ein Balljunge von Jahn Regensburg desinfiziert beim Zweitligaspiel gegen Holstein Kiel einen Ball am Spielfeldrand Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Einer Medienvertreterin wird am Eingang zur Leipziger Red-Bull-Arena das Fieber gemessen. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Leipzigs Profis Kevin Kampl (r.) und Timo Werner besichtigen mit Maske das Spielfeld. Foto: Jan Woitas / dpa



Auf der Bank des Karlsruher SC wird beim Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98 vorschriftsmäßig Maske getragen. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Hinter der Karlsruher Bank herrscht gähnende Leere. Foto: Matthias Hangst / dpa

Heidenheims Torwart Kevin Müller (r.) zeigt im Zweikampf mit Bochums Anthony Losilla keine Berührungsängste, kann das Tor aber nicht verhindern. Foto: Lukas Schulze / dpa

Beim Torjubel mit Vassilios Lambropoulos (l.) belässt es Losilla bei einem Faustkontakt. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Auf der Bochumer Tribüne bleibt der Sicherheitsabstand gewahrt. Auch VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz hält sich an die Hygieneregeln. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Darmstadts Sportdirektor Carsten Wehlmann kommt ins Karlsruher Stadion. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Bei einem Mitglied einer TV-Crew wird vor dem Einlass in den Dortmunder Signal-Iduna-Park die Temperatur gemessen. Foto: Martin Meissner / dpa

Eine Trinkhalle vor der Merkur-Spiel-Arena, an der sich normalerweise vor dem Spiel viele Düsseldorf-Fans treffen, muss geschlossen bleiben. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Regensburgs Stadionsprecher Christian Sauerer muss sich beim Spiel gegen Holstein Kiel nicht verausgaben. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Vor dem Spiel geegen Heidenheim werden in Bochum alle Bälle desinfiziert. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Ein Aushang erinnert die Ordner in Aue an die Verhaltensregeln. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Ein medizinischer Mitarbeiter in Aue misst die Temmperatur bei Sandhausens Pressesprecher Markus Beer. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Aue-Fans grüßen vor dem Spiel gegen Sandhausen auf Bildern und Plakaten ihre Mannschaft. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Sandhausens Philip Türpitz (r.) bekommt auf dem Weg in die Kabine eine Maske gereicht. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Ein Ordner steht einsam auf der verwaisten Tribüne des Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadions. Foto: Robert Michael / dpa



Aues Pascal Testroet (2. v. l.) nutzt die Maske, um das Spiel gegen Sandhausen nicht mit ansehen zu müssen. Foto: Robert Michael / dpa

Heidenheims Spieler wärmen sich vor dem Spiel gegen Bochum in sicherem Abstand zueinander auf. Foto: Lukas Schulze / dpa

Vor Spielbeginn werden in Bochum die Spielerbänke desinfiziert. Foto: Lukas Schulze / dpa

Auch der Schriftzug auf den Aufwärmshirts des VfL Bochum wurde den Umständen angepasst. Foto: Lukas Schulze / dpa

Die Trainer Christian Eichner (Karlsruher SC, l.) und Dimitrios Grammozis (Darmstadt 98) begrüßen sich per "Ellenbogen-Check". Foto: Matthias Hangst / dpa



Aues Präsident Helge Leonhardt hat sich gut getarnt. Foto: Robert Michael / dpa

Auch die Pressevertreter im Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadion gehen auf Distanz. Foto: Robert Michael / dpa

Demonstrativer Jubel: Ein Mitarbeiter von Holstein Kiel hät ein Schild mit der Aufschrift "Tor!" in die Höhe. Foto: Alexander Hassenstein / dpa

Bei Journalisten, die ins Regensburger Stadion kommen, wird die Körpertemperatur gemessen. Foto: Alexander Hassenstein / dpa

Erstmals in der Bundesliga-Geschichte fand ein ganzer Spieltag ohne Zuschauer statt. Foto: Alexander Hassenstein / dpa



Die Anzeigetafel der Red-Bull-Arena Leipzig weist auf die Hygienevorschriften hin. Foto: Jan Woitas / dpa

Auch wenn die Anzeigetafel in Regensburg ihr bestes gab: Der Jubel blieb verhalten. Foto: Alexander Hassenstein / dpa



In Regensburg kamen die Jahn-Profis zum Spiel gegen Holstein Kiel in ihren Privatwagen einzeln zur Arena. Die Gäste fuhren mit zwei Bussen vor. Beim Aufwärmen lief im leeren und ansonsten stillen Jahn-Stadion Musik. Damit sollte wenigstens für etwas Normalität gesorgt werden, wie es vonseiten des Gastgebers hieß.

In Karlsruhe zogen sich die Profis des KSC in verschiedenen Räumen um. Einige etwa in den eigentlich für die Physiotherapeuten vorgesehenen Räumen, andere wie sonst auch in der Mannschaftskabine. Zuvor waren Spieler und Trainerteam getrennt voneinander zu der Partie gegen den SV Darmstadt 98 ins Wildparkstadion gekommen.

Theis von Corona-Fall bei Gobert geschockt

Der positive Corona-Test bei Rudy Gobert, dem ersten infizierten Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA, hat bei Basketball-Nationalspieler Daniel Theis von den Boston Celtics für einen Schock gesorgt. Das bestätigte Theis rückblickend in einem „Sportbuzzer“-Interview. Die Celtics hatten wenige Tage vor der Bekanntgabe des positiven Ergebnisses Mitte März noch gegen Goberts Utah Jazz gespielt. Die Nachricht habe Theis vor dem geplanten Auswärtsspiel bei den Milwaukee Bucks erreicht.

„Ich war mit einigen Mitspielern essen. Einer davon war Vincent Poiree, der Gobert kennt, weil beide Franzosen sind. Wir saßen beim Essen, Vincent war am Telefon, legte auf und meinte: 'Rudy Gobert wurde positiv getestet.' Alle am Tisch dachten, er macht einen Witz. Aber Vincent meinte, dass es ernst sei“, schilderte Theis.

„Und dann hat“s bei mir im Kopf angefangen: Wir haben vor fünf Tagen gegen Utah gespielt, ich habe gegen Rudy Gobert verteidigt, hatte den engsten Kontakt zu ihm auf dem Feld. Ja, wenn jemand positiv ist, dann ich“, erklärte Theis. Der 28-Jährige wurde später aber nicht positiv getestet, anders als sein Mitspieler Marcus Smart.

Bach: Corona zeigt Bedeutung des Sports

Mit einer gemeinsamen Absichtserklärung wollen das Internationale Olympische Komitee und die Weltgesundheitsorganisation die Rolle des Sports im Kampf gegen Pandemien stärken. IOC-Chef Thomas Bach rief die „Regierungen der Welt“ am Sonnabend bei der Unterzeichnung der Vereinbarung dazu auf, die stärkere Unterstützung körperlicher Betätigung in ihre Förderprogramme aufzunehmen. Die Corona-Krise mache „noch offensichtlicher, wie wichtig Sport für die generelle Gesundheit ist“, sagte Bach.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte einen gemeinsamen Aktionsplan an. „Sport hilft den Menschen, gesund zu bleiben. Jeder sollte aktiv bleiben“, sagte er. Das IOC sei daher ein „natürlicher Partner“ für die WHO.

Die Organisation berät das IOC auch bei der Neuorganisation der um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Zweifel, dass die Sommerspiele im Juli 2021 wie geplant ausgetragen werden können, wies Bach zurück. „Wir sind ein Jahr und zwei Monate entfernt. Wir werden die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen“, sagte der 66-Jährige.

Sörgel hält Fußballspiele mit Fans für denkbar

Der Nürnberger Pharmakologe Fritz Sörgel hält eine schrittweise Zulassung von Zuschauern in Fußballstadien trotz der Corona-Pandemie bald wieder für denkbar. „Der Zugang von Menschen zum Stadion kann so geregelt werden wie der Zugang der Kunden zum Ikea, und es wäre möglich, im Stadion die notwendigen Abstände einzuhalten, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was dagegen einzuwenden wäre, Spiele vor reduziertem Publikum zuzulassen“, sagte Sörgel im Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Die Fußball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb mit Geisterspielen fort, an dieser Situation sollte sich in der aktuellen Coronakrise vorläufig nichts ändern. Sörgel betonte jedoch, er wisse nicht, wie realistisch eine solche Öffnung von Stadien sei.

Die Rückkehr des Spielbetriebs begrüßt Sörgel aber grundsätzlich. „Ein solches Konzept, rund 1700 Personen in einer Hygiene-Zone inmitten einer Pandemie konsequent zu testen, ist so noch nie irgendwo durchgeführt worden“, sagte er. Für ihn habe dieses Vorgehen den „Charakter einer wissenschaftlichen Studie“.

Corona kostet Bambergs Basketballer Gesellschafter

Brose und der Bundesliga-Basketball in Bamberg: Das gehört seit Jahren untrennbar zusammen. Auch dank der finanziellen Pferdestärken des Automobilzulieferers fuhren die Franken seit 2010 sieben Meisterschaften und fünf Pokalsiege ein. Doch die Corona-Krise führt nun an dem Traditionsstandort der BBL zu nachhaltigen Einschnitten.

Brose steigt zum 1. Juli als Gesellschafter der Bamberger Basketball GmbH aus. Kurz vor der Entscheidung der zuständigen Behörden über eine Saisonfortsetzung der Bundesliga wird damit noch einmal ersichtlich, wie schwer die deutsche Eliteklasse getroffen wird – auch wenn Brose als Haupt- und Namenssponsor bleibt.

„Die massiven Veränderungen in der Automobilindustrie, verstärkt durch die Nachfrageeinbrüche als Folge der Coronavirus-Maßnahmen, haben bei der Brose-Unternehmensgruppe zu erheblichen Ergebniseinbrüchen geführt“, sagte Michael Stoschek, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung bei Brose und Aufsichtsratschef beim Bamberger Bundesligaclub.

EM 2021 zur Not in weniger Ländern

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat eine Reduzierung der Gastgeberländer für die ins Jahr 2021 verlegte Fußball-EM nicht ausgeschlossen. „Prinzipiell ist die Idee, dass wir bei den gleichen Städten bleiben. Mit neun Städten ist alles geregelt. Bei drei Städten haben wir einige Probleme, daher werden wir weiter diskutieren“, sagte der 52-Jährige in einem Interview des Senders Bein Sports. „Prinzipiell werden wir es in zwölf Städten machen, aber wenn nicht, sind wir bereit, es in zehn, neun oder acht zu tun“, sagte Ceferin.

Die EM hätte zum 60-jährigen Turnierjubiläum in diesem Sommer erstmals gleich in zwölf Ländern stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die UEFA entschieden, das Turnier nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 auszurichten. Einige Gastgeberstädte wie Bilbao (Spanien) hatten zuletzt Bedenken geäußert, den neuen Termin gewährleisten zu können.

Der deutsche Spielort München, wo die DFB-Elf in der Vorrunde auf Frankreich, Portugal und einen noch nicht qualifizierten Play-off-Sieger treffen soll, hat seine Bereitschaft für die Gastgeberrolle 2021 bereits bestätigt.

Streit mit Eurosport – Blackout beim Montagsspiel?

Die Situation spitzt sich zu. Nur zwei Tage vor der letzten Begegnung des Re-Start-Spieltages droht der Fußball-Bundesliga ein TV-Blackout. Die Liveübertragung der Partie Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen am Montagabend ist gefährdet. Der Zeitdruck steigt, doch am Wochenende ist keine Entscheidung zu erwarten. Die Liga hofft am Tag des Spiels auf eine juristische Lösung.

Die Situation ist äußerst vertrackt und juristisch heikel. Der Streamingdienst DAZN, der die bisherigen Montagsspiele übertrug, will auch aus Bremen übertragen, darf aber nicht. Grund ist die Auseinandersetzung des Konzerns Eurosport/Discovery und der Deutschen Fußball-Liga (DFL): Das Medienunternehmen beruft sich auf ein Sonderkündigungsrecht des TV-Vertrages wegen der Corona-Krise.

Eurosport hatte sich die Liverechte für insgesamt 40 Punktspiele gesichert: für die 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Glücklich wurde der Spartensender damit nicht. Er verkaufte nach den zwei Spielzeiten mit mäßigem Zuschauererfolg in diesem Sommer eine Sublizenz an DAZN. Direkter Vertragspartner der DFL ist aber weiterhin Eurosport.

DAZN stände bereit für die Übertragung, ist aber auf Eurosport/Discovery angewiesen. Das Problem: Der Streamingdienst muss pro Saison nur einen Teil der geschätzten 70 Millionen Euro an Eurosport zahlen, den der Spartensender als DFL-Vertragspartner an die Liga abführen muss.

Union-Trainer Fischer soll im Derby zurückkehren

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin rechnet mit einer Rückkehr von Trainer Urs Fischer rechtzeitig vor dem Derby gegen Hertha BSC am Freitag kommender Woche. Wie der Hauptstadt-Club mitteilte, gehe man derzeit davon aus, dass der Schweizer im Olympiastadion auf der Bank sitzen werde.

Fischer fehlt den Eisernen am Sonntag (18.00 Uhr) zum Neustart der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den FC Bayern München. Der 54-Jährige muss noch zwei negative Corona-Tests abliefern. Gegen die Bayern wird die Mannschaft von Co-Trainer Markus Hoffmann betreut.

Fischer hatte das Quarantäne-Trainingslager von Union in Barsinghausen in dieser Woche verlassen, um zu seiner Familie in die Schweiz zu reisen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters wurde er am Sonnabend in Berlin zurückerwartet.

Union hatte zunächst gehofft, dass ein weiterer negativer Corona-Test am Sonnabend ausreichen würde, damit Fischer das Team gegen die Bayern betreuen kann. Die Entscheidung sei nun in Absprache mit der DFL Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden.

Michael Rummenigge stärkt Herrlich den Rücken

Der frühere Bayern- und Dortmund-Profi Michael Rummenigge hat in einem Kommentar beim RedaktionsNetzwerk Deutschland deutlich Partei für Augsburgs Trainer Heiko Herrlich ergriffen. „Dass er nun nicht auf der Bank sitzt, halte ich persönlich für komplett übertrieben, ja sogar für blödsinnig“, schrieb der 56-Jährige im am Sonnabend veröffentlichten Beitrag. „Andere Menschen dürfen doch auch einkaufen gehen, warum also die Fußballer nicht? Auch, dass sie einkaserniert wurden wie Verbrecher, finde ich wahnsinnig.“

Herrlich hatte das Teamhotel des Fußball-Bundesligisten während des Quarantäne-Trainingslagers des Vereins für einen Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme verlassen und damit gegen das DFL-Hygienekonzept in der Corona-Krise verstoßen. Der 48-Jährige sitzt deshalb bei seinem geplanten Augsburg-Debüt gegen den VfL Wolfsburg an diesem Sonnabend freiwillig nicht auf der Bank.

„Ich schätze ihn, habe ihn immer als ehrlichen Typen kennengelernt, und so hat er sich auch jetzt verhalten“, sagte Rummenigge. Der Ex-Profi und -Nationalspieler lobte Herrlich dafür, dass er selbst vom Fauxpas erzählt hatte: „Allein für diese Ehrlichkeit hätte ich ihn belohnt und am Samstag bei seinem ersten Spiel als Augsburg-Trainer auf der Bank sitzen lassen – natürlich nur, wenn sein Test negativ ausgefallen wäre.“

RB Leipzig installiert Flugzeug-Gangway

Für die Erweiterung der Ersatzbank auf die Tribüne hat sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig Hilfe beim Flughafen geholt. Da in der Red Bull Arena der Höhenunterschied zwischen Tribüne und Spielfeld etwa drei Meter beträgt, bekam der Club eine Gangway geliefert. Über die Flugzeugtreppe kommen Betreuer und Spieler in den Innenraum. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Zur Einhaltung des Mindestabstands muss die Personenanzahl auf den Ersatzbänken reduziert werden, sodass auf die Zuschauerränge ausgewichen wird. RB Leipzig trifft am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) auf den SC Freiburg.

„Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Wir helfen gern“, sagte Uwe Schuhardt, Sprecher des Flughafens Halle/Leipzig. Die Gangway war am Freitag angeliefert und im Stadion in Position gebracht worden.

Trainer Julian Nagelsmann hat unterdessen die Fans aufgefordert, nicht zum Stadion zu kommen. „Bleibt bitte zu Hause, wir möchten die Bundesliga erfolgreich zu Ende spielen. Ihr könnt gern von euren Balkonen jubeln und schreien, vielleicht hören wir davon etwas im Stadion“, sagte Nagelsmann in einer Videobotschaft des Clubs.

NFL-Teams dürfen Einrichtungen wieder öffnen

Die Teams der US-Football-Profiliga NFL können im Zuge der Coronakrise am kommenden Dienstag ihre Einrichtungen wieder öffnen. Das teilte Ligachef Roger Goodell den Clubs mit. Demnach sei eine Öffnung der Räumlichkeiten gestattet, wenn dies durch die lokalen Behörden erlaubt wird.

Allerdings dürfen sich zunächst nur 50 Prozent der Mitarbeiter in den Einrichtungen aufhalten und nie mehr als 75 Personen gleichzeitig. Spielern und Trainern ist der Zutritt weiter untersagt, es sei denn, es handele sich um eine medizinische Behandlung.

Am 25. März hatten die Teams im Zuge der Pandemie ihre Anlagen schließen müssen. Die teilweise Öffnung folgt der ersten Phase der Rückkehr zum normalen Betrieb. Goodell erwarte eine zweite Phase, die weiteren Personen den Zutritt zu den Räumlichkeiten gewährt, in „relativ kurzer Zeit“. Die neue Saison in der NFL soll am 10. September beginnen.

Gagelmann: Schiedsrichter bewerten Torjubel nicht

Der ehemalige Schiedsrichter Peter Gagelmann sieht seine Kollegen bei Verstößen der Fußball-Profis gegen Hygienevorschriften nicht in der Verantwortung. Zu reagieren, „wenn jemand jubelt oder sich in den Armen liegt, das obliegt nicht den Schiedsrichtern“, sagte der 51-Jährige dem TV-Sender Sky Sport News HD.

Die Spieler sind beim Bundesliga-Neustart dazu angehalten, sich bei einem Tor nicht zu umarmen oder abzuklatschen. In einem solchen Fall „könnte theoretisch das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt auf den Platz kommen und sagen: 'So wir brechen jetzt das Spiel ab!' Aber das ist nicht die Sache der Schiedsrichter“, sagte Gagelmann.

Hitzlsperger: Corona legt Fehlentwicklungen offen

Für Thomas Hitzlsperger sind durch die Coronavirus-Krise Fehlentwicklungen im Profifußball verdeutlicht worden. „Es ist an der Zeit, anzuerkennen, dass fast alle Beteiligten den sportlichen Erfolg über nachhaltige Entwicklung gestellt haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart im Interview von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“. „Für eine positive Bilanz auf der Mitgliederversammlung gibt es eben weniger Applaus als für die Champions-League-Teilnahme. Die Gier nach Anerkennung und Erfolg hat über die Vernunft gesiegt“, ergänzte der 38-Jährige mit Blick auf die wirtschaftliche Notlage vieler Clubs.

Auch der VfB befindet sich laut Hitzlsperger in einer ernsten Lage. „Wir stecken nach wie vor in einer heiklen Situation, und wir sind weit weg von der Normalität. Bei uns wird weiterhin Kurzarbeit praktiziert. Dieser Zustand wird noch einige Zeit anhalten, denn wir müssen derzeit davon ausgehen, dass in diesem Jahr keine Spiele mehr mit Zuschauern stattfinden werden.“ Der Zweitligist nimmt den Spielbetrieb am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden wieder auf.

Beeinflusst Corona das Hopp-Verfahren?

Die juristische Aufarbeitung der Schmähungen gegen Dietmar Hopp könnte in der Corona-Krise eine ungeahnte Wendung erfahren. Der 1. FC Köln hat beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes die Einstellung seines Verfahrens beantragt, wie der Bundesligist bestätigte. Diesem Vorgehen haben sich weitere Clubs angeschlossen. Unmittelbar vor dem Bundesliga-Stopp war es zu mehreren Spielunterbrechungen in der Liga gekommen, unter andere bei Köln – FC Schalke 04 und TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München.

Derzeit ruht der Betrieb beim DFB-Sportgericht. „Sportgericht und Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes haben aufgrund der Corona-Pandemie alle offenen Verfahren ausgesetzt. Über das weitere Vorgehen in diesen Fällen wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden“, hatte der DFB diese Woche auf Anfrage mitgeteilt.

Offenbar ist man sich beim für Sportgerichtsverfahren zuständigen DFB noch uneins, wie mit den schlagzeilenträchtigen Fällen umgegangen werden soll. In der Corona-Zeit sind die Fans durch die Geisterspiele ohnehin gestraft, Zuschauerausschlüsse würden wohl die nächste Protestwelle hervorrufen. Zudem würden Geldstrafen nach dem Strafenkatalog des Verbandes die Clubs derzeit besonders hart treffen, da sie massive finanzielle Probleme haben. Da die Geldstrafen in seine gemeinnützige Stiftungen fließen, würde der DFB aber ungern darauf verzichten.

Köln-Chef Wehrle kritisiert Lauterbach

Geschäftsführer Alexander Wehrle vom 1. FC Köln hat die Kritik des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach am Re-Start der Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. „Also erstmal bin ich froh, dass Herr Lauterbach das Konzept verstanden hat, dass wir eben engmaschig testen“, sagte Wehrle am Freitagabend in der ARD. „Ich glaube, das hat er nicht vorher verstanden.“

Wehrle erklärte: „Wir haben Labore beauftragt, die unabhängig und objektiv diese Tests durchführen.“ Der Geschäftsführer des Erstligisten fügte an, dass die Hygienebeauftragten der Clubs alle Ärzte seien: „Die haben eine Approbation, und ich glaube, kein Mediziner will seine Approbation verlieren.“

Lauterbach gehört zu den größten Kritikern des Neustarts an diesem Wochenende und des Hygienekonzepte des Liga. Der Gesundheitsexperte hatte vor zwei Wochen auch beklagt, dass der 1. FC Köln trotz drei Corona-Fällen das Training fortgesetzte hatte. „Wer mit Covid-19 trainiert, riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen“, schrieb er damals bei Twitter.

Wenn Kontaktspieler der Infizierten weiter trainieren widerspricht dies dem medizinischen Sachstand und den Regeln für Bürger und Betriebe. Die Krankheit wird bagatellisiert, als ob sie jungen gesunden Sportlern nichts ausmachen könne. Verheerendes Signal https://t.co/XvHuehrSQZ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 4, 2020

Corona: Saisonabbruch in Belgien offiziell

Die erste belgische Fußball-Liga hat eine wochenlange Hängepartie beendet und als dritte große Meisterschaft Europas ihre Saison abgebrochen. Das teilte die Pro League am Freitagabend mit. Seit Anfang April war diese Entscheidung viermal vertagt worden. Die Generalversammlung der Liga stimmte nun für die Wertung der Tabelle nach dem 29. Spieltag als Endklassement, damit holt der Club Brügge zum 16. Mal die belgische Meisterschaft.

Brügge erhält auch das Recht, in der Gruppenphase der Champions League zu starten, Verfolger KAA Gent darf an der Qualifikationsrunde zur Königsklasse teilnehmen. Waasland-Beveren steigt als Tabellenletzter in die zweitklassige Division 1B ab.

Zuvor waren bereits die Ligen in den Niederlanden und Frankreich wegen der Coronakrise abgebrochen worden. Auch Zypern erklärte am Freitag seine Saison für beendet. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs schien zuletzt bereits unmöglich, da die belgische Regierung die Aussetzung aller Sportwettkämpfe bis zum 31. Juli angeordnet hatte.

