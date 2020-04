Geisterspiele: "Mr. Sportstudio" mit einer Spitze gegen Fußballfans

Die Coronakrise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am Donnerstag, den 16. April 2020:

IOC will Corona-Kosten tragen

IOC-Spitzenfunktionär John Coates hat den Sportverbänden in der Coronakrise die finanzielle Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees zugesichert. "Wir werden nicht abwarten und zusehen, wie die internationalen Verbände kollabieren. Wir werden ihnen helfen“, sagte der Präsident der IOC-Koordinierungskommission für die Olympischen Spiele in Tokio.

Durch die Verlegung der Spiele ins Jahr 2021 und die weiteren Folgen der Corona-Pandemie würden der olympischen Bewegung, den Weltverbänden und den Nationalen Olympischen Komitees "erhebliche Kosten" entstehen, sagte Coates.

Derzeit prüfe das IOC den Umfang dieser finanziellen Folgen. "Wir werden die Kosten für die olympische Bewegung tragen“, sagte der Australier Coates. IOC-Präsident Thomas Bach hatte jüngst in einem Interview der Welt am Sonntag gesagt: "Für uns, das IOC, werden sich Zusatzkosten von mehreren Hundert Millionen Dollar ergeben, das lässt sich jetzt schon sagen."

Kürten für Geisterspiele "ohne Fanatismus"

Der ehemalige Sportstudio-Moderator Dieter Kürten hat eine eigene Meinung zu möglichen Geisterspielen.

Foto: Imago/Team2

"Mister Sportstudio" Dieter Kürten erwartet, dass die Fußball-Bundesliga frühestens Mitte Mai mit Geisterspielen fortgeführt wird. Partien ohne Zuschauer hätten durchaus etwas Gutes, sagte der frühere ZDF-Journalist (84) den Zeitungen der VRM.

"Meine These: Der Fußball würde dadurch sogar besser ohne diesen Fanatismus und die Anfeindungen von der Tribüne." Kürten wünschte sich, "dass sich alles dadurch beruhigt, damit wieder guter Fußball honoriert wird und man alles etwas gelassener sieht".

Tischtennis: Play-offs weiter ausgesetzt

Wegen der anhaltenden Coronakrise hat die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) die Play-offs erneut ausgesetzt. Als frühestmöglicher neuer Termin wurde der 31. Mai festgelegt. Eine Austragung ohne Zuschauer ist dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

"Wir hoffen, die Spielzeit mit einer Meisterschaftsentscheidung zu Ende zu bringen“, sagte TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle. Die Saison läuft offiziell noch bis zum 30. Juni.

"Alles andere absurd":Kubicki für Geisterspiele

FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat sein Plädoyer für die zeitnahe Durchführung von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga erneuert. "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, solange gewährleistet ist, dass wir keine Rudelbildung mit Zuschauern haben werden“, sagte Kubicki am Donnerstag bei Sky Sport News HD. Entscheidend werde für ihn viel mehr sein, "dass nicht 50.000, 60.000, 70.000 Menschen ins Stadion kommen“. Die Infektionswahrscheinlichkeit bei den Spielen sei ohne Publikum "relativ gering“.

"Ich glaube, dass die Ministerpräsidenten sich darauf verständigen werden, Geisterspiele wieder zuzulassen. Alles andere wäre absurd", erklärte Braunschweig-Fan Kubicki.

Kanu-Verband plant Events ab 30. Juni

Der Deutsche Kanu-Verband will alle geplanten Veranstaltungen ab 30. Juni austragen. Das Gremium sehe "derzeit keine Notwendigkeit, Veranstaltungen nach dem Stichtag Ende Juni abzusagen“ und setze alles daran, dass die Events wie geplant durchgeführt werden können. "Dennoch behält man sich im Präsidium vor, die Situation jederzeit neu bewerten zu können“, hieß es in der Mitteilung. Eine abschließende Bewertung zur Saison 2020 solle spätestens am 30. Juni erfolgen.

Fußball: Magdeburg für Drittliga-Abbruch

Geschäftsführer Mario Kallnik vom 1. FC Magdeburg plädiert nach den jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung für eine vorzeitige Beendigung der 3. Fußball-Liga. "Die Verlängerung des Kontaktverbots ist ein weiteres Argument für einen Saisonabbruch“, sagte er der Magdeburger Volksstimme. Die Maßnahmen zur Eindämmerung des Coronavirus waren zum Großteil am Mittwoch bis einschließlich 3. Mai verlängert worden.

Um die Saison bis zum 30. Juni sportlich abzuschließen, galt bislang der 16. Mai als spätester Zeitpunkt für den Wiederbeginn. Es sind noch elf Spieltage zu absolvieren. "Dieser Termin ist aber nicht mehr haltbar, wenn wir erst ab dem 4. Mai wieder trainieren können“, sagte Kallnik. Die Drittligisten hatten sich zuvor für eine Vorbereitungszeit von drei Wochen vor einer möglichen Fortsetzung ausgesprochen.

Magdeburg hat als Tabellen-15. nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Vor Ostern hatte es bei einer Videokonferenz der Drittligisten unterschiedliche Meinungen über einen etwaigen Abbruch gegeben. Kallnik positionierte sich klar: "Im Sinne der Gesundheit und für das wirtschaftliche Überleben möglichst vieler Vereine wäre ein Abbruch der Drittligasaison die sinnvollste Lösung.“

Olympia: Gleicher Zeitplan für Tokio 2021

Olympia 2021 in Tokio soll dem gleichen Zeitplan folgen wie die eigentlich für dieses Jahr geplanten Spiele. Diesen Beschluss fassten die Koordinierungskommission des IOC und die Organisatoren in einer Sitzung am Donnerstag. Auf dieser Basis sollen auch die Wettkampfstätten wie ursprünglich geplant zur Verfügung stehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Tokio-Organisatoren sollen nun mit den Inhabern der Arenen entsprechende Verhandlungen aufnehmen.

Die Sommerspiele in Tokio sollten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August ausgetragen werden. Neuer Eröffnungstermin ist der 23. Juli 2021. Einen genauen Fahrplan wollen die Olympia-Macher bis Mai vorlegen. Dabei werde der Fokus auch auf die Reduzierung von Kosten gelegt, die durch die Verschiebung entstehen, sagte der Präsident der IOC-Koordinierungskommission, John Coates.

Letzte Rate der TV-Gelder: Sky führt Gespräche

Die deutschen Fußball-Clubs warten weiter auf die vierte und letzte Rate der TV-Gelder. Diese hätte eigentlich schon am 10. April bei der DFL eingehen sollen. Aber nach einem Kicker-Bericht hätten die Rechteinhaber die insgesamt 304 Millionen Euro bisher noch nicht überwiesen. Als neuer Zahltag für die 36 Vereine sei nun der 2. Mai vereinbart worden.

"Wir sind in ständigem Austausch mit unserem langjährigen Partner DFL, insbesondere angesichts der aktuellen Situation der Bundesliga und 2. Bundesliga. In diesem Zusammenhang gibt es aktive Diskussionen mit dem Ziel, auch im Hinblick auf Lizenzzahlungen und deren potenzielles Timing konstruktive Lösungen zu finden“, sagte am Donnerstag ein Sky-Sprecher.

Ohne die Zahlung an die DFL drohe nach Kicker-Informationen innerhalb der nächsten zwei Wochen 13 Vereinen, darunter vier Bundesligisten, im Mai und Juni die Insolvenz. Aber die Chancen auf eine zeitnahe Regelung mit den Medienpartnern und eine Zahlung in den kommenden Tagen seien gut.

Der Spielbetrieb ist aktuell bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. In der kommenden Woche, am 23. April, wollen die Fußball-Clubs das weitere Vorgehen festlegen. Nach wie vor hofft der Profi-Fußball aber darauf, die Spielzeit mit Hilfe von Geisterspielen bis zum 30. Juni beenden zu können. Auf dem Spiel stehen rund 750 Millionen Euro, die bei einem Abbruch der Spielzeit fehlen würden.

Bisher sind aber Geisterspiele nicht sicher, da Bund und Länder sich am Mittwoch auf die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August einigten. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Großveranstaltungen, sollen von den Länder getroffen werden. Möglicherweise drohen der DFL in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Vorgaben, so dass gar nicht an allen Standorten gespielt werden kann. Zuletzt war von rund 240 Personen die Rede, die bei Bundesliga-Geisterspielen im Stadion sein müssten.

Olympiasiegerin übt auf Balken im Wohnzimmer

Not macht erfinderisch: Um auch während der Coronavirus-Pandemie weiterhin regelmäßig auf ihrem Spezialgerät trainieren zu können, hat sich Olympiasiegerin Sanne Wevers (28) aus den Niederlanden einen Schwebebalken ins heimische Wohnzimmer liefern lassen. Genutzt wird der gefürchtete "Zitterbalken“ dort auch von ihrer Schwester Lieke.

Muss auf Publikum verzichten, nicht aber auf ihren Schwebebalke: Turn-Olympiasiegerin Sanne Wevers.

Foto: Imago/Schreyer

Als größtes Problem erwies sich der Transport des fünf Meter langen Geräts. Der Balken passte nicht durch das enge Treppenhaus und musste mit Hilfe einer Spezialvorrichtung durch das Wohnzimmerfenster bugsiert werden.

Bundesliga-Schiri warnt vor "Rolle rückwärts"

Fußball-Schiedsrichter Robert Kampka setzt auf einen Neustart der Bundesliga mit Bedacht. "Man muss mit Lockerungen der Maßnahmen vorsichtig sein, um nicht eine Rolle rückwärts zu machen", sagte der 38-Jährige zu Sport1, "man weiß noch wenig über dieses Virus". Kampka leitet seit 2016 Spiele der Bundesliga und ist im Hauptberuf Truppenarzt bei der Bundeswehr.

Allerdings hat der Unparteiische vollstes Vertrauen zu den Entscheidungen der DFL: "Wenn die DFL sagt, wir starten wieder, dann sind wir natürlich dabei. Wenn es nicht verantwortbar wäre, dann würde nicht gespielt werden."

Über ein Videoportal können Schiedsrichter derzeit Spielszenen abrufen und diese beurteilen, damit sie "bei den Regelauslegungen up to date“ bleiben. "Zwar kann das die wirkliche Praxis nur schwerlich ersetzen. Aber es hilft, sein eigenes geistiges Setup aufzurüsten“, sagte Kampka. Die eventuell bevorstehenden Geisterspiele bezeichnete er als "Neuland für uns alle. Das kann man nicht trainieren."

Erster Corona-Fall in der NFL

Die US-Football-Liga NFL hat ihren ersten Corona-Fall unter den Spielern: Brian Allen, Center der Los Angeles Rams, ist positiv getestet worden, teilte das Teams aus Kalifornien mit. Der 24-Jährige fühle sich gut, bestätigte Coach Sean McVay: "Er ist fit und auf dem Weg der Besserung. Er hat uns frühzeitig informiert, somit konnten wir alle notwendigen Schritte schnell in die Wege leiten.“

Als Sicherheitsmaßnahme würden die Rams ihr Trainingszentrum vorerst schließen. Dies betrifft allerdings nur wenige Spieler, da die Zentren momentan ohnehin nur für Reha-Zwecke genutzt werden dürfen. Bei den Rams sei dies eine „wirkliche kleine Gruppe“, sagte McVay: „Wir werden unsere Entscheidungen mit Bedacht treffen.“

Mitte März war bereits Sean Payton, Headcoach der New Orleans Saints, positiv getestet worden. Payton ist mittlerweile wieder genesen.

Rummenigge: "Der Markt wird stark leiden"

Bayern Münchens Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge befürchtet durch die Coronakrise erhebliche Schäden für den Fußball. "Ich glaube, dass der Markt stark leiden wird, weil jeder in den letzten 20 Jahren immer mehr für Transfers und Gehälter ausgegeben hat. Jetzt ist die Zeit der Liquidität. Wer über liquide Mittel verfügt, wird sehr umsichtig damit umgehen“, sagte Rummenigge im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (Archiv).

Foto: Imago/foto2press

Rummenigge hofft angesichts der Probleme, dass auch die Champions League zu Ende gespielt werden kann: "Wir müssen Lösungen finden, um diese Saison zu Ende zu bringen. Es gibt bereits sportliche und wirtschaftliche Schäden.“

In diesem Zusammenhang lobte der Bayern-Boss das Verantwortungsbewusstsein der Profis. "Niemand mag einen Teil seines Gehalts verlieren. Solidarität ist in diesem Moment auf allen Ebenen besonders wichtig, unter Menschen und unter Staaten“, sagte Rummenigge. Auch bei den Clubs der Bundesliga sei die Solidarität stark: "Ich glaube, dass wir ein gutes Beispiel für die Politik und für das deutsche Volk sind.“

Mit Andrea Agnelli, dem Chef der Europäischen Klubvereinigung (ECA), befindet sich Rummenigge im Austausch. "Er erlebt keine einfache Zeit. Er muss Lösungen finden, die sowohl für die Meisterschaften als auch für die europäischen Wettbewerbe passen. Er muss nicht nur den Spielkalender, sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen“, sagte Rummenigge.

Formel 1: Österreich-Geisterrennen "machbar"

Formel-1-Teamchef Christian Horner hält einen Saisonstart ohne Zuschauer auf dem Red-Bull-Ring in Österreich für "machbar". Die Strecke in Spielberg in der Steiermark sei dafür bereit und könne in "sehr kurzer Zeit“ die dafür erstellten Kriterien des Weltverbandes Fia erfüllen, sagte der Chef des Red-Bull-Teams dem britischen Sender Sky Sports. Der Grand Prix von Österreich war im ursprünglichen Kalender für den 5. Juli angesetzt. Die bis Mitte Juni geplanten ersten neun Saisonläufe wurden wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt oder verschoben.

Österreichs Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler hatte am Mittwoch gesagt, dass die Regierung einem Geisterrennen "zumindest nicht im Wege stehe“. Als größtes Problem nannte der Grünen-Politiker die Ein- und Ausreise der zehn internationalen Teams. In Österreich gilt ein generelles Verbot für alle Veranstaltungen bis zum 30. Juni. Es wird spekuliert, dass die Formel 1 danach den Auftakt ihrer Saison in Spielberg planen könnte.

"Es wird einen schrittweisen Weg zurück zu kompletten Grand Prix' geben“, sagte Red-Bull-Teamchef Horner. Zunächst gebe es Gespräche mit einigen Strecken über Rennen ohne Fans und mit einer begrenzten Zahl von Personal, um die WM zu beginnen. Als Vorteil der Formel 1 nannte Horner mit Blick auf das Infektionsrisiko eine natürliche Distanz zwischen den Piloten, die zudem Helme tragen würden.

Der 46-Jährige hält ähnlich wie Formel-1-Sportchef Ross Brawn eine WM mit bis zu 18 Rennen in diesem Jahr noch für möglich. "Es wird hart, aber wenn wir loslegen, dann wird es schnell und reichlich sein. Das wird eine riesige Herausforderung“, sagte Horner.

Fußball: Serie A komplett in Rom?

Die Saison in der italienischen Serie A könnte in einer einzigen Stadt fortgesetzt werden. Der italienische Fußballverband prüft die Möglichkeit, die restlichen Spiele nur in Rom auszutragen. "Eine Meisterschaft ohne Spiele in Norditalien ist eine Möglichkeit, an die wir denken", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina laut Gazzetta dello Sport. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Begegnungen in Städten wie Mailand, Bergamo und Turin gespielt werden, die von der Coronavirusa-Pandemie besonders betroffen sind.

Der italienische Verband hatte am Mittwoch ein Protokoll für den Neustart des nationalen Spielbetriebs nach Ende des Lockdowns am 3. Mai entworfen. Geplant ist ein Neustart der Meisterschaft in drei Phasen. Dabei soll der Serie A Priorität eingeräumt werden, danach sollen Serie B und C neu starten.

Volleyball-Manager kritisiert Bundesliga

Manager Kaweh Niroomand von den Berlin Volleys macht die Führung der Volleyball-Bundesliga (VBL) für den Rückzug von bisher drei Vereinen mitverantwortlich. Das Produkt VBL sei sehr gut, sagte der 67-Jährige der Berliner Morgenpost, wenn man es aber nicht hinbekomme, dafür Partner zu akquirieren, "ist das nicht nur ein Marktproblem. Das heißt, sie schafft es nicht, Sponsoren an Land zu ziehen.“ Somit erhalten die Vereine keine wirtschaftliche Unterstützung seitens der VBL und müssen für sich selbst sorgen.

Nach dem TV Rottenburg werden auch die Volleys Eltmann sowie die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching nicht mehr an den Start gehen, nachdem die VBL aufgrund der Coronakrise die Saison vorzeitig abgebrochen hatte. "Dadurch wird die Attraktivität der VBL jedenfalls nicht größer“, sagte Niroomand und zeichnet ein düsteres Bild auf: "Diese Krise wird dem Volleyball sehr zusetzen. Die Wirtschaftskraft der Vereine nimmt eher ab“, was aber schon vor dem Virus ein Thema gewesen sei.

VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung, der seit Jahren vergeblich einen Namenssponsor sucht, geht aber weiterhin von einer Zehner-Liga aus, wenn die Krise sich nicht noch länger hinzieht.

Selecao-Legenden rufen zu Favela-Spenden auf

Brasiliens Fußball-Legende Zico und viele seiner Teamkollegen der WM 1982 in Italien haben in einer Videobotschaft zu Spenden für die Bewohner der Favelas in Rio de Janeiro aufgerufen. "Die Selecao von 1982 und du, zusammen gegen das Coronavirus", erklärte der geniale Regisseur am Ende der Mitschnitts.

Brasilien war zwar bei der WM vor 38 Jahren in der zweiten Finalrunde am Gastgeber und späteren Weltmeister Italien gescheitert, doch die Auswahl galt als eine der besten der Geschichte. Zico war der große Star des Teams, zu dem auch Falcao, Junior, Careca und Cerezo gehörten.

Die Spendengelder sollen einer Organisation zukommen, die sich um die Bewohner der Armutsviertel in Rio kümmert. Die Metropolregion der Olympiastadt von 2016 hat mehr als 13 Millionen Einwohner, rund ein Viertel wohnt in den Favelas. Die Menschen dort sind besonders von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.

Zico & Co. starten Spendenaufruf

Immunologe rät zu Geisterspielen im US-Sport

Anthony Fauci, medizinischer Berater der US-Regierung und führender Immunologe, sieht in Zeiten der Coronakrise Geisterspiele als einzige realistische Chance, um wieder Profisport in den USA zu ermöglichen. "Es gibt einen Weg, den Sport zurückzubringen“, sagte Fauci in der US-Snapchat-Show Good Luck America: "Keine Fans kommen ins Stadion, die Athleten werden in große Hotels gebracht, wo auch immer gespielt werden soll."

Dort müssten die Sportler "sehr gut beobachtet und regelmäßig testet werden. Etwa einmal die Woche", führte Fauci aus: "Man muss zusehen, dass es unter den Athleten und deren Familien keine Infektionen gibt - und dann lasst sie die Saison zu Ende spielen."

In allen Profiligen ruht derzeit der Spielbetrieb. Die Basketball-Liga NBA pausiert seit dem 11. März, kurz danach zog die Eishockey-Liga NHL nach. Die Baseball-Liga MLB verschob bereits den für Ende März geplanten Saisonstart. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst gesagt, er wünsche sich den Sport zurück und sei es "leid, Baseballspiele zu sehen, die 14 Jahre oder noch älter sind."

Die Football-Liga NFL startet erst im September - allerdings drohen auch in dieser beliebtesten Liga der US-Bürger massive Einschränkungen. Ab dem 20. April dürfen die Teams mit neuen Cheftrainern wieder trainieren, zunächst jedoch nur online. Auch der Draft, die jährliche Talente-Ziehung, vom 23. bis 25. April wird anders als sonst virtuell abgehalten.

Medienberichten zufolge arbeitet die NBA derzeit an Plänen, die Saison fortzusetzen. Diese decken sich wohl mit den Empfehlungen des Immunologen Fauci: In Las Vegas oder auf den Bahamas könnten die Profis abgeschirmt von der Öffentlichkeit ihren Meister ausspielen.

Räikkönen liest Gute-Nacht-Geschichte

Rennfahrer Kimi Räikkönen nutzt die Zwangspause der Formel 1 für Gute-Nacht-Geschichten. In einem kurzen Twitter-Video zeigte sich der 40-Jährige im Schein einer Nachttisch-Lampe beim Vorlesen für seine beiden kleinen Kinder, die bereits im Bett liegen. Der Finne ist dabei mit einigen Zeilen aus dem Buch "Weißt Du eigentlich, wie lieb ich Dich hab?“ von Sam MacBratney zu hören. Die Geschichte erzählt von den Abenteuern eines kleinen Hasen.

Mit dem Video beteiligt sich der frühere Formel-1-Weltmeister Räikkönen an einer Aktion der Organisation "Save the Children", wie sein Team Alfa Romeo mitteilte. Eine Reihe von Prominenten liest aus ihren Lieblingsbüchern, um so Spenden für Schulen und öffentliche Hilfsprogramme für Kinder einzuwerben. Zugleich sollen damit auch Kinder und ihre Eltern, die während der Coronavirus-Pandemie zu Hause bleiben müssen, unterhalten werden.

Spielerberater nimmt Krisenvereine in Schutz

Nach Ansicht eines der führenden Spielerberater ist die Kritik an den Vereinsbossen in der Fußball-Bundesliga für die schwierige Finanzlage vieler Clubs in der Coronakrise unfair. "Wir leben in einer Zeit, in der du für Geld auf dem Konto Strafzinsen zahlst“, sagte Dirk Hebel in einem Kicker-Interview.

Gemeinsam mit Steffen Asal bildet Hebel das Führungsduo der Deutschen Fußballspieler-Vermittler Vereinigung (DFVV). Wer 20 Millionen Euro auf ein Konto lege anstelle Spieler zu verpflichten, um die sportlichen Ziele zu erreichen, müsse sich vom Aufsichtsrat Fragen stellen lassen.

"Die Diskussion wird mir deshalb zu oberflächlich geführt. Und sie ist nicht fair gegenüber denen, die Vereine leiten“, sagte Hebel, der mit seiner Agentur "SportsTotal" unter anderem Toni Kroos (Real Madrid) und HSV-Profi Bobby Wood vertritt.

Gladbach-Profi applaudiert Pappkameraden

Stürmer Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach empfindet die Corona-Krise und die angepeilten Geisterspiele in der Bundesliga vor allem als Herausforderung für den Kopf. "Entscheidend ist der Kopf, der Wille. Ich bin überzeugt, das gilt ganz generell für den Rest der Saison. Jeder muss sich bestmöglich mit dieser ungewöhnlichen Situation arrangieren. Der Kopf wird dabei die wichtigste Rolle spielen“, sagte er dem Kicker.

Herrmann lobte auch die Aktion "Pappkameraden“. Fans der Borussia konnten lebensgroße Aufsteller von sich bestellen und im Stadion aufstellen lassen, um das Fanprojekt und eine lokale Druckerei zu unterstützen. „Ich war am Anfang skeptisch, ob das die gewünschte Wirkung erzielt. Aber: Die Kunststofffiguren kommen super rüber, echt realitätsnah“, sagte Herrmann. "Beim Einlaufen ins Stadion habe ich den 'Leuten' sogar applaudiert, so wie wir es vor Heimspielen immer machen." Die Mannschaft trainiert derzeit in Kleingruppen im Stadion.

Weinzierl: Job-Gespräche wegen Corona geplatzt

Trainer Markus Weinzierl glaubt, dass die Corona-Krise seine Rückkehr in das Fußball-Geschäft erschwert. "Ich war in sehr guten Gesprächen mit zwei Vereinen vor der Coronakrise. Jetzt muss man schauen, was die Zeit generell mit dem Fußball macht“, sagte der 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist sehr schwierig, in der aktuellen Situation die Zukunft vorauszusagen. Der Markt ist ja - wie fast alles in der Gesellschaft - zum Erliegen gekommen. Die Corona-Problematik erschwert das natürlich schon."

Seine Einschätzung bestätigte auch der Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer: "Das ist für alle, die auf ein Engagement warten, von Nachteil, weil kein Verein planen kann", sagte Lutz Hangartner.

Weinzierl hofft, dass sich der Fußball durch die Coronakrise zum Positiven verändert. "Ich habe die Hoffnung, dass man durch die aktuelle Phase wieder besonnener und der Umgang miteinander besser wird“, sagte der frühere Trainer des VfB Stuttgart, des FC Schalke 04 und des FC Augsburg: "Ich hoffe auch, dass die Egoismen im Fußball vielleicht ein bisschen weniger werden."

Deutschen MLS-Profi plagen Gewissensbisse

Der in den USA lebende deutsche Fußballprofi Florian Jungwirth sieht eine schnelle Rückkehr zum Ligabetrieb in der Coronakrise kritisch. "Ich würde mir wünschen, dass erst mal alle Menschen mit Existenzängsten ihren Alltag zurück bekommen, bevor ich als Fußballprofi an der Reihe bin“, sagte der 31-Jährige der Frankfurter Rundschau. Jungwirth war in Deutschland unter anderem für den SV Darmstadt 98 und den VfL Bochum aktiv und spielt seit 2017 für die San José Earthquakes in der US-Profiliga MLS.

"Innerhalb von zwei Wochen sind in den USA zehn Millionen Arbeitslosenmeldungen reingeflattert. Es gibt hier kein Arbeitslosengeld oder einen Kündigungsschutz“, sagte er. "Für mich würde es sich falsch anfühlen, wenn ich trainieren kann, gleichzeitig aber die Menschen vor die Hunde gehen.“

Die Teams in der MLS dürfen frühestens am 25. April wieder mit dem Training beginnen. Erwartet wird, dass die von der Liga verordnete Pause verlängert wird. In den USA gibt es weltweit die meisten mit dem Coronavirus infizierten Menschen.

NFL-Star Brady versteigert erstes Heimspiel

Zur Hilfe für von der Coronakrise betroffene Menschen versteigert NFL-Superstar Tom Brady ein Erlebnispaket rund um sein erstes Heimspiel bei seinem neuen Club. Brady versprach als Teil der "#allinchallenge" eine Reise zu seinem ersten Spiel im Raymond James Stadion für die Tampa Bay Buccaneers sowie sein Trikot und die Schuhe aus der Partie und ein gemeinsames Abendessen oder ein Workout am Abend. Das Startgebot von 50.000 Dollar (rund 45.900 Euro) war schnell übertroffen. Nach den ersten zwölf Stunden lag das Höchstgebot bei 120.000 Dollar (rund 110.000 Euro), die Auktion läuft zwei Wochen.

Neben American-Football-Profi Brady engagieren sich noch weitere Stars für die Aktion, deren Erlöse an Hilfsorganisationen gehen sollen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen in der Coronakrise keinen Hunger leiden müssen. Ex-Basketballer Shaquille O’Neal versteigert ein Drei-gegen-Drei-Match. Der ehemalige Quarterback der New York Giants, Eli Manning, trennt sich für den guten Zweck von dem Sportwagen, den er als wertvollster Spieler beim Super-Bowl-Sieg 2012 bekommen hat - und will ihn persönlich vorbei bringen.