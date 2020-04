Hamburg. Frank Wettstein verfolgte die Vorträge der Bundesregierung am Mittwochabend gelassen. Der Finanzvorstand des HSV hatte mit den neuen Bestimmungen gerechnet. „Wir haben nun die Gewissheit, dass wir in dieser Saison keine Heimspiele mehr vor Zuschauern austragen werden. Darauf waren wir eingestellt“, sagte Wettstein am Donnerstag dem Abendblatt. Sollte die Deutsche Fußball Liga die laufende Saison noch vor Ende August zu Ende bringen, müssten die Hamburger ihre verbleidenden fünf Heimspiele im Volksparkstadion vor leeren Rängen austragen. Für Wettstein ist das aber eine positive Nachricht. „Für uns bedeuten die neuen Entscheidungen vor allem, dass wir weiterhin auf die Austragung der Geisterspiele hoffen können.“

Auf den hohen Verlust durch die fehlenden Zuschauereinnahmen war der HSV vorbereitet. Sieben Millionen Euro beträgt der Schaden insgesamt. Vier Millionen Euro davon entfällt auf die Rückabwicklung der bislang verkauften Tickets. Dazu kommen durch die neuen Maßnahmen noch rund 500.000 Euro Verlust durch den Ausfall von Konzerten. Im Juni und im Juli hätten die Rockbands Gun‘s Roses und Rammstein im Rahmen ihrer Welttournee in der HSV-Arena auftreten sollen. Der Club rechnet aber damit, dass die Konzerte im kommenden Jahr nachgeholt werden und die Einnahmen dann fließen.

Wie der HSV den Millionenverlust auffangen will

Die Umsatzverluste fallen noch in das laufende Geschäftsjahr. Der HSV hatte ohnehin schon mit einem neuen Millionenminus kalkuliert. Ein neues Rekordminus – bislang lag das in der Saison 2014/15 (16,9 Millionen) – ist aber nicht zu erwarten. Wie hoch das Minus letztlich ausfällt, liegt letztlich vor allem daran, ob die Saison dann auch tatsächlich wie erwartet mit Geisterspielen beendet werden kann.

Neben der Maßnahme der Kurzarbeit hat der HSV bereits Modelle vorbereitet, wie er wirtschaftlich auf die verschiedenen Szenarien reagieren wird. Klar ist man sich intern, dass es zu einem Gehaltsverzicht in der Mannschaft, im Trainerteam und im Vorstand kommen wird. Unklar ist noch, wie hoch dieser ausfallen wird. Der HSV will noch abwarten, wie hoch der Bedarf letztlich sein wird. Klarheit könnte es in zwei Wochen geben, wenn die DFL die Pläne für die Geisterspiele ausgearbeitet hat.

HSV will auf Corona-Soforthilfe verzichten

Fest steht für den HSV, dass er die Stadt Hamburg nicht um finanzielle Unterstützung bitten wird. Der Senat hat mit der Corona-Soforthilfe und dem zinsgünstigen Sportförderkredit zwei Optionen zur Verfügung gestellt. Diese richtet sich aber vor allem an kleinere Vereine, die Existenzprobleme bekommen könnten.

„Die Förderung der Stadt ist aus Sicht der Proficlubs eine eher kleinere Angelegenheit“, sagte Holstein. Auch der Sportstaatsrat hofft darauf, dass der HSV und der FC St. Pauli mithilfe der Geisterspiele zumindest mit der Auszahlung der wichtigen TV-Gelder rechnen kann. Für Holstein hätte die Aufnahme des Spielbetriebs zudem noch einen weiteren Effekt. „Es wäre das Signal, dass wir uns in kleinen Schritten wieder zum Normalzustand bewegen und den Zuschauern wieder etwas anbieten können.“

Die Fans bleiben trotzdem der große Verlierer. Ihnen bleibt nicht nur das gemeinsame Stadionerlebnis verwehrt, sondern möglicherweise auch die gemeinsame Feier. Sollte der HSV in den verbleibenden Spielen vor Ende August noch den Aufstieg in die Bundesliga schaffen, fiele eine mögliche Party auf dem Rathausmarkt flach. „Ob man eine Aufstiegsfeier ein halbes Jahr später oder beim ersten Bundesligaspiel nachholen kann, das weiß ich nicht“, sagt Holstein. „Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass in diesem Jahr vieles ein bisschen anders ist.“​