DFL-Plan wegen Corona: Setzt HSV die Saison ab Mitte Mai fort?

Am Tag nach der Verschiebung der Olympischen Spiele und der Empfehlung der DFL, die Bundesliga bis mindestens 30. April ruhen zu lassen, beschäftigen wir uns mit den Folgen für Sportler und Vereine. Immer mehr Profis verzichten mittlerweile auf einen Teil ihres Gehalts, um ihre Clubs inmitten der Coronakrise zu entlasten. Für den Fußball gibt es offenbar einen handfesten Plan, wann der Ball wieder rollen soll. Außerdem meldet sich ein Zweitligaprofi gesund, nachdem er zuvor mit Covid-19 erkrankt war.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen für den Sport in Zeiten des Coronavirus':

Bundesliga-Fortsetzung ab Mitte Mai?

Wann rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga und beim HSV? Laut der "Bild" soll die DFL hoffen, ab Mitte Mai den Spielbetrieb mit Geisterspielen fortzusetzen. International soll die Saison erst im Juli weitergeführt werden. Demnach werde die Champions League in reduzierter Form mit Viertel-und Halbfinals ohne Rückspiele zu Ende gebracht. Am Montag hatte die Uefa die Endspiele in der Königsklasse und in der Europa League auf unbestimmte Zeit verschoben.

Coronavirus: Guardiola spendet eine Million

Pep Guardiola stellt finanzielle Mittel für den Kampf gegen das Coronavirus in seiner Heimat zur Verfügung.

Pep Guardiola reiht sich in die Liste prominenter Fußball-Größen ein und spendet im Kampf gegen die Coronakrise eine Million Euro. Wie die „Marca“ berichtet, unterstützt der Trainer von Manchester City mit dem Geld ein Krankenhaus in seiner Heimat Barcelona und eine spanische Stiftung für den Erwerb medizinischen Materials.

Messi spendet eine Million an zwei Kliniken

Auch Guardiolas früherer Musterschüler Lionel Messi hat eine Million Euro an zwei Krankenhäuser gespendet – eines in Barcelona und ein anderes in seiner argentinischen Heimat. i„Diese Spende wird unter anderem für die Forschung und den Erwerb von Beatmungsgeräten zur Versorgung schwerkranker Patienten verwendet“, teilte das katalanische Krankenhaus „Hospital Clínic“ mit.

Corona: Flensburgs Handballer spenden Blut

Handball-Trainer Maik Machulla und mehrere Profis der SG Flensburg-Handewitt gingen am Dienstag zum Blutspenden. „Da zurzeit immer weniger Menschen zur Blutspende gehen, hat sich ein Teil der SG zusammengetan, um zu helfen“, schrieb der Club bei Twitter: „Informiert Euch, ob Ihr geeignete Spender seid, und helft auch in dieser Zeit, Leben zu retten!“

💉 Die SG spendet!



Da zurzeit immer weniger Menschen zur Blutspende gehen, hat sich ein Teil der SG zusammengetan, um zu helfen. 💪 Informiert Euch, ob Ihr geeignete Spender seid und helft auch in dieser Zeit, Leben zu retten! ✅#SGPower💙❤#Blutspenden #OhneGrenzen #DRK pic.twitter.com/TBLjGk9CzQ — SG Fle-Ha (@SGFleHa) March 24, 2020

Erster Corona-Fall bei Gosens-Club Bergamo

Die italienische Serie A hat ihren 16. Corona-Infizierten: Nun hat es Atalanta Bergamos Torwart Marco Sportiello (27) erwischt. Der Kollege des deutschen Mittelfeldspielers Robin Gosens zeigt laut Clubangaben keine Symptome. Bergamo ist ein Zentrum der Pandemie in Italien mit zahlreichen Todesfällen. Sportiello stand beim 4:3-Sieg in Valencia im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League im Tor von Atalanta. Bei den Spaniern wurde seither ein Drittel der Mannschaft und Betreuer positiv getestet. In den Reihen Atalantas ist Sportiello der erste Corona-Fall.

Hannovers Hübers offiziell wieder gesund

Hannover-Profi Timo Hübers hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

Exakt zwei Wochen nach seiner Infektion hat Timo Hübers (23) von Hannover 96 die häusliche Quarantäne verlassen. Er ist offiziell wieder gesund. Der Abwehrspieler hatte am 11. März als erster Corona-Fall im deutschen Profifußball für Schlagzeilen gesorgt. „Ich freue mich einfach auf eine Runde Joggen und darauf, mich wieder frei bewegen zu dürfen“, sagte Hübers: „Alles natürlich im Rahmen der allgemein geltenden Kontaktbeschränkungen, aber trotzdem ist es toll, endlich wieder aus der Wohnung zu dürfen.“ Die Isolation seiner Teamkollegen dauert noch einen Tag an.

Handball-Bundesligist verzichtet auf Gehalt

Nun haben auch die Spieler des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf einem Gehaltsverzicht zugestimmt. Zuvor hatten bereits einige andere Vereine ähnliche Vereinbarungen mit ihren Spielern getroffen. Für Hannovers Kapitän Fabian Böhm war klar, „dass wir als Mannschaft in ungewissen und unsicheren Zeiten vorangehen wollen. Es kann nur funktionieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet.“ Die Handball-Saison ist wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 23. April ausgesetzt.

In Hannover willigten auch alle anderen Mitarbeiter des Vereins in die „unvermeidliche“ Kurzarbeit ein. „Wir wollen den unausweichlichen Folgen der Corona-Krise gemeinschaftlich entgegentreten und sie so ausgewogen wie möglich auf alle Schultern verteilen“, sagte TSV-Geschäftsführer Eike Korsen: „Die Entwicklung ist für niemanden absehbar. Umso wichtiger ist es, dass wir diesen ersten Schritt gegangen sind, der deutliche Signalwirkung hat.“