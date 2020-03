Keine Solidarität in der Corona-Krise: Kritik an Watzke wird lauter

Hamburg. Das Coronavirus hat den Sport weltweit befallen. Selbst in den Amateurligen ruht der Ball, in den Vereinen gilt ein allgemeines Trainingsverbot. Nahezu alle Großveranstaltungen sind inzwischen abgesagt. Die Fußball-Bundesliga nimmt frühestens im April ihren Spielbetrieb wieder auf. Für diesen Dienstag wird mit einer Verschiebung der EM gerechnet. Doch in einigen Ländern wird weiter trotzig Fußball gespielt.

Die wichtigsten Entwicklungen am Dienstag:

Coronavirus: Bundesligist schickt Fußballerinnen nach Hause

Die Spielerinnen des Fußball-Bundesligisten FF USV Jena trainieren wegen der Coronavirus-Krise vorerst zu Hause. „Wir haben für alle Spielerinnen einen individuellen Trainingsplan erstellt, mit dem sie sich in den nächsten Tagen und Wochen fithalten können“, sagte Jenas Trainer Christopher Heck einer Mitteilung des Vereins von Montagabend zufolge.

Die Spielerinnen seien alle gesund. Die Mannschaft des Tabellenletzten sei angehalten, Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden und sich im häuslichen Umfeld aufzuhalten. Die Partien der Bundesliga der Frauen waren am Montag bis zum 19. April ausgesetzt worden.

Coronavirus: CFC denkt über Staatshilfe nach

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC prüft die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, um durch die Aussetzung des Spielbetriebs bis Ende April finanziell abgesichert zu sein. Das kündigte die CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster an. „Es ist nun maßgeblich, bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Chemnitzer FC aufrechtzuerhalten. Dazu werden wir alle angebotenen staatlichen Hilfen für die Liquiditätssicherung prüfen. Vor dieser Herausforderung steht nun die gesamte Liga“, sagte Polster in einer Pressemitteilung des Clubs.

Coronavirus: Harte Kritik an BVB-Boss Watzke

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat mit seinen abwehrenden Aussagen zur Solidarität innerhalb der Fußball-Bundesliga Unruhe ausgelöst. „Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat. Ich halte das für absolut unsolidarisch“, sagte Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann der "Rheinischen Post": „Es war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Inhalt.“

Watzke hatte angesichts der Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie in der ARD-"Sportschau" erklärt: „Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den letzten Jahren, die Klubs, die das nicht getan haben, dafür auch noch belohnen.“ Watzke sieht durchaus eine „große Solidarität“, er befürwortet aber eine „ehrliche“ Haltung: „Wir haben ein Wirtschaftsunternehmen und sind auch Konkurrenten.“

Aue-Präsident schüttelt Kopf über Watzke

Präsident Helge Leonhardt von Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat die ablehnende Haltung von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu möglichen finanziellen Hilfen von größeren für kleinere Clubs in der Fußball-Bundesliga kritisiert. „Ich denke da völlig anders, weil ich anders erzogen wurde und schon in den letzten 20 Jahren drei große Krisen erlebt und soziale Verantwortung für viele Menschen habe. Und da ging es nicht um Fußballer, die Multimillionäre sind“, sagte Leonhardt der „Leipziger Volkszeitung“.

Laut Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) wurden Hilfen der Großklubs für kleinere Vereine bei der Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt am Main „nicht thematisiert“.

Coronavirus: Kricket-Saison in Australien endet vorzeitig

Auch die Kricket-Saison in Australien ist nun mit Verweis auf das Coronavirus beendet worden. Der Verband Cricket Australia verkündete das Ende am Dienstag. Als Meister wurde New South Wales festgelegt. Das Team lag in der Sheffield-Shield-Wertung vor der für den 27. März geplanten Runde vor Victoria. In der Liga gibt es mit Kane Richardson bereits einen mit Sars-CoV-2 infizierten Spieler.

Verbandschef Kevin Roberts sagte: „Das sind schwierige Entscheidungen, aber die richtigen angesichts der Umstände.“ New-South-Wales-Trainer Phil Jaques kommentierte: „Das ist nicht so, wie wir den Titel gewinnen wollten. Aber wir verstehen und unterstützen die Entscheidung.“

Podolski gewinnt Geisterspiel mit Antalya

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und sein Team Antalyaspor haben den 1:0-Sieg im Geisterspiel gegen Sivasspor gefeiert. „Wichtiger und verdienter Sieg: Acht Spiele ohne Niederlage“, schrieb Podolski bei Instagram und postete ein Bild der Mannschaft in der Kabine nach dem Spiel am Montagabend.

Antalyaspor kletterte nach der Partie ohne Zuschauer mit 30 Punkten auf Rang elf und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Obwohl in den meisten europäischen Ligen wegen der Auswirkungen des Sars-CoV-2-Virus der Ball ruht, finden in der höchsten Spielklasse der Türkei weiter Begegnungen statt.

DEL-Abbruch: Haie-Präsident hat Mitleid

Geschäftsführer Philipp Walter von den Kölner Haien hat Mitgefühl mit den Konkurrenten gezeigt, nachdem die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Zuge der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurden. „Die anderen Klubs tun mir sehr leid, nicht nur wegen der sportlichen Situation, sondern auch, weil sie jetzt durch den Ausfall der Play-off-Spiele viel unangenehme Arbeit zu erledigen haben. Das ist eine Herausforderung für den gesamten Sport in der Welt“, sagte Walter im Interview mit dem General-Anzeiger.

Die Haie hatten die Finalrunde nach einer zwischenzeitlich historisch schlechten Saison verpasst. Nach 17 Niederlagen in Folge hatte sich der KEC Ende Februar von Trainer Mike Stewart getrennt und den früheren Bundestrainer Uwe Krupp verpflichtet. Trotz der enttäuschenden Saison will Walter am Gerüst des Kaders festhalten. „Der Kern des Teams bleibt zusammen. Ich bin kein Freund davon, 20 Spieler wegzuschicken und 20 neue zu holen. Das ist wenig hilfreich“, sagte er.

Trotz Corona-Pandemie: Formel 1 hält an Monaco fest

Monaco hält trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Plänen für das Formel-1-Rennen Ende Mai fest. Es werde erwartet, dass der Grand Prix in Monte Carlo „wie ursprünglich geplant stattfindet“, teilte der Automobilclub des Fürstentums als Veranstalter mit. Im ursprünglichen Formel-1-Kalender war das Rennen als siebter WM-Lauf für den 24. Mai vorgesehen. Nach der kurzfristigen Absage des Auftakts in Australien und der Verschiebung der Rennen in Bahrain, Vietnam und China muss die Rennserie ihre Terminpläne aber völlig neu organisieren.

Die Formel-1-Spitze hatte zuletzt einen Saisonbeginn für Ende Mai angekündigt. Damit könnte Monaco zum Ort des Neustarts werden. Offen ist, was mit den Rennen im niederländischen Zandvoort und in Barcelona passiert, die für den 3. und 10. Mai angesetzt waren. Wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 sei der Automobilclub von Monaco vorläufig aber „bis auf Weiteres“ für Mitglieder und Öffentlichkeit geschlossen, hieß es in der Mitteilung.

Coronavirus: Kroos meldet sich fit

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (30), der derzeit unter Quarantäne steht, hat keine Anzeichen für eine Erkrankung am Coronavirus. „Mir und meiner Familie geht es gut, keine Symptome. Wir sind fit“, sagte Kroos in der am späten Montagabend ausgestrahlten ProSieben-Show „Late Night Berlin“. Kroos steht, wie die gesamte Mannschaft von Real Madrid, seit mehreren Tagen unter Quarantäne, weil zuvor ein Profi des Basketballteams positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden war.

„Langweilig ist mir nicht, das kannst du dir vorstellen mit drei Kindern. Den ganzen Tag zuhause wird es nicht langweilig. Aber wenn man mal nach rechts und links schaut, ist die Hauptsache, dass es uns allen gut geht“, sagte der Fußball-Profi im Videotelefonat mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Er esse viel Nudeln und habe noch reichlich Klopapier im Haus, scherzte Kroos.

Coronavirus: NFL verschiebt Trainingsstart

Die NFL passt ihren Zeitplan an die Coronavirus-Pandemie an und hat den Trainingsauftakt für die Teams auf unbestimmte Zeit verschoben. Mannschaften mit einem neuen Cheftrainer hätten nach der ursprünglichen Planung am 6. April angefangen, alle anderen Teams wären am 20. April in die Saisonvorbereitung gestartet. Man werde sich in regelmäßigen Abständen austauschen und die Situation rund um die Ausbreitung des Virus neu beurteilen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA.

In der derzeit laufenden Wechselperiode dürfen sich Teams und Spieler zudem nicht persönlich treffen. Interessierte Mannschaften dürfen Spieler nicht zu ihren Geschäftsstellen oder anderen Orten bringen und selbst keine Angestellten zu den Profis schicken. Ärztliche Untersuchungen müssen in der Nähe der bisherigen Städte vorgenommen werden. Clubs und Spieler auf dem freien Markt dürfen seit Montag miteinander verhandeln. Verträge unterschrieben werden dürfen frühestens ab Mittwoch.

Nascar-Serie setzt wegen Corona Rennbetrieb aus

Die US-Rennsportserie Nascar unterbricht ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 9. Mai. „Wir wollen alle 36 Rennen in dieser Saison fahren“, hieß es in der Mitteilung vom Montag (Ortszeit). Genaue Angaben zu weiteren und neuen Terminen mache man, nachdem man die Lage weiter beobachtet und sich mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt habe. Am Freitag hatte die Serie, in der bislang sieben Rennen gefahren worden sind, zunächst nur die kommenden zwei Wettkämpfe auf Eis gelegt.

NBA, NHL, MLS und MLB haben auf die Ausbreitung des Virus und die schärferen Vorgaben durch die US-Gesundheitsbehörde ebenfalls reagiert und pausieren bis mindestens Mitte Mai. Nascar möchte die Saison am 9. Mai in Martinsville wieder aufnehmen.

35 Prozent der Mitarbeiter des FC Valencia Sars-CoV-2-positiv

Der FC Valencia hat nach den fünf positiven Ergebnissen in der vergangenen Woche weitere Mitarbeiter auf das Coronavirus testen lassen. In einem offiziellen Statement teilte der Verein, der vorige Woche noch in der Fußball Champions League gegen Atalanta Bergamo spielte, dass 35 Prozent der Mitarbeiter des Clubs positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet wurden.

Die meisten Infizierten zeigen schwache bis keine Symptome, heißt es. Die Betroffenen seien derzeit zu Hause isoliert, werden medizinisch untersucht und führen ihren geplanten Trainingsplan durch.

Coronavirus: Grand National abgesagt

Das berühmteste Hindernisrennen der Welt, das Grand National auf der Galopprennbahn in Aintree, ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Dies teilte der austragende Jockey Club in Liverpool am Montag mit.

Das umstrittene Rennen sollte im Rahmen des dreitägigen Meetings vom 2. bis 4. April stattfinden. Überlegungen, die Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, wurden angesichts der dramatischen Entwicklungen rund um das Coronavirus verworfen. Das mit einer Million Pfund dotierte Grand National steht wegen seiner extremen Ansprüche an Pferde und Jockeys alljährlich in der Kritik. Das Rennen hat schon vielen Pferden und Reitern das Leben gekostet.

KHL legt wegen Coronavirus Pause ein

Die Kontinental Hockey League KHL unterbricht die laufenden Eishockey-Play-offs für eine Woche. Man wolle in der Zeit ein neues Format für die nach den Ausstiegen von Jokerit Helsinki und den Kasachen von Barys Nur-Sultan sechs verbliebenen russischen Clubs finden, teilte die Liga mit. Beide Teams hatten sich im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus auf Anraten der Gesundheitsbehörden Finnlands (Jokerit) beziehungsweise wegen eines Verbots von Sportveranstaltungen in Kasachstan (Barys) aus den Playoffs zurückgezogen.

Coronavirus: Boat Race Cambridge – Oxford abgesagt

Das berühmte Boat Race zwischen den Ruderclubs der Universitäten Oxford und Cambridge, das jährlich in London auf der Themse ausgetragen wird, muss in diesem Jahr ausfallen. „Als Folge der gegenwärtigen Situation mit Covid-19 ist das Boat Race am 29. März abgesagt worden“, teilten die Organisatoren am Montagabend mit. „Diese Entscheidung basiert einzig und allein auf unserer Sorge um das Wohlbefinden unserer Mannschaften, unserer Zuschauer, unserer Mitarbeiter und der Freiwilligen.“

Beim Ruderclub von Cambridge äußerte man sich bestürzt über die Absage und sprach von „bitteren Nachrichten“ für das Team und die Trainer, die seit September 2019 hart dafür trainiert hätten. Der Ausfall des Rennens treffe die Athleten beider Universitäten hart, hieß es, „aber wir sind uns bewusst, dass die Situation, vor der das Vereinigte Königreich steht, nie da gewesen ist.“ Ähnlich äußerten sich die Ruderer von Oxford: „Wir sind zutiefst enttäuscht, aber die Verbreitung des Virus einzudämmen muss die oberste Priorität sein.“

Coronavirus: Boxer brechen Olympia-Qualifikation ab

Kurz vor dem Abbruch der Qualifikation in London hat sich Hamsat Shadalov als erster deutscher Boxer sein Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gesichert. Der Berliner besiegte Europameister Kurt Walker aus Irland am Montagabend im Federgewicht-Achtelfinale 5:0 und erkämpfte sich seinen Quotenplatz. Zuvor hatte Hamza Touba aus Heidelberg beim 0:5 im Fliegengewicht gegen den topgesetzten Franzosen Billal Bennama keine Chance.

Kurz vor dem Beginn der Abend-Kämpfe hatten die Veranstalter den Abbruch des Turniers zum Ende des dritten Wettkampftages angekündigt. Die Qualifikation in der britischen Hauptstadt war bis zum 24. März angesetzt und hatte am Wochenende trotz der Coronavirus-Pandemie sogar mit Zuschauern begonnen. Zugleich wurde die für Mai geplante globale Qualifikation in Paris abgesagt.

