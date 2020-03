„Sportler brauchen vor allem Tagesstruktur“

Eine Sportpsychologin am Hamburger Olympiastützpunkt spricht über die besondere Notwendigkeit ihrer Arbeit in der Corona-Krise.

Hamburg. Ihr Name fällt in fast jedem Gespräch, das man aktuell mit Hamburger Olympiakaderathleten führt. Anett Szigeti ist für viele der Sportlerinnen und Sportler in der Corona-Krise, die die Austragung der Olympischen Sommerspiele in Japans Hauptstadt Tokio (24. Juli bis 9. August) bedroht, ein Anker. Die freiberuflich tätige Sportpsychologin, die über eine Kooperationsvereinbarung für den Olympiastützpunkt in Dulsberg arbeitet, macht den Athleten Mut, hört ihnen zu und bietet Lösungsansätze an. Im Abendblatt-Gespräch erläutert die 39-Jährige ihre Arbeitsweise, ihren Blick auf die Krise – und was sie für die Zeit nach Corona hofft.

Hamburger Abendblatt: Frau Szigeti, gibt es eine Frage, die Sie aktuell in jedem Gespräch mit Sportlern gestellt bekommen?

Anett Szigeti: In abgewandelter Form ist es die Frage, auf was man in dieser Zeit besonders achten soll und was man jetzt tun kann, um diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen.

Das klingt sehr pragmatisch. Gibt es darauf eine allgemeine Antwort?

Szigeti: Nein, jede Antwort ist so individuell wie die Person, auf die sie sich bezieht. Ich muss vor allem herausfinden, inwieweit meine Klienten aktuell mental in der

Lage sind, sich auf Inhalte einzulassen.

Aus Gesprächen mit Sportlerinnen und Sportlern gewinnt man eine Gewissheit: Kaum einer hat Angst, sich mit Corona zu infizieren, aber Sorge vor den Auswirkungen, die diese Pandemie auf den Sport und die Gesellschaft hat. Überrascht Sie das?

Szigeti: Nein. Tatsächlich habe ich auch noch keinen einzigen Athleten gesprochen, der Angst vor einer Ansteckung hat. Die Ungewissheit ist es, die sie quält. Sportler sind es gewohnt, dass die Ergebnisse ihrer Bemühungen messbar sind. Die Klarheit, die sie aus dem Sport kennen, fehlt jetzt. Der fehlende Trainingsalltag bringt ihren Rhythmus durcheinander und verursacht Verunsicherung.

Ungewissheit kennen viele aber doch zum Beispiel, wenn sie verletzt sind und nicht wissen, wann oder ob sie überhaupt wieder zu voller Leistungsstärke zurückfinden. Ist das vergleichbar mit der aktuellen Lage?

Szigeti: Manches kommt dem zwar sehr nah, aber dass es eine so globale Krise ist, die viele in ihrer beruflichen Existenz zu bedrohen scheint, ist eine neue Situation, mit der noch niemand konfrontiert war. Insofern stellen sich nun Fragen, die noch nie da waren.

Die sich gravierend verändert, wenn man nur individuell trainiert, während man im Alltag meist eine Gruppe Gleichgesinnter um sich herum hat. Was verändert das?

Szigeti: Vieles. Deshalb rate ich auch dringend dazu, sich so oft wie möglich mit anderen auszutauschen, wie es auch im täglichen Trainingsalltag wäre. Ich halte Videokonferenzen für ein sehr wichtiges Mittel. Das Visuelle ist ein Faktor, der das Wohlgefühl enorm beeinflusst. Zu hören und zu sehen, wie andere mit der Situation umgehen, hilft sehr.

Auch für Sie hat sich die Arbeit sicherlich verändert. Direkter persönlicher Kontakt, der Gespräche intensiver macht, ist aktuell nicht möglich. Wie gehen Sie damit um?

Szigeti: Tatsächlich trifft mich das nicht so stark, weil die Athleten und ich oft unterwegs und es deshalb gewohnt sind, über das Internet per Skype oder anderen Plattformen visuell mit Menschen in Kontakt zu treten, auch wenn wir nicht im selben Raum sitzen. Zu den meisten meiner Klienten habe ich über die Zeit eine Beziehungsebene aufgebaut, die temporär erlaubt, Gespräche zu führen, ohne sich dabei gegenüberzusitzen. Das beeinträchtigt die Qualität nicht.

Hat denn die Nachfrage nach Terminen deutlich zugenommen?

Szigeti: Der Bedarf ist geschätzt um 20 Prozent gestiegen. Vor allem dadurch, dass jetzt auch Athleten anfragen, die ich seit Monaten nicht gesprochen habe. Was sich aber vor allem verändert hat, ist die Compliance. Es wird kein Termin mehr vergessen, die Wichtigkeit der sportpsychologischen Arbeit scheint deutlich zugenommen zu haben.

Das hat sich aber noch nicht in allen Sportarten herumgesprochen, vor allem der Profifußball verzichtet auf regelmäßige Begleitung durch Sportpsychologen. Was halten Sie insbesondere in Zeiten wie diesen davon?

Szigeti: Grundsätzlich glaube ich, dass es gut ist, Sportpsychologen zu haben, nicht nur in Krisenzeiten. Aber gerade jetzt finde ich Einzelgespräche unerlässlich.

Was glauben Sie persönlich, was aus dieser weltweiten Krise folgen wird, im Sport und gesellschaftlich?

Szigeti: Darauf kann ich noch keine Antwort geben. Diese Fragen sind spannend, und wem es hilft, darüber zu philosophieren, der soll das tun. Aber nur, wenn es nicht dem Vorhaben schadet, sich auf die aktuelle Situation zu konzentrieren. Wir werden die ganze Wahrheit, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte und was alles daran hängt, nie erfahren. Aber wir werden, wenn es vorbei ist, erarbeiten müssen, was daraus für jeden Einzelnen folgen kann. Ich glaube, dass die meisten Sportler ihre Karrieren nicht beenden, denn es ist ihr Job und ihr Leben. Ich hoffe, dass die Gesellschaft daraus lernt, wie wichtig Rücksichtnahme und Zusammenstehen sind. Und ich wünsche mir, dass Arbeit aus dem Homeoffice endlich mehr anerkannt wird. Das ist ein Punkt, der mir persönlich wichtig ist.