Coronavirus: Erste Bundesligaprofis verzichten auf Gehalt

15 Corona-Fälle bei Club in Spanien, zehn Infektion bei Erstligist in Italien. Und Watzke meldet sich erneut zu Wort.

Immer mehr Profisportler infizieren sich mit dem Coronavirus. Während sich die Spieler im Homeoffice fit halten, arbeiten die Vereinsfunktionäre an Lösungen, wie die spielfreie Zeit wirtschaftlich aufgefangen werden kann. Mit der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach haben nun die ersten Bundesligaspieler einen Gehaltsverzicht angeboten, um ihren Club vor dem Kollaps zu bewahren.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen:

Gladbach-Profis verzichten auf Gehalt

Borussia Mönchengladbach ist der erste Fußball-Verein in Deutschland, bei dem die Spieler freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. „Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer“, sagte Sportchef Max Eberl. Laut der „Rheinischen Post“ soll der Club monatlich deutlich mehr als eine Million Euro pro Monat einsparen.

Diese Maßnahme soll anderen Angestellten des Clubs Jobs und Einkommen sichern. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Eberl weiter. „Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen.“

15 Corona-Fälle bei Erstligist in Spanien

Den spanischen Erstligisten Deportivo Alaves hat es schwer erwischt. Die Basken vermelden 15 Corona-Fälle, darunter drei Spieler der ersten Mannschaft, sieben Infizierte stammen aus dem Trainerstab. Alle Betroffenen seien aber asymptomatisch und in guter Verfassung, teilte der Verein weiter mit. Alaves hatte am 6. März gegen den FC Valencia gespielt – beim Gegner sind inzwischen etwa 35 Prozent des Clubs an Covid-19 erkrankt.

AC Florenz meldet zehn Corona-Infizierte

Der italienische Erstligist AC Florenz um den früheren Bayern-Star Franck Ribéry vermeldet zehn Coronafälle. Drei Personen aus dem Umfeld der Fiorentina befinden sich in einem Krankenhaus. Zu den Infizierten gehören auch die Spieler Patrick Cutrone, German Pezzella und Dusan Vlahovic. „Die Situation verschlimmert sich“, sagte Clubboss Commisso bei Sky Italia.

Der Club hat unterdessen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Krankenhäuser der Stadt zu unterstützen. Bislang sind bereits mehr als 400.000 Euro zusammengekommen, alleine Ribery beteiligte sich mit 50.000 Euro. Norditalien ist die am schlimmsten vom Coronavirus betroffene Region Europas.

Verschiebt die Fifa das Transferfenster?

Die Fifa hat nun auch offiziell grünes Licht für die Verschiebung der EM und der Copa America ins Jahr 2021 gegeben. Der Rat des Weltverbands einstimmig den veränderten Spielkalender verabschiedet. Über ein neues Datum für die ursprünglich im Juni/Juli 2021 vorgesehene Club-WM soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Unter der Leitung von Fifa-Präsident Gianni Infantino beschloss das Gremium zudem, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Diese soll sich mit den weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Weltfußball befassen. Unter anderem sollen dabei auch mögliche Anpassungen des Transfersystems an die Ausnahmesituation sowie die Einrichtung eines globalen Fußball-Hilfsfonds diskutiert werden.

Watzke will Clubs wie dem HSV nicht helfen

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat erneut bekräftigt, aus seiner Sicht finanziell fragwürdig geführte Clubs finanziell zu unterstützen. „Solidarfonds klingt ja erst mal gut“, sagte Watzke "11Freunde", „aber man müsste sich ansehen, wie ein solcher Fonds dann aufgebaut wäre. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass Clubs, die in den vergangenen Jahren sportlich und ökonomisch viele Fehler gemacht haben, am Ende davon profitieren.“ Meint er damit den HSV?

Seien Vereine aber unverschuldet „durch diese nicht vorhersehbare Ausnahmesituation“ in Not geraten, werde der BVB „sicher nicht unsolidarisch sein“. Die Borussia stehe auch dank eines erhöhten Kreditrahmens nicht vor Liquiditätsproblemen. Laut dem "Kicker" soll Watzke selbst bereit sein, auf ein Drittel seiner Vergütung zu verzichten, so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt. Im Geschäftsjahr 2018/19 wurde dem 60-Jährigen eine Festvergütung in Höhe von 1,9 Millionen Euro ausgewiesen.