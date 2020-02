FC Bayern fertigt Köln nach historischem Blitzstart ab

Serge Gnabry erzielte einen Doppelpack bei Bayerns 4:1-Sieg in Köln.

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 16. Februar 2020:

Bayern siegt nach historischem Blitzstart

Der FC Bayern München hat mit einem souveränen 4:1 (3:0)-Erfolg beim 1. FC Köln die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach nur 24 Stunden zurückerobert. Grundlage des Auswärtserfolgs war am Sonntag ein historischer Blitzstart. Robert Lewandowski mit seinem 23. Saisontor (3.), Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry (12.) schossen die schnellste 3:0-Auswärtsführung in der Bundesliga-Geschichte des deutschen Rekordmeisters heraus. Gnabry baute mit seinem zweiten Treffer (65.) die Führung aus, Mark Uth konnte für die Kölner nur noch verkürzen (70.).

Damit rangieren die Bayern in der Tabelle nach 22. Spieltagen wieder zwei Punkte vor dem vorübergehend an die Spitze gesprungenen Team von RB Leipzig, das am Samstag Werder Bremen mit 3:0 besiegt hatte.

ManCity: Titel aus 2014 in Gefahr?

Manchester City drohen nach der drakonischen Strafe der Uefa auch seitens der Premier League Sanktionen. Zahlreiche englische Medien berichten, dass die Liga die zurückliegenden Bilanzen des Vereins ebenfalls überprüft – und bei einem möglichen Vergehen hart durchgreifen könnte.

Von einem Punktabzug bis hin zum nachträglichen Verlust der Meisterschaft aus dem Jahr 2014 würden die Strafen demnach reichen. Betroffen ist der Zeitraum zwischen 2012 und 2016.

Kommt für Manchester City und Trainer Pepe Guardiola alles noch viel schlimmer?

Foto: imago / PA Images

In dieser Spanne, das hatte das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der Uefa festgestellt, soll City Sponsoreneinnahmen in der Bilanz überbewertet und unerlaubte Geldspritzen ihres Besitzers Scheich Mansour bin Zayed verschleiert haben.

Während laut Richtlinien des Financial Fair Play (FFP) der Uefa Vereine in einem Zeitraum von drei Jahren einen Verlust von maximal 30 Millionen Euro erwirtschaften dürfen, ist das FFP der Premier League nicht so streng ausgelegt. Hier dürfen von den Eigentümern im gleichen Zeitraum Verluste bis zu 125 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Tuchel nach 4:4: „Soll ich den Kopf verlieren?“

Diese Frage ging Thomas Tuchel mächtig auf den Geist. „Warum?“, sagte der Trainer von Paris St. Germain, und seine Zeigefinger zuckten durch die Luft, „glauben Sie, gegen Dortmund wird es das gleiche Spiel? Soll ich den Kopf verlieren? Nein!“ In einer feurigen Rede wechselte Tuchel vom Französischen ins Englische und wieder zurück.

PSG hat die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Tuchels Ex-Klub verpatzt, ja. Das schräge 4:4 beim Tabellenvorletzten SC Amiens wird jedoch den dritten Meistertitel in Serie nicht verhindern, zudem hatte Tuchel für das weitaus wichtigere Spiel am Dienstag (21 Uhr/DAZN) einige Stars wie Kylian Mbappe geschont.

Tuchel versucht, der verpatzten Champions-League-Generalprobe nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben.

Foto: Thibault Camus/AP/dpa

„Die ganze Welt denkt jetzt: Oh, sie werden unruhig, unruhig, unruhig, sie haben viele Probleme“, sagte Tuchel mit Zynismus in der Stimme, „aber nein. Das ist das Leben! Das ist Fußball!“ Er habe viel Vertrauen in seine Mannschaft, der allerdings die Mentalität gefehlt habe: „Nach fünf Minuten war ich sehr wütend.“

Da hatte der frühere Kölner Sehrou Guirassy schon für Amiens getroffen. Die weiteren Tore zum sensationellen Zwischenstand von 3:0 verhagelten Tuchel die Laune noch mehr. Der Deutsche streute ein paar Stars über das Spiel, seine Mannschaft zündete und drehte das Duell auf 4:3 – nur, um in der Nachspielzeit noch ein Guirassy-Tor zu kassieren.

Klopp hat Mitleid mit Guardiola und City-Profis

Jürgen Klopp fühlt nach dem zweijährigen Champions-League-Ausschluss für Manchester City mit seinem Trainer-Kollegen Pep Guardiola und den City-Profis. „Sie haben sicher nichts falsch gemacht. Sie haben sensationellen Fußball gespielt und haben der Premier League geholfen, sich zu verbessern“, sagte der Coach, der „schockiert“ war, als er die Mitteilung am Freitag erhielt.. „Ich bewundere immer, was sie tun und was Pep tut.“

Über die Einhaltung des Financial Fairplay sagte Klopp aber auch: „Am Ende muss man die Regeln respektieren. Wir werden nun sehen, was passiert.“

Tottenham siegt dank Ex-HSV-Profi Son

Der frühere HSV-Profi Heung-Min Son hat Tottenham Hotspur drei Tage vor dem Champions-League-Duell gegen RB Leipzig mit einem Last-Minute-Tor zum Sieg geschossen. Der südkoreanische Nationalspieler sorgte in der Nachspielzeit für den 3:2 (2:1)-Erfolg bei Aston Villa. Mit 40 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer José Mourinho auf Platz fünf der Premier League. Die Gastgeber rangieren auf Platz 17.

Ronaldo bei Juve-Sieg geschont

Juventus Turin ist auch ohne den geschonten Superstar Cristiano Ronaldo in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Alte Dame gewann gegen Aufsteiger Brescia Calcio locker mit 2:0 (1:0), in der vergangenen Woche hatte die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri noch überraschend bei Mitaufsteiger Hellas Verona (1:2) verloren. Paulo Dybala (38.) per Freistoß und Juan Cuadrado (75.) erzielten die Treffer für Juve, das zuletzt zwei der vergangenen drei Serie-A-Partien verloren hatte.

Bremen zwei Wochen ohne Vogt

Kevin Vogt hat sich doch nicht schwerer am Knie verletzt.

Foto: imago / Jan Huebner

Glück im Unglück für Kevin Vogt: Werder muss "nur" zwei Wochen lang auf seinen Abwehrchef verzichten. Der im Winter aus Hoffenheim ausgeliehene Verteidiger hat sich bei der 0:3-Niederlage in Leipzig einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie“ zugezogen. Damit fehlt Vogt den abstiegsbedrohten Bremern in den beiden Heimspielen gegen Dortmund und Frankfurt. Zunächst war von einer schwereren Verletzung bei Vogt ausgegangen worden.

Osnabrück punktet in Unterzahl

Der VfL Osnabrück hat in der Zweiten Liga einen wichtigen Punkt in Unterzahl geholt. Durch ein Tor von Marcos Alvarez in der dritten Minute der Nachspielzeit erreichten die Niedersachsen noch ein 1:1 (0:1) beim Mitaufsteiger Karlsruher SC. Der VfL blieb zwar auch im fünften Rückrunden-Spiel sieglos. Der späte Treffer von Alvarez hielt den KSC auf dem Relegationsplatz aber weiter sieben Punkte auf Abstand.

Die Osnabrücker spielten vor 12 069 Zuschauern mehr als eine Stunde nur zu zehnt. Neuzugang Assan Ceesay sah in der 29. Minute die Rote Karte, weil er den Karlsruher Dirk Carlson im Strafraum am Kopf traf. Der KSC-Verteidiger musste mit einem Kopfverband vom Spielfeld getragen und noch im Stadion mit drei Stichen genäht werden. Den folgenden Foulelfmeter von Marvin Wanitzek konnte VfL-Torwart Philipp Kühn noch parieren. Kurz vor der Pause ging Karlsruhe durch den Ex-Braunschweiger Philipp Hofmann (45.+4) aber doch noch in Führung.

In den beiden weiteren Sonntagsspielen siegte Kiel 2:1 in Aue und Darmstadt 1:0 gegen Sandhausen.

Twitter-Accounts von Barca und Olympia gehackt

Die Twitter-Accounts des FC Barcelona und der Olympischen Spiele sind kurzzeitig gehackt worden. Der spanische Club entschuldigte sich in einem Statement auf Twitter bei seinen Fans und kündigte Sicherheitsmaßnahmen an. Die Hackergruppe OurMine hatte zuvor auf einem offiziellen Account des Vereins eine mögliche Rückkehr des brasilianischen Superstars Neymar von Paris Saint-Germain nach Barcelona angedeutet.

Auch der offizielle Account der Olympischen Spiele war von der Gruppe gehackt worden. Im Januar hatte OurMine auch Twitter-Accounts der National Football League und den Sportsender ESPN gehackt.