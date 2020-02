Deutscher rassistisch beleidigt: "Ich bin einer von Euch!"

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 15. Februar 2020:

Affenlaute: Opfer Kwado traurig und dankbar

Am Tag nach dem Rassismusvorfall in der 3. Liga hat sich der betroffene Spieler Leroy Kwadwo ausführlich geäußert. Bei Instagram schrieb der 23-Jährige am Sonnabend: "Ich wurde von einem einzelnen Zuschauer rassistisch beleidigt. Dies macht mich einfach nur traurig.“ Der Abwehrspieler der Würzburger Kickers hob hervor: "Ich habe zwar eine andere Hautfarbe, aber ich bin hier geboren.“ Und er fügte hinzu: "Ich bin einer von Euch.“

Würzburgs Leroy Kwadwo (r.) in der Diskussion mit Münsters Trainer Sascha Hildmann und Schiedsrichterin Katrin Rafalski.

Während der Partie bei Preußen Münster (0:0) war Kwadwo von einem Zuschauer mit Affenlauten beschimpft worden. "So etwas wie gestern macht mich einfach nur traurig und wütend, weil jeder wissen muss: #Rassismus gehört nicht in UNSERE Welt", schrieb Kwadwo.

Zuschauer reagierten mit "Nazis-raus“-Rufen und zeigten auf den Mann, so dass dieser später in Polizeigewahrsam genommen werden konnte. Kwadwo lobte das Verhalten dieser Fans ausdrücklich: "Eure Reaktion ist vorbildlich – Ihr könnt Euch gar nicht denken, was diese mir und auch allen anderen farbigen Spielern bedeutet.“ Seinen Eintrag beendete er mit den Worten: "Danke für Eure Menschlichkeit.“

Auch der DFB verurteilte den Rassismusvorfall, hob aber gleichzeitig die Reaktionen darauf hervor. "So traurig und beschämend der rassistische Vorfall gegenüber Leroy Kwadwo“ gewesen sei, "so vorbildlich waren die sofortigen Reaktionen darauf“, twitterte der DFB am Sonnabendmorgen.

Vier Werder-Legenden in großer Sorge

Die ehemaligen Werder-Profis Ivan Klasnic, Uli Borowka, Frank Neubarth und Dieter Burdenski haben sich besorgt um die Zukunft des Bremer Bundesligisten geäußert. Dem Sportbuzzer sagte Borowka: „Ich habe Bauchschmerzen, es tut weh.“ Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt liegt vor dem Spiel bei RB Leipzig am (heutigen) Samstag auf dem 17. Tabellenplatz.

Burdenski bezeichnete den Leistungsabfall der Mannschaft als „unerklärlich und ein Rätsel“. Der einstige Torjäger Neubarth nannte die Entwicklung „beängstigend“.

Trotz der schwierigen Situation glaubt Klasnic an den Klassenerhalt. „Noch 13 Spiele, noch nichts verloren“, wurde der frühere Angreifer vom Sportbuzzer zitiert. Im Falle eines Abstiegs drohe „hier Wüste“, formulierte es Borowka. Ein Wiederaufstieg sei „wahrlich kein Selbstläufer“, sagte Neubarth.

BVB hofft auf Blitzheilung bei Brandt

Borussia Dortmund hofft vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) auf eine Blitzheilung von Julian Brandt. „Er macht gute Fortschritte“, sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl am Freitagabend nach dem 4:0 (1:0) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt: „Was bis Dienstag sein wird, da will ich noch nicht zu viel verraten.“

Eine Woche zuvor hatte der Nationalspieler Brandt bei Bayer Leverkusen (3:4) einen Außenbandanriss im Sprunggelenk erlitten. Da auch Kapitän Marco Reus (Muskelbeschwerden) verletzt ist, fehlen dem BVB zwei wichtige Spieler in der offensiven Zentrale. Gegen die Eintracht spielte dort Thorgan Hazard.

Schnell Entwarnung gab nach dem Frankfurt-Spiel dagegen Emre Can. Der Neuzugang hatte in der ersten Halbzeit einen Tritt auf den Fuß bekommen und wurde später ausgewechselt. Es sei aber „nichts Schlimmes“, versicherte er.

Verletzte bei Krawallen nach St. Pauli vs. Dresden

Bei den Krawallen nach dem Zweitliga-Spiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden sind nach Angaben der Polizei zwölf Ordner und sechs Polizeibeamte verletzt worden. Insgesamt gab es 22 Festnahmen. Die Polizei betonte, dass sich die Zahl der Festnahmen aber nicht allein auf die Vorfälle unmittelbar nach dem Spiel, sondern auf den Gesamteinsatz vor, während und nach der Partie beziehe. Schon am Freitagabend hatten beide Vereine angekündigt, die Vorgänge aufzuarbeiten. Zwischen den Fans der beiden Clubs herrscht seit Jahren ein angespanntes Verhältnis.

Nach dem 0:0 hatten Dynamo-Anhänger versucht, aus ihrem Stehplatz-Block in den Bereich mit St. Pauli-Fans zu klettern. Die Randalierer griffen Ordner an, die sie daran hindern wollten. Auch eine Rakete wurde gezündet, die unter das Tribünendach flog und von dort zurück auf die Zuschauerränge fiel. Erst durch den Einsatz der Polizei konnte die Situation beruhigt werden.

„Der FC St. Pauli wird die Ereignisse nach Spielende in der Nordkurve intensiv aufarbeiten. Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung: You'll never walk alone!“, schrieb der FC St. Pauli auf Twitter. Ähnlich äußerte sich Dynamo Dresden: „Wir werden die Ereignisse nach dem Spiel am Gästeblock mit allen Beteiligten in Ruhe aufarbeiten. Fest steht aber schon jetzt: Jeder verletzte Mensch ist einer zu viel. Wir wünschen allen Betroffenen auch auf diesem Wege gute und schnelle Genesung.“

Ex-DFB-Boss Zwanziger: "Schweizer Justiz gescheitert"

Der in der Schweiz angeklagte frühere DFB-Präsident, Theo Zwanziger, hat die Schweizer Justiz kritisiert. Sie habe den wirklichen Zahlungszweck einer deutschen Millionenüberweisung im Zusammenhang mit der WM 2006 in Deutschland nicht aufgeklärt, sagte Zwanziger der "Schweiz am Wochenende". Am "zentralen Punkt ist die Schweizer Justiz gescheitert“, zitiert die Zeitung Zwanziger am Sonnabend.

Ob er am 9. März vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona erscheine, sei noch unklar. Er habe im Februar Augenoperationen und warte auf den Rat der Ärzte. Zwanziger gibt ohnehin wenig auf das Urteil, wie er sagte: „In Deutschland wäre es nicht vollstreckbar, weil Betrug und ungetreue Geschäftsbesorgung bei uns verjährt sind.“

Zwanziger ist wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung angeklagt, ebenso wie die früheren DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sowie Ex-Fifa-Generalsekretär Urs Linsi. In dem Verfahren geht es um Zahlungen von umgerechnet 6,7 Millionen Euro aus den Jahren 2002 und 2005.

Der damalige WM-Organisationschef, Franz Beckenbauer, hatte 2002 vom Unternehmer Robert Louis-Dreyfus einen Kredit in dieser Höhe erhalten. Das Geld floss im Anschluss auf Konten des damaligen Fifa-Funktionärs Mohammed Bin Hammam, der in dem Verfahren weder als Beschuldigter noch als Zeuge auftaucht. Die Rückzahlung an Louis-Dreyfus drei Jahre später wurde von einem DFB-Konto über die Fifa abgewickelt.

"Wer hat das Geld bekommen?", fragte Zwanziger in dem Interview, und antwortete selbst: "Bin Hammam. Zu welcher Organisation gehörte er? Zur Fifa. Das ist die kriminelle Organisation. Und der Empfänger des Geldes wird noch nicht einmal als Zeuge vernommen. Unglaublich.“

Bei dem Verfahren sind Beckenbauer, der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter und Günter Netzer als Zeugen geladen.

Italien: Lebenslänglich für Fans nach Rassismus

Der italienische Erstligist Cagliari Calcio hat gegen drei seiner Fans wegen rassistischen Verhaltens lebenslängliche Stadionverbote verhängt. Die Tifosi waren mit Gesängen gegen schwarze Spieler anderer Klubs aufgefallen und konnten mithilfe der Ordner identifiziert werden. Das teilte der Verein aus Sardinien mit.

Cagliari-Anhänger hatten im September für Empörung gesorgt, als sie beim Heimspiel gegen Inter Mailand (1:2) Starstürmer Romelu Lukaku rassistisch verhöhnten. Der Chef von Italiens Fußballverband FIGC, Gabriele Gravina, bezeichnete Cagliaris Entscheidung als vorbildlich. „Der italienische Fußball führt einen harten Kampf gegen Rassismus, der inzwischen Resultate zeigt“, sagte Gravina. Italienischen Klubs war zuletzt immer wieder vorgeworfen worden, das Rassismus-Problem in den Stadien herunterzuspielen.