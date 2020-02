Pep Guardiola gibt den Titelkampf mit Jürgen Klopp auf

Der Fußball-Ticker am Montag, den 3. Februar 2020:

RB verbietet Einsatz von Ex-Spieler Ilsanker

Eintracht Frankfurts Neuzugang Stefan Ilsanker ist beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club RB Leipzig im DFB-Pokal an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) nicht spielberechtigt. Diese Klausel beim Wechsel des 30 Jahre alten Österreichers bestätigte ein Sprecher der Eintracht am Montag.

Ilsanker war am vergangenen Freitag kurz vor Transferschluss von Leipzig zu den Hessen gewechselt und soll dort auf der Sechserposition regelmäßig zum Einsatz kommen.

Im Pokal-Achtelfinale muss Trainer Adi Hütter nun aber noch ohne die Neuverpflichtung auskommen. Derartige Klauseln sind in der Bundesliga nicht mehr ungewöhnlich und wurden zuletzt vermehrt bekannt.

Flügelspieler Vincenzo Grifo, der zunächst von Hoffenheim an Freiburg verliehen und später von den Breisgauern auch gekauft wurde, durfte wie Ilsanker im nächsten Duell nicht gegen den Ex-Verein auflaufen.

Funkels Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt

Der beurlaubte Trainer Friedhelm Funkel drückt Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf der Bundesliga weiterhin die Daumen – und würde auch persönlich noch immer vom Klassenerhalt des Clubs profitieren. Zumindest nach aktuellem Stand. Wie die Bild berichtet, verlängert sich sein Vertrag um ein Jahr, wenn die Fortuna in der Liga bleibt.

"Stimmt, aber das ist ein ganz normaler Vorgang“, sagte Funkel der Zeitung. Erst in der Winterpause hatte sich der 66-Jährige mit dem Club auf eine Verlängerung des Vertrages im Falle des Klassenerhalts geeinigt.

Am vergangenen Mittwoch wurde Funkel entlassen, Uwe Rösler trat die Nachfolge an. Da es bislang aber keine Vereinbarung über eine Abfindung gibt, hat der Vertrag noch Gültigkeit, laut Bild mit einem Jahresgehalt von rund 500.000 Euro.

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel kündigte zuletzt an, dass man sich für Funkel einen "Anschlussvertrag in anderer Position“ vorstellen könne. Allerdings gilt das Verhältnis zwischen Funkel und Pfannenstiel als kompliziert, nicht erst seit der Trennung. "Bei der Fortuna ist es in der jetzigen Konstellation nicht so einfach“, sagte der Trainer zuletzt im Aktuellen Sportstudio.

Lewandowski holt sich Polen-Titel zurück

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist zum achten Mal Fußballer des Jahres in Polen. Der Stürmer wurde am Sonntagabend ausgezeichnet, nachdem er sich einer Wahl des renommierten Magazins "Piłka Nożna“ durchgesetzt hatte.

Dem 31-Jährigen war bereits von 2011 bis 2017 die Ehre zuteil geworden, im Vorjahr ging der Preis an Torwart Lukasz Fabianski.

"Jede Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung, dass sich die Arbeit auszahlt, sondern auch zusätzliche Motivation, nochmal härter zu arbeiten“, schrieb er bei Instagram. „Ich danke allen meinen Unterstützern, euretwegen bin ich stärker!“

Lewandowski hatte 2019 in 48 Pflichtspielen für die Münchner 48 Tore erzielt und war unter anderem Bundesliga-Torschützenkönig geworden.

Messi herzt Rekordschützen Ansu Fati

Lionel Messi drückte ihn mit geschlossenen Augen an sich und tätschelte ihm den Kopf. Der Superstar huldigte dem Nachwuchsstar des FC Barcelona namens Ansu Fati. 17 Jahre und 94 Tage alt, Riesentalent aus der Fußball-Schule der Katalanen.

Zweimaliger Torschütze binnen 103 Sekunden beim 2:1-Sieg am Sonntagend gegen UD Levante – jünger war keiner in der Primera Division bei einem Doppelpack.

"Wie eine Rakete brach er ins Barça-Universum ein, und als es so schien, als würde er erlöschen, strahlte der Stern von Ansu Fati wieder heller als je zuvor“, schrieb Spaniens Zeitung "Sport".

Der König und sein Thronfolger? Lionel Messi herzt Barça-Juwel Ansu Fati

Foto: Imago/AFLOSPORT

Mit zwei Toren zu Saisonbeginn in der Liga hat Fati sein Können angedeutet – da war er 16. Danach traf der in Guinea-Bissau geborene Teenager, der für Spanien bereits Junioren-Länderspiele bestritt, nicht mehr. Gegen Levante war es wieder soweit: Der erste Treffer mit rechts, der zweite mit links, beide auf Vorlage von Messi.

"So einen Moment habe ich mir immer vorgestellt, ich versuche ihn zu genießen“, sagte Fati, der die bisherige Rekordmarke von Juanmi aus dem Jahr 2010 unterbot, als dieser mit 17 Jahren und 115 Tagen für den FC Málaga doppelt getroffen hatte.

Wem er besonders zu danken hatte, wusste Fati natürlich auch. Seit Jahren schaue er Messi zu. Mit dem 32-Jährigen zu spielen sei ein Traum. "Ich werde immer dankbar sein.“

Guardiola gibt im Titelrennen mit Klopp auf

Pep Guardiola, Teammanager von Manchester City, hat die Titelverteidigung in der Premier League endgültig abgeschrieben. "Sie sind zu weit weg. Liverpool ist nicht zu stoppen. Wir haben viel zu viele Punkte liegen gelassen in Spielen wie diesem“, sagte ein enttäuschter Guardiola nach dem 0:2 (0:0) gegen Tottenham Hotspur. Das Ziel von City sei es nun, ergänzte der frühere Coach von Bayern München, "dass wir die Champions League erreichen“.

Resignierend: Pep Guardiola und Manchester City kassierten beim 0:2 gegen Tottenham bereits die sechste Saisonniederlage.

Foto: Imago/PRiME Media Images

City, in den beiden vergangenen Jahren englischer Meister, hat nach 25 Spieltagen 22 Punkte Rückstand auf Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Nie zuvor war der Vorsprung eines Spitzenreiters in der Premier League größer.

Guardiola verlor mit City trotz bester Chancen gegen seinen Dauerrivalen Jose Mourinho. In einer intensiven Begegnung hatte Nationalspieler Ilkay Gündogan einen Foulelfmeter (40.) für Manchester vergeben. Für die Spurs trafen Neuzugang Steven Bergwijn (63.) bei seinem Debüt und Heung-Min Son (71.).

Ronaldo feiert in Italien "Goldene Hochzeit"

Superstar Cristiano Ronaldo ist nach seinem 50. Tor für Juventus Turin in Italien in höchsten Tönen gelobt worden. "Ronaldo feiert mit Juve die Goldene Hochzeit. CR7 hat die Fähigkeit, das Außerordentliche als normal erscheinen zu lassen. Er spielt, trifft und jagt weiter nach Erfolgen. Er ist einfach nicht mehr zu stoppen“, schrieb die Gazzetta dello Sport am Montag.

Ronaldo hatte beim 3:0-Heimsieg gegen den AC Florenz am Sonntag die 50-Tore-Marke für Juventus geknackt. Zudem stellte er einen weiteren Rekord ein: Der portugiesische Europameister erzielte im neunten Spiel in Folge mindestens ein Tor und egalisierte damit den Vereinsrekord des Franzosen David Trezeguet aus dem Jahr 2005. Nach 70 Spielen für Juve liegt Ronaldo weiterhin auf Erfolgskurs.

Mit Zöpfchen und Köpfchen: Cristiano Ronaldo schob gegen Florenz zweimal überlegt ein.

Foto: Imago/Sportimage

Bei beiden Treffern profitierte er vom Videobeweis: Zunächst verwandelte er einen Handelfmeter (40.), dann einen Foulelfmeter (80.), jeweils in die linke Ecke. "CR7 ist nicht zu bremsen. Wenn bei Juve das System noch besser greift, wird er noch häufiger treffen", schrieb die Zeitung Corriere dello Sport. Tuttosport urteilte: "Die Tormaschine ist nicht mehr aufzuhalten."

Mehr Treffer als Ronaldo hat in der aktuellen Saison derzeit nur der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile erzielt. Der Angreifer von Lazio Rom traf beim 5:1 des Juve-Verfolgers gegen Schlusslicht SPAL Ferrara doppelt und steht nun bei 25 Saisontoren. Die Römer liegen derzeit fünf Zähler hinter Juve, haben aber ein Spiel weniger absolviert.

Zum Serie-A-Rekord fehlen Ronaldo noch zwei weitere Spiele mit Toren: Gabriel Batistuta 1994/95 mit Florenz und Fabio Quagliarella in der vergangenen Saison mit Sampdoria Genua trafen in elf Partien in Folge. Dies ist auch Ronaldos persönliche Bestmarke, die er 2014/15 mit Real Madrid aufstellte.