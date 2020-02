Die HSV-News am Montag, den 3. Februar 2020:

Findet Struth noch einen US-Club für Wood?

Der erhoffte Wechsel von Bobby Wood zum FC Cincinnati in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS) hat sich zerschlagen. Laut Bild-Zeitung hatte der Letzte der vergangenen Saison zwar offiziell beim HSV angefragt, wegen des finanziellen Gesamtpakets aber Abstand von einer Verpflichtung des 27 Jahre alten US-Nationalspielers genommen.

Unter HSV-Trainer Dieter Hecking wird Bobby Wood wohl keine Chance mehr erhalten.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Auch für Wood soll das angeblich gebotene Jahresgehalt von unter einer Million Euro keine Verhandlungsgrundlage geboten haben. Zur Erinnerung: Mit aktuell mehr als zwei Millionen Euro jährlich gilt Wood als einer der ligaweiten Topverdiener. Sollte der HSV aufsteigen, würde sich das Jahressalär des Stürmers auf einen Schlag auf rund vier Millionen Euro erhöhen.

Spielerberater Volker Struth und HSV-Vorstand Jonas Boldt (Archiv).

Foto: Imago/Jan Hübner

Beim HSV, für den Wood seit Sommer 2016 lediglich sieben Tore bei 58 Einsätzen in der Ersten und Zweiten Bundesliga erzielte, steht der Angreifer noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag. Nun soll sich Woods Berater Volker Struth (SportsTotal) in den Staaten um weitere mögliche Interessenten für seinen Klienten bemühen. Das Transferfenster in den USA ist vom 12. Februar bis zum 5. Mai geöffnet.

Die HSV-Zugänge in der Saison 2019/20:

Einst schoss er den HSV mit einem Hattrick ab, jetzt unterschrieb er in Hamburg: An der Elbe bleibt der finnische Stürmer Joel Pohjanpalo aber nur bis zum Sommer 2020. Foto: Witters

Ebenfalls ein Leihgeschäft ausgehandelt wurde mit Jordan Beyer und Borussia Mönchengladbach. Auch der Rechtsverteidiger bleibt nur bis Saisonende. Foto: Witters

Mittelfeldspieler Louis Schaub ist bis Saisonende vom 1. FC Köln ausgeliehen. Die Kaufoption im Sommer liegt bei 2,5 Millionen Euro. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Stürmer Martin Harnik (r., mit Trainer Dieter Hecking) kommt für ein Jahr leihweise von Werder Bremen. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Xavier Amaechi ist der Königstransfer des HSV. Der hochtalentierte Flügelstürmer kommt für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal London. Der Engländer hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.



Abwehrspieler Timo Letschert kommt vom italienischen Erstligaclub US Sassuolo. Der Niederländer hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Foto: witters

Will mit dem HSV nicht weiter in Liga zwei sitzenbleiben: Innenverteidiger Ewerton kam wie Leibold aus Nürnberg nach Hamburg. Foto: Witters

Soll die linke Seite beackern: Tim Leibold wurde für rund 1,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg losgeeist. Foto: Witters

Kann mehr als nur Bälle jonglieren: Mittelfeldspieler Sonny Kittel kam von Zweitliga-Absteiger nach Hamburg. Beim HSV unterschrieb der starke Standard-Schütze einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Foto: Witters

Jung und mutig: U-20-Nationalspieler Adrian Fein wagt den Sprung von Regensburg nach Hamburg. Der zentrale Mittelfeldspieler wird von Bayern München für ein Jahr ausgeliehen. Foto: Witters



In der vergangenen Saison gehörte Daniel Heuer Fernandes zu den besten Torhütern der Zweiten Liga. Beim HSV unterschrieb er bis 2022. Foto: witters

Torjäger aus Überzeugung: Lukas Hinterseer soll die Nachfolge von Pierre-Michel Lasogga antreten. Der ehemalige Bochumer traf in der Vorsaison 18 Mal. Foto: witters

Mr. Vielseitig vom Kiez: Jeremy Dudziak kommt vom FC St. Pauli und kann sowohl auf den defensiven Außenbahnen als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Foto: Witters

Kraftpaket und Stratege: David Kinsombi gehörte bei Holstein Kiel zu den Leistungsträgern. Zuletzt laborierte er an einem Schienbeinbruch. Zur Vorbereitung ist er wieder fit. Foto: Witters

Die Wundertüte: Jan Gyamerah kommt wie Kollege Hinterseer ablösefrei vom VfL Bochum. Der Defensivspezialist ist ein Kandidat für die Außenverteidigerposition. Foto: Witters



Trainer Dieter Hecking unterschrieb beim HSV einen Vertrag für ein Jahr, der sich bei Aufstieg und anschließendem Klassenerhalt jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Foto: witters

Der neue starke Mann beim HSV: Jonas Boldt hat sich bei Bayer Leverkusen einen großen Namen gemacht. Nun soll er als Sportvorstand den Wiederaufstieg planen. Foto: witters



Trochowski ist heiß auf die Oberliga Hamburg

Das Comeback von Piotr Trochowski beim HSV, über das auch das Abendblatt bereits seit längerer Zeit berichtet, rückt näher. Sein Debüt in der Oberliga Hamburg könnte der 35 Jahre alte Ex-Nationalspieler nun am 14. Februar (19.30 Uhr) im Spiel beim TuS Osdorf geben.

Dynamisch: Piotr Trochowski traf zuletzt im Oktober beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart auf alte HSV-Gefährten.

Foto: Witters

"Ich freue mich auf die Dritte des HSV. Da spielen tolle Jungs", sagte Trochowski der Bild-Zeitung. Beim HSV III wird "Trotsche" Teamkollege von Vereinspräsident Marcell Jansen, mit dem er zwischen 2008 und 2011 auch schon bei den Profis kickte.

Jansen war im Januar 2018 drei Jahre nach seinem offiziellen Karrierende in den aktiven Fußball zurückgekehrt, zwei Jahre später folgt ihm nun Trochowski. Der gebürtige Pole, der im Alter von fünf Jahren nach Hamburg kam, hatte 2016 beim FC Augsburg seinen letzten Profi-Einsatz.

Wintzheimer hat weiter "Bock" auf den HSV

Manuel Wintzheimer bereut den auf eine Saison angelegten Wechsel zum VfL Bochum keineswegs. "Die Leihe hat sich bisher auf jeden Fall ausgezahlt, da ich in Bochum aktuell mehr Einsatzmöglichkeiten bekomme", sagte der Stürmer auf der HSV-Homepage vor dem Punktspiel zwischen beiden Clubs (Montag, 20.30 Uhr/Liveticker auf abendblatt.de). Der VfL sei "ein toller Verein“, der ihm eine gute Grundlage für Spielpraxis biete. "Ich bin zufrieden, will mich aber natürlich für mehr Einsätze empfehlen", sagte der 21 Jahre alte Angreifer.

Wintzheimer war Anfang September an die Bochumer verliehen worden, um den nächsten Schritt in seiner vielversprechenden Entwicklung zu gehen und öfter spielen zu können als zuvor beim HSV. Dieses Vorhaben geht bisher auf, denn der deutsche U20-Nationalspieler stand seit dem Wechsel in elf von 14 möglichen Spielen auf dem Rasen und schoss zwei Tore. Dennoch würde es der bei Bayern München ausgebildete Jungprofi "schön" finden, bald wieder für die Hanseaten aufzulaufen.

Beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg feierte Manuel Wintzheimer am 12. Spieltag sein Startelf- und Tor-Debüt für den VfL Bochum.

Foto: Imago/Zink

"Bock habe ich definitiv, da der HSV ein tolles Stadion, super Fans und eine richtig gute Mannschaft hat“, betonte Wintzheimer. Wichtig sei ihm aber, dass Einsatzchancen vorhanden sind, erklärte er. "Im März setzen wir uns zusammen und werden in Ruhe erörtern, was der nächste sinnvolle Schritt ist", kündigte der Stürmer an. Dieter Hecking scheint jedenfalls ein offenes Ohr für Wintzheimer zu haben. "Ich glaube schon, dass diese Ausleihe für uns und Manu sinnvoll war und ist", sagte der HSV-Trainer am Sonntag.