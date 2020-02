DFB stützt Hamburger Schiedsrichter in Gelb-Rot-Debatte

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 2. Februar 2020:

Wer schoss das 1:0 für den 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln hat mit einem 4:0 (1:0)-Erfolg gegen den SC Freiburg wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga gesammelt. Der Vorsprung der Rheinländer (23 Punkte/Platz 14) auf den Relegationsrang 16 beträgt nach dem fünften Sieg aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen nunmehr sechs Zähler. Freiburg belegt mit 29 Punkten Platz acht.

Du oder ich? Kölns Sebastiaan Bornauw (l.) und Dominick Drexler diskutieren die Entstehung der Führung gegen den SC Freiburg.

Foto: Imago/Moritz Müller

Sebastiaan Bornauw (29. Minute), Jhon Cordoba (55.), Kingsley Ehizibue (90.+1) und Ismail Jakobs (90.+2) trafen für den FC. Beim 1:0 war allerdings nicht ganz klar, wer den Ball über die Linie drückte – neben Bornauw war auch Kölns Dominick Drexler in den Torschuss involviert. "Seb trifft meinen Fuß, ich war der Torschütze", monierte Drexler nach dem Spiel.

Arsenal enttäuscht, Özil ausgewechselt

Der FC Arsenal steckt weiter im grauen Mittelmaß der englischen Premier League fest. Die Gunners um Ex-Nationalspieler Mesut Özil kamen beim FC Burnley nicht über ein 0:0 hinaus und verlieren die europäischen Plätze durch das vierte Unentschieden nacheinander immer mehr aus den Augen. Seit dem Trainerwechsel zu Mikel Arteta gab es für die Londoner in sieben Spielen nur einen Sieg.

Arsenal präsentierte sich in der Offensive zu harmlos, mit den wenigen Chancen gingen Özil und Co. fahrlässig um. Im zweiten Durchgang wurde Burnley stärker und verdiente sich den Zähler gegen die punktgleichen Gäste. Shkodran Mustafi und Bernd Leno spielten durch, Özil wurde in der 63. Minute nach durchwachsener Leistung ausgewechselt.

DFB stützt Stieler nach Pléa-Platzverweis

Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) hat nach seinem heftig kritisierten Platzverweis gegen den Mönchengladbacher Alassane Pléa Rückendeckung vom DFB erhalten. "Wir haben eine klare Linie zum Vorgehen gegen Unsportlichkeiten im Vorfeld der Rückrunde definiert und kommuniziert. Beiden Gelben Karten gegen Pléa lagen klare Unsportlichkeiten zugrunde“, sagte Peter Sippel, Leiter Training und Qualifizierung im DFB, am Sonntag in einer Verbandsmitteilung.

Eine Respektlosigkeit zuviel: Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) zeigt Gladbachs Stürmer Alassane Pléa die Gelb-Rote Karte.

Foto: Imago/Kirchner-Media

Pléa hatte am Sonnabend im Topspiel von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte gesehen. Der Franzose hatte zunächst ein angebliches Foul an ihm reklamiert und die dafür von Stieler ausgesprochene Verwarnung mit einer respektlosen Geste in Richtung des Unparteiischen quittiert.

"Emotionen der Spieler sind natürlich immer erlaubt, die Grenze zur Unsportlichkeit muss dabei aber eingehalten werden“, sagte Sippel zu der kontrovers diskutierten Szene. "Wir unterstützen die Entscheidung von Tobias Stieler daher ausdrücklich und bestärken unsere Schiedsrichter weiterhin, konsequent gegen Unsportlichkeiten gegenüber dem Spiel, dem Gegner und dem Schiedsrichter vorzugehen.“

Ronaldo bei 19 Treffern aus 19 Spielen

Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin mit zwei Elfmeter-Treffern zum souveränen Heimsieg gegen AC Florenz geführt. Der italienische Rekordmeister setzte sich am Sonntag mit 3:0 (1:0) durch und festigte die Tabellenführung in der Serie A. Nach den zwei Ronaldo-Elfmetern (40./80. Minute) traf Abwehrspieler Matthijs de Ligt in der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf (90.+1).

Ein Handspiel des Florenz-Abwehrspielers German Pezzella hatte in der ersten Halbzeit den ersten Strafstoß verursacht. Ende der zweiten Hälfte setzte AC-Abwehrmann Federico Ceccherini den Ellbogen gegen Turins Rodrigo Bentancur ein. Schiedsrichter Fabrizio Pasqua zeigte auf den Elfmeterpunkt, Ronaldo verwandelte zum 2:0. Sami Khedira ist bei Juve nach seiner Knieoperation noch nicht wieder einsatzbereit.

Auf Ronaldos Tor-Konto stehen in dieser Saison 19 Tore in 19 Spielen. Damit steht der Portugiese an zweiter Stelle der Torschützenliste in der Seria A hinter Lazio Roms Ciro Immobile. Mit dem Sieg hat das Team von Trainer Maurizio Sarri seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sechs Zähler ausgebaut. Inter Mailand konnte am Abend gegen Udinese Calcio nachziehen und wieder bis auf drei Punkte an den Rekordmeister heranrücken.

Werder-Rückkehrer Selke von Kohfeld begeistert

Bremens Neuzugang Davie Selke hat Werder-Trainer Florian Kohfeldt bei seiner offiziellen Vorstellung überschwänglich gelobt. "Florian ist ein überragender Trainer“, sagte der 25 Jahre alte Rückkehrer einen Tag nach der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg in Bremen. "Er hat uns damals schon immer top vorbereitet. Jetzt habe ich die erste Analyse als Cheftrainer gesehen, und ich war schon sehr beeindruckt, wie er uns auf den Gegner eingestellt hat." Selke hatte bereits zwischen 2013 und 2015 für Werder gespielt und kennt Kohfeldt als Trainer-Assistent.

In Augsburg kam Werders Davie Selke (l., mit Ömer Toprak) direkt zum Einsatz.

Foto: Imago/ULMER Pressebildagentur

Selke berichtete am Sonntag auch davon, wie der Transfer von Hertha BSC an die Weser in der vergangenen Woche zustandegekommen war. "Wir hatten zwei Tage lange sehr intensive Gespräche, und ich war so oft am Telefon wie noch nie in meinem Leben“, sagte er. "Als es dann grünes Licht gab, ging alles sehr schnell.“

Trotz des Negativlaufs der vom Abstieg bedrohten Bremer rechnet sich der Stürmer im anstehenden DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund etwas aus: „Mit den Fans im Rücken ist am Dienstag gegen Dortmund alles möglich. Bei solchen Pokalspielen kann man sich auch Selbstvertrauen holen.“