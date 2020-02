Jungprofis von Werder und BVB schreiben Bundesligageschichte

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 1. Februar 2020:

Sancho und Haaland schreiben Geschichte

Jadon Sancho erzielte in der 13. Minute unter gütiger Mithilfe der Berliner Abwehr den Führungstreffer.

Foto: Imago/RHR-Foto

Jungstar Jadon Sancho (19) von Borussia Dortmund hat ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der englische Nationalspieler traf gegen Union Berlin mit einem abgefälschten Schuss zur Führung (13.) und ist damit der erste Profi unter 20 Jahren, der in der Bundesliga 25 Treffer erzielt hat. 24 Tore hatten als Teenager auch der Leverkusener Kai Havertz und Horst Köppel auf dem Konto.

Die Jungprofis Jadon Sancho (vorne) und Erling Haaland trafen für den BVB früh gegen Union Berlin.

Foto: AFP

Und natürlich war auch Sanchos Alterskollege Erling Haaland in Rekordlaune: Nur fünf Minuten nach der Führung traf der junge Norweger zum 2:0. Haaland gelang damit im dritten Spiel für den BVB mit seinem sechsten Ballkontakt der sechste Treffer – wozu der Stürmer insgesamt lediglich 77 Spielminuten benötigte. Damit sicherte sich Haaland einen absoluten Bundesliga-Spitzenwert.

Woltemade löst Schaaf als Rekord-Debütant ab

Lange war Thomas Schaaf Werder Bremens jüngster Bundesliga-Debütant – seit Sonnabend ist der ehemalige Spieler und Trainer der Norddeutschen diese Bestmarke los.

Werder-Stürmer Nick Woltemade war zu Spielbeginn 17 Jahre, 11 Monate und 16 Tage alt.

Foto: Imago/Nordphoto

Denn im Auswärtsspiel beim FC Augsburg vertraute Werder-Coach Florian Kohfeldt auf U-19-Stürmer Nick Woltemade – und der war mit Anpfiff 17 Jahre, 11 Monate und 16 Tage alt und damit exakt drei Tage jünger als Schaaf bei seinem ersten Bremer Einsatz.

"Er ist ein sehr guter Fußballer, der eine Ruhe am Ball hat, Qualitäten im Offensivspiel und eine Unbekümmertheit mitbringt", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann im TV-Sender Sky über Woltemade.

Arminias Voglsammer hat sich den Fuß gebrochen

Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld muss im Aufstiegsrennen längere Zeit ohne Andreas Voglsammer auskommen. Der Angreifer hat nach Clubangaben beim 0:0 bei Erzgebirge Aue am Freitag einen Mittelfußbruch erlitten und wird zeitnah operiert. Der 28-Jährige hatte in der laufenden Saison zehn Tore und fünf Vorlagen verbucht.

Dagegen gab es Entwarnung bei Manuel Prietl, bei dem laut Arminia eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Der Österreicher soll nächste Woche ebenso wieder das Training aufnehmen können wie Cedric Brunner (Platzwunde am Kopf).

Hertha verleiht Talent Redan nach Holland

Hertha BSC hat Offensivtalent Daishawn Redan (18) bis Saisonende an den niederländischen Erstligisten FC Groningen verliehen. Redan war vergangenen Sommer vom FC Chelsea nach Berlin gewechselt und soll in Groningen Spielpraxis sammeln, da er in der Bundesliga bislang nur zu einem Einsatz gekommen war.

VfB Stuttgart beklagt zwei Verletzte

Kapitän Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart ist mit dem Verdacht auf einen Kieferbruch in ein Hamburger Krankenhaus gebracht worden. Der 25 Jahre alte Verteidiger hatte sich in der Anfangsphase der Zweitliga-Partie beim FC St. Pauli (1:1) in einem Kopfballduell mit Ryo Miyaichi verletzt. "Kempf dürfte sechs bis acht Wochen ausfallen“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Partie.

Die Schwaben beklagen zudem eine weitere Verletzung. Mittelfeldmann Borna Sosa musste zur Pause ausgewechselt werden. Bei Sosa besteht der Verdacht, dass er sich die Mittelhand gebrochen hat, berichtete Matarazzo. Genaueres solle eine eingehende Untersuchung ergeben.

Social Media: Weiser hat sich gewandelt

Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen) hat die Auswirkungen von Sozialen Medien kritisiert. Auf Social Media würden "dreiste Lügen als Fakten verkauft“, sagte Weiser dem Nachrichtenportal "t-online.

"Ich sehe das auch bei meinem 14-jährigen Bruder, er schenkt den Dingen Glauben, die auf Social Media stehen. Das ist gefährlich“, sagte Weiser weiter.

Er selbst wolle seinen Auftritt im Internet dazu nutzen, um "auf Themen hinzuweisen, die mir wichtig sind“, erklärte der ehemalige U21-Nationalspieler.

"Viele nutzen das für ihre Selbstdarstellung und um zu zeigen, was sie alles haben. Es gibt aber auch Spieler, die das anders machen. Ich war früher auch so, habe mich aber geändert.“

Hannovers Millionenflop Jonathas zieht weiter

Der brasilianische Stürmer Jonathas hat fünf Monate nach seinem Abschied von Hannover 96 einen neuen Verein gefunden. Der Rekordtransfer der Niedersachsen unterschrieb am Freitagabend kurz vor dem Ende der Transferfrist einen Vertrag beim spanischen Zweitligisten FC Elche.

Der 30-Jährige spielt bereits zum zweiten Mal in seiner bewegten Karriere für Elche. Jonathas hatte in den vergangenen zwölf Jahren für 13 verschiedene Vereine in sechs verschiedenen Ländern gespielt. 2017 war er für rund zehn Millionen Euro vom russischen Club Rubin Kasan nach Hannover gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen.

Vogts bedauert Profis der Handy-Zeit

Borussia Mönchengladbachs einstiger Meister-Kapitän Berti Vogts bedauert die heutigen Fußballprofis. „Auch früher waren manche Profis Popstars, wie Günter Netzer. Aber es gab diese Handys nicht und die Mentalität der Menschen oder der Journalisten, einen auf Schritt und Tritt zu verfolgen“, sagte der 73 Jahre alte frühere Bundestrainer dem Online-Portal „Sportbuzzer“. „Wenn man da mal was Langhaariges im Arm hatte, stand das nicht am nächsten Tag in der Zeitung.“

In dem Doppel-Interview mit Vogts sagte der aktuelle Gladbach-Kapitän Lars Stindl zu den Veränderungen: „Ich finde es lächerlich, dass man sich immer beklagt, warum es keine Typen mehr gibt. Aber wenn jemand mal seine Meinung sagt, wird er in eine Ecke gedrängt, aus der er nicht mehr rauskommt. Wer will sich schon mit der ganzen Welt anlegen?“

Witsel für Frauenteam beim BVB

Mittelfeldspieler Axel Witsel wünscht sich den Aufbau einer Frauenfußball-Abteilung bei seinem Arbeitgeber Borussia Dortmund. "Ich glaube, das sollten sie machen, denn es gibt ja schon eine ganze Reihe starker Frauen-Mannschaften“, sagte der belgische Nationalspieler der Deutschen Welle mit dem Verweis auf Olympique Lyon und Manchester City.

„Jeder große Verein sollte eine Frauen-Mannschaft haben - Frauenfußball genießt ja inzwischen eine enorme Popularität“, fügte der 31-Jährige an. Nach zunehmenden Forderungen von eigenen Mitgliedern, vom DFB-Präsidenten Fritz Keller wie auch von Nationalspielerinnen, hatte der BVB auf der Jahreshauptversammlung im November mitgeteilt, im Jahr 2020 ein Frauenfußball-Konzept vorstellen zu wollen. Auch der Erzrivale Schalke 04 hat bislang keine Frauen-Abteilung vorzuweisen.

Olympia: Bayers Paulinho rettet Brasilien

Bei der südamerikanischen Qualifikation für das olympische Fußballturnier im Sommer in Tokio hat Brasiliens U23-Nachwuchs auch im vierten Spiel in Folge Schützenhilfe aus der Bundesliga erhalten. Für den bereits für die Finalrunde qualifizierten Olympiasieger von 2016 wehrte der Leverkusener Paulinho zum Vorrundenabschluss in der 75. Minute mit dem Ausgleichstreffer die drohende erste Turnierniederlage gegen Paraguay ab, ehe Pepe von Gremio Porto Alegre (88.) noch der Siegtreffer zum 2:1 (0:0) gelang.

Bayer-Talent Paulinho hatte schon beim 1:0 zum Turnierauftakt gegen Peru getroffen, ehe Matheus Cunha, dessen Wechsel von RB Leipzig zu Hertha BSC Berlin am Freitag bekannt gegeben worden war, sowohl beim 3:1 gegen Uruguay als auch beim 5:3 gegen Bolivien je einmal zuschlug.

In der Runde der letzten Vier mit Duellen jeder gegen jeden trifft Brasilien nun am Montag auf Turniergastgeber Kolumbien. Die ebenfalls mit reiner Weste durch die Vorrunde spazierten Argentinier, Olympiasieger von 2004 und 2008, spielen gegen Uruguay. Alle vier Teams starten bei null, die beiden Besten qualifizieren sich für das Olympiaturnier.

