Chelsea lockt Bayerns David Alaba mit gigantischer Summe

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 5. Januar 2020:

Chelsea will Bayerns Alaba verpflichten

Lockt Chelsea Bayern-Verteidiger David Alaba mit der Perspektive, ihn auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld einzusetzen? Laut der englischen Tageszeitung „Daily Mirror“ sollen die Londoner bereit sein, eine gigantische Ablöse von 70 Millionen Euro zu bezahlen. Zudem dürfte Alaba ein Wechsel mit einer deutlichen Gehaltssteigerung schmackhaft gemacht werden. In München, wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht, soll der Defensivspieler rund acht Millionen Euro verdienen. Bei Chelsea wäre ein zweistelliges Millionengehalt möglich.

Das Transfergerücht ist besonders brisant, da beide Clubs am 25. Februar und 18. März im Achtelfinale der Champions League aufeinandertreffen. Bayern-Trainer Hansi Flick hat allerdings einen Winterwechsel Alabas kategorisch ausgeschlossen. Auf die Frage, ob der Österreicher „unverkäuflich“ sei, antwortete Flick: „Das würde ich so stehenlassen, absolut.“ Nachdem Alaba jahrelang als Linksverteidiger agierte, setzte Flick seinen Profi zuletzt mangels Alternativen im Abwehrzentrum ein.

Verpflichtet Bayern Leipzigs Klostermann?

Statt einen Spieler abzugeben, will der FC Bayern lieber selber auf dem Transfermarkt im Winter aktiv werden. Hansi Flick sieht vor allem Bedarf auf der Position des Rechtsverteidigers. „Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten“, sagte der Coach.

Leipzigs Lukas Klostermann (r., hier gegen Augsburgs Córdova) steht auf dem Wunschzettel der Bayern.

Foto: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Sportdirektor Hasan Salihamidzic öffnete bereits die Tür für Wintertransfers: „Wir halten uns alle Optionen offen und schauen.“ Als einer der Kandidaten gilt der deutsche Nationalspieler Lukas Klostermann von RB Leipzig. Als rechter Verteidiger hatten in der Hinrunde Joshua Kimmich oder Benjamin Pavard agiert. Kimmich soll auf Dauer jedoch im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, Pavard gilt als Option für die Innenverteidigung.

Erneut rassistische Rufe gegen Balotelli

Mario Balotelli ist in Italien erneut rassistisch beleidigt worden. Das Spiel seines Clubs Brescia Calcio gegen Lazio Rom (1:2) wurde nach gut einer halben Stunde kurz unterbrochen, nachdem der Stürmer dem Schiedsrichter die rassistischen Rufe aus dem Lazio-Fanblock angezeigt hatte.

Erst im November war es im Spiel von Brescia bei Hellas Verona zu rassistischen Fan-Entgleisungen gegenüber Balotelli gekommen. Damals musste der Torjäger von Mitspielern überredet werden weiterzuspielen. Gegen Lazio erzielte Balotelli in der 18. Minute den Führungstreffer, doch der frühere Dortmunder Ciro Immobile drehte für die Gäste mit zwei Toren noch das Spiel.

Barça patzt, Real schließt auf

Spannung pur in der Primera División: Nach dem Dämpfer des FC Barcelona im umkämpften Stadtderby bei Schlusslicht Espanyol (2:2) liegt das Team um Superstar Lionel Messi nun nur noch dank des besseren Torverhältnisses vor Erzrivale Real Madrid. Die Königlichen hatten mit einem 3:0 (1:0) im „kleinen“ Stadtduell beim FC Getafe sogar vorübergehend die Tabellenführung in Spanien übernommen.

Barça verspielte hingegen sein Punktepolster nach einem späten Gegentor, eroberte aber dank der um zwei Tore besseren Differenz den Spitzenplatz zurück. Atlético Madrid rückte nach einem 2:1 (2:1) vor heimischer Kulisse gegen UD Levante bis auf fünf Punkte an das Spitzenduo heran.

Luis Suarez (50.) und Arturo Vidal (59.) drehten nach Rückstand durch David Lopez (23.) zunächst das 191. Stadtderby zugunsten der Gäste. Nach Gelb-Rot gegen Barcelonas Frenkie de Jong (75.) startete Espanyol eine Schlussoffensive und wurde mit dem späten Ausgleichstreffer des Chinesen Wu Lei (88.) belohnt. Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen fehlte den Gästen weiter mit Sehnenproblemen im rechten Knie.

Abgesägt: Ibrahimovic-Statue erneut beschädigt

Zlatan zu Fall gebracht: Ein trauriger Anblick von Ibrahimovics Statue.

Foto: Johan Nilsson/TT News Agency/AP/dpa

Die Statue von Zlatan Ibrahimovic in Malmö ist erneut Opfer von Vandalen geworden. Unbekannte Täter haben das Standbild des 38 Jahre alten Schweden oberhalb der Füße abgesägt. Auf Fotos ist zu erkennen, wie das drei Meter hohe Standbild auf dem eigentlich zum Schutz der Statue angebrachten Absperrzaun liegt. Ibrahimovics Ebenbild, das im Oktober aufgestellt worden war, wurde seit dem Einstieg des Stürmers bei Hammarby IF wiederholt beschädigt. Fans seines Heimatklubs Malmö FF sehen das Engagement beim Erstligarivalen als Verrat ihres Idols.

Salihamidzic kündigt Gespräche mit Kahn an

Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidzic begrüßt den Besuch des neuen Vorstandsmitgliedes Oliver Kahn im Trainingslager des FC Bayern in Katar. Der Ex-Nationaltorhüter soll gleich an seinen ersten Arbeitstagen Kontakt mit dem Team aufnehmen. „Er wird beim Training zuschauen. Wir werden viele Gespräche führen“, kündigte Salihamidzic an: „Wir freuen uns alle, dass der Olli kommt.“

Der 50 Jahre alte Kahn gehört seit Jahresbeginn dem Vorstand der Münchner an. Er soll Ende 2021 Karl-Heinz Rummenigge (64) als Vorstandsvorsitzenden ablösen. Kahns früherer Mitspieler Salihamidzic wird im Sommer zum Sportvorstand befördert und dann wie Kahn dem Führungsgremium angehören.

Rexhbecaj ist Kölns zweiter Winterzugang

Der abstiegsbedrohte 1. FC Kölner rüstet seinen Kader für die Rückrunde weiter auf. Zwei Tage nach der Ausleihe von Nationalstürmer Mark Uth (Schale 04) gaben die Geißböcke bekannt, dass Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg bis Sommer 2021 ausgeliehen wird. Der im Kosovo geborene Rexhbecaj kam bei den Wölfen in dieser Saison nur jeweils einmal im DFB-Pokal und in der Europa League zum Einsatz. Nun freut sich Ex-HSV-Trainer Markus Gisdol auf seine Dienste in Köln.

Flick nennt Nübel-Verpflichtung „weitsichtig“

Was bedeutet die Verpflichtung von Torhüter Alexander Nübel für den FC Bayern und Platzhirsch Manuel Neuer? Hansi Flick hat dem FC Bayern zu dem in der Branche umstrittenen Deal gratuliert. „Bayern hat die Chance genutzt, um einen sehr talentierten Torwart nach München zu holen. Das ist sehr weitsichtig.“ Zugleich empfiehlt der 54-Jährige weiterhin eine Zusammenarbeit mit dem bald 34-jährigen Kapitän Manuel Neuer über die aktuelle Vertragslaufzeit von 2021 anzustreben.

Die Bayern wollen Neuers Kontrakt vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 zu verlängern. Dafür sei er zwar der falsche Ansprechpartner, sagte Flick. Trotzdem äußerte er seine Meinung als Trainer: „Manuel Neuer ist für mich der weltbeste Torhüter. Von daher, glaube ich, wird Bayern alles daran setzen, dass man ihn weiterverpflichtet.“

Marin wechselt nach Saudi-Arabien

Wandervogel Marko Marin war zuletzt in Belgrad aktiv und spielte dort sogar Champions League.

Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Ex-Nationalspieler Marko Marin weitet seine Fußball-Tournee zur Weltreise aus. Der 30-Jährige, mit Roter Stern Belgrad zuletzt in der Champions League aktiv und zu Serbiens Spieler des Jahres gekürt, wechselt nach Saudi-Arabien zum Al-Ahli SC. Saudi-Arabien ist Marins siebte Station außerhalb Deutschlands innerhalb von acht Jahren. Der frühere Bremer und Gladbacher Profi spielte bereits für Belgrad, Olympiakos Piräus, Trabzonspor, den RSC Anderlecht, den AC Florenz, den FC Sevilla und den FC Chelsea, von dem er mehrfach verliehen wurde.

Osnabrücks Alvarez wechselt nach Polen

HSV-Ligarivale VfL Osnabrück verliert im Sommer seinen treffsichersten Stürmer. Freistoßspezialist Marcos Alvarez (28) wird den Nordclub verlassen und zum polnischen Erstligisten Cracovia Krakau wechseln, teilte Osnabrück mit.