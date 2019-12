Wunschtrainer des FC Bayern München erhält keine Freigabe

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 28. Dezember 2019:

Ajax will Bayern-Kandidat ten Hag nicht freigeben

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam will den beim FC Bayern hoch im Kurs stehenden Erik ten Hag entgegen früheren Berichten nicht im kommenden Sommer vorzeitig freigeben. „Die Tür bleibt vorläufig geschlossen“, sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“.

Im Herbst hatte Overmars noch angedeutet, dem 49-jährigen Coach bei einem entsprechenden Wechselangebot keine Steine in den Weg legen zu wollen. Jetzt sagte er der Zeitung: „Ihn lasse ich mit Sicherheit nicht gehen, obwohl ich weiß, dass große europäische Spitzenclubs ihn auf dem Zettel haben.“ Ten Hag könne durchaus nach dem Sommer 2020 noch eine weitere Saison bei Ajax bleiben.

Der FC Bayern band vor Weihnachten Hansi Flick als Cheftrainer bis Saisonende. Ein längerer Verbleib ist laut Clubmitteilung aber „eine gut vorstellbare Option“. Dennoch gelten vor allen ten Hag und Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain weiterhin als Trainerkandidaten bei den Münchnern.

Ten Hag kennt München aus seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft (2013–15). Er sorgte in der Vorsaison mit Amsterdam für Furore, als die Mannschaft nur knapp das Champions-League-Finale verpasste. Ten Hag ist vertraglich bis 2022 an Ajax gebunden.

Vidal verklagt seinen FC Barcelona auf Millionenzahlung

Arturo Vidal vom FC Barcelona hat seinen eigenen Club auf Zahlung von ausstehenden Prämien und Boni in Höhe von 2,4 Millionen Euro verklagt. Der frühere Bayern-Spieler bestätigte während seines Urlaubs in seinem Heimatland Chile entsprechende Medienberichte. „Ich finde es ungerecht, dass dieses Geld nicht bezahlt wurde“, sagte er dem chilenischen Radiosender ADN. Um die Sache kümmerten sich aber seine Anwälte. Er wolle dazu nichts weiter sagen, betonte der defensive Mittelfeldmann.

Der FC Barcelona reagierte am Sonnabend mit der Erklärung, Vidal habe alle ihm für die Saison 2018/19 zustehenden Zahlungen erhalten. Dem Fußballer stünden nur 50 Prozent der Prämien und Boni für den Gewinn des spanischen Ligatitels sowie für das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales zu, weil er nicht mindestens 60 Prozent aller Spiele bestritten habe. Der Spieler versichere, er habe diese für die Zahlung der kompletten Prämien vertraglich festgelegte Mindestzahl erreicht, das stimme aber nicht.

Der Streit könnte nach Einschätzung einiger spanischer Medien dazu führen, dass der Chilene Barcelona gegebenenfalls noch im Winter verlässt. Vidal sei unzufrieden, weil er im Team von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen kein Stammspieler sei, heißt es. Inter Mailand hat bereits Interesse an einer Verpflichtung des 32-Jährigen signalisiert. Vidal versicherte zuletzt allerdings, er fühle sich in Barcelona sehr wohl. Dem Sender ADN sagte er nun, er wolle sich nicht zu seiner Zukunft äußern: „Das ist eine Thema, das ich dort (in Spanien) besprechen werde. Ich bin jetzt im Urlaub.“

Hertha-Trainer Klinsmann kündigt harte Vorbereitung an

Die Profis von Hertha BSC müssen sich auf eine kräftezehrende Rückrundenvorbereitung unter Jürgen Klinsmann einstellen. „In unserer aktuellen Situation sind wir gefordert, ein wenig mehr zu tun“, sagte er einen Tag vor dem Trainingswiederbeginn an diesem Sonntag. „Fitness ist die absolute Grundlage, und wir sind guter Dinge, dass sie immer besser wird, wenn wir weiter zusammen daran arbeiten.“

Seit Ende November ist der ehemalige Bundestrainer für die Berliner Hertha als Trainer verantwortlich. Unter seiner Führung blieb die Mannschaft zuletzt in der Bundesliga vier Spielen nacheinander ungeschlagen und kletterte auf Rang zwölf.

Nach dem Auftakt am Sonntag gibt es kaum Verschnaufpausen. Auch am Neujahrstag soll hinter verschlossenen Türen geschuftet werden, hieß es auf der Homepage des Vereins. Am 2. Januar wird Klinsmann (55) mit seiner Mannschaft nach Orlando im US-Bundesstaat Florida zur weiteren Arbeit reisen. Am 8. Januar tritt er mit seiner Mannschaft in St. Petersburg (USA) gegen Eintracht Frankfurt an.

Guardiola hakt Titelkampf gegen Klopp ab

Pep Guardiola hat den Kampf um den Titel gegen Jürgen Klopp vorerst abgehakt. Der spanische Trainer bezeichnete es als „unrealistisch“, dass er mit Manchester City zum dritten Mal in Serie die englische Meisterschaft gewinnen wird. 14 Punkte beträgt der Rückstand der Citizens nach der 2:3-Niederlage am Freitag bei den Wolverhampton Wanderers auf den einsamen Spitzenreiter FC Liverpool. „Der Abstand ist seit Langem groß“, sagte Guardiola.

Der ehemalige Trainer des FC Bayern München macht sich eher Sorgen, dass sein Team noch weiter in der Tabelle abfallen wird. „Wir können jetzt nicht aufgeben, denn sonst werden wir nicht europäisch spielen. Wir sind es gewohnt, oben zu stehen. Jetzt müssen wir kämpfen“, erklärte der 48-Jährige. Der Club aus Manchester rangiert derzeit mit einem Zähler hinter Leicester City auf Platz drei. Der FC Chelsea folgt als Vierter mit sechs Punkten Rückstand.

Sein Team müsse Liverpool nun vergessen und sich darauf konzentrieren, das Spiel gegen Sheffield United am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) zu gewinnen, sagte Guardiola. „Wir müssen an das nächste Spiel denken und daran, unsere Spiele zu gewinnen.“

Werder will Vestergaard zurückholen

Werder Bremen will sich für den Bundesliga-Abstiegskampf verstärken. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Tabellen-17. an Abwehrspieler Jannik Vestergaard interessiert. Der 27 Jahre alte Däne, der derzeit beim englischen Premier-League-Club FC Southampton unter Vertrag steht, soll demnach bis zum Saisonende ausgeliehen werden und die in der Vorrunde mit 41 Gegentore schlechteste Bundesliga-Defensive stabilisieren.

Vestergaard spielte bereits von Januar 2015 bis Sommer 2016 an der Weser und wurde dort zum Führungsspieler. Nach seinem Wechsel zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach ging der 1,99-Meter-Mann im Sommer 2018 für 25 Millionen nach England zum FC Southampton. Nach einer guten ersten Saison spielt der Nationalspieler unter dem früheren Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl derzeit keine Rolle mehr. Zuletzt kam er Anfang November gegen Manchester United (1:1) zum Einsatz.

Werder empfängt in der Vorbereitung auf die Rückrunde in einem Testspiel den Zweitligisten Hannover 96. Die Partie findet nach Club-Angaben vom Sonnabend am 12. Januar auf Platz 11 des Bremer Weserstadions unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein geplantes Vorbereitungsspiel der abstiegsbedrohten Bremer während des Trainingslagers in Spanien (3. bis 11. Januar) beim Erstligisten RCD Mallorca wurde dagegen abgesagt.