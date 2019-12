Ex-HSV-Profi Gregoritsch vor Wechsel innerhalb der Liga

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 22. Dezember 2019:

Ex-HSV-Profi Gregoritsch vor Wechsel zu Schalke

Schalke 04 steht laut der „Bild“ vor einer Verpflichtung von Ex-HSV-Profi Michael Gregoritsch. Der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler soll in der Winterpause zunächst für ein halbes Jahr vom FC Augsburg ausgeliehen werden. Eine Kaufoption sei nicht vorgesehen. Der Offensivspieler hatte schon im Sommer mit einem Wechsel zu Werder Bremen geliebäugelt, doch der Transfer war gescheitert.

Gregoritsch ist bei den Augsburgern in Ungnade gefallen, nachdem er sich öffentlich über seine Situation als Reservist beklagt hatte und dafür sogar zwischenzeitlich suspendiert worden war. Sollte er nun zu Schalke wechseln, wäre der Weg für den Dauerreservisten Steven Skrzybski frei, die Knappen zu verlassen. Der HSV ist einer von vielen Interessenten.

Nächster Ärger: Arsenal-Trainer zählt Özil an

Sportlich läuft es für Mesut Özil beim FC Arsenal überhaupt nicht – eine Frustaktion des früheren Weltmeisters vom vergangenen Wochenende sorgte nun für den nächsten Ärger. Der Spielmacher fehlte beim Premier-League-Match am Sonnabend beim FC Everton (0:0) nicht nur wegen einer Fußverletzung. Arsenals Interimstrainer Freddie Ljungberg stellte klar, dass der 31-Jährige „sowieso nicht im Kader gestanden hätte“.

„Er ist beim letzten Spiel vom Platz gegangen, hat seine Sachen genommen und sie weggetreten“, erklärte der Schwede und spielte auf eine Aktion von Özil nach dessen Auswechslung beim 0:3 gegen Manchester City an. „Ich sagte ihm, dass wir uns bei Arsenal so nicht verhalten. Mesut war verletzt, aber ich hätte ihn nicht für den Kader ausgewählt, weil ich Haltung bewahren will, und das ist etwas, was ich von einem Arsenal-Spieler nicht akzeptiere.“

Ob Özil beim AFC Bournemouth am Donnerstag wieder zurückkehren wird, bleibt offen. Seit Sonntag ist der Spanier Mikel Arteta neuer Coach der kriselnden Londoner.

Torwarttrainer Köpke verlässt Hertha BSC

Jürgen Klinsmann (r.) und Andreas Köpke gehen wieder getrennte Wege.

Foto: dpa

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke beendet wie erwartet sein Kurzzeit-Engagement bei Hertha BSC. Der 57-Jährige, der Jürgen Klinsmann Ende November auf die Berliner Bank folgte, kehrt planmäßig zum DFB zurück. Köpkes Nachfolger zum 1. Januar 2020 wird Max Steinborn, der derzeit als U23-Torwart-Trainer im Verein tätig ist. Er wird die neue Funktion bei den Profis zunächst bis zum Saisonende ausfüllen. Klinsmann hatte einem Verbleib Köpkes zuletzt wenig Chancen eingeräumt.

Kapitänswechsel: Querelen in Hoffenheim

Spielführer, Abwehrchef, unumstrittener Führungsspieler: Das war Kevin Vogt bei 1899 Hoffenheim eineinhalb Jahre lang. Jetzt ist der 28-Jährige von seinem Kapitänsamt zurückgetreten – aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Alfred Schreuder. „Das für das Amt nötige und wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Cheftrainer und mir ist gestört“, sagte Vogt dem „Kicker“. „Die Entscheidungen und mir gegenüber gemachten Aussagen sind für mich inhaltlich nicht nachvollziehbar.“

Der Niederländer hatte Vogt zuletzt in der Hierarchie der Innenverteidiger ganz nach hinten gesetzt: Der Ex-Kölner war beim Sieg beim 1. FC Union Berlin nicht im Kader und saß beim 2:1 gegen Borussia Dortmund nur auf der Bank. „Kevin weiß genau, warum er nicht dabei ist“, hatte Schreuder zuletzt gesagt und angedeutet, dass er mehr auf harte Zweikämpfer setzt als auf einen Spieleröffner wie Vogt.

Kevin Vogt (r.) ist fortan nicht mehr der Leader in Hoffenheim.

Foto: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

„Wir respektieren seine Entscheidung“, sagte der Chefcoach nun. „Kevin und ich hatten offene Gespräche. Sein schnelles und konsequentes Handeln schafft nun Klarheit und Ruhe.“ Vogts Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Benjamin Hübner.

Nübel lehnt Schalke-Angebot ab

Torwart Alexander Nübel wird Schalke 04 am Saisonende verlassen. Der 23-Jährige hat das Angebot der Königsblauen zur Verlängerung des im Sommer 2020 auslaufenden Vertrages nach wochenlanger Bedenkzeit endgültig abgelehnt. Wohin Nübel nun wechseln wird und wie sein neuer Club mit ihm plant, lesen Sie HIER.

Heidenheim macht Druck im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Heidenheim geht in der Zweiten Liga als erster Jäger des Spitzentrios ins neue Jahr. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann am 18. Spieltag das Verfolgerduell mit dem VfL Osnabrück 3:1 (1:0) und hat die Aufstiegsplätze im Blick: Als Vierter liegt Heidenheim nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten HSV und dem VfB Stuttgart (jeweils 31), der Relegationsplatz drei innehat.

Der VfL Bochum verpasste indes die Gelegenheit, vor der Winterpause einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Das Team von Thomas Reis unterlag Jahn Regensburg mit 2:3 (1:2) und kassierte damit die erste Heimniederlage der Saison. Mit 20 Zählern liegt Bochum nur einen Punkt vor der Abstiegszone. Im Tabellenmittelfeld trennten sich der SV Sandhausen und Holstein Kiel 2:2 (0:1).

Bremens Augustinsson erleidet Muskelfaserriss

Werder Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson hat sich bei der 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung beim 25 Jahre alten Schweden. Augustinsson war bereits zu Beginn der Saison länger ausgefallen und hatte erst am 12. Spieltag seine erste Partie der laufenden Spielzeit in der Bundesliga bestritten.

Flick bleibt „mindestens“ bis Sommer Bayern-Trainer

Hansi Flick bleibt wie erwartet „mindestens“ bis Sommer Trainer von Bayern München. Das gab der deutsche Rekordmeister einen Tag nach dem 2:0 zum Hinrunden-Abschluss gegen den VfL Wolfsburg bekannt. Ein Verbleib über das Saisonende hinaus sei „für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option“, hieß es in der Mitteilung der Münchner nach einem Gespräch zwischen Flick, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Flicks Vertrag gilt ohnehin noch bis 2021. Weitere Details über diese Personalie lesen Sie HIER.

Milan geht 0:5 in Bergamo unter

Der AC Mailand hat sich mit einer desolaten Vorstellung in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli verlor beim Champions-League-Achtelfinalisten Atalanta Bergamo mit 0:5 (0:1) und wird zum Jahreswechsel maximal Tabellenplatz zehn belegen. Atalanta, in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse Gegner des FC Valencia, kletterte auf Platz fünf. Nach dem 17. Spieltag pausiert die Serie A bis zum 5. Januar.

5,28 Mio. sehen BVB-Pleite in Sinsheim

Die 1:2-Pleite von Borussia Dortmund am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim haben in der Live-Übertragung im ZDF 5,28 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil betrug 17,7 Prozent, es war die am meisten gesehene Sendung im Zweiten am Freitag. Hoffenheim-BVB wurde parallel auch vom Streamingdienst DAZN live übertragen.