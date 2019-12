Hamburg. Beschenkt sich der HSV zu Weihnachten auf dem Transfermarkt? Wie die "Bild" berichtet, sollen die Hamburger an Stürmer Steven Skrzybski vom FC Schalke 04 interessiert sein. Der 27-Jährige ist beim Bundesligisten unter Trainer David Wagner nur Dauer-Reservist. In der laufenden Saison ist Skrzybski noch ohne Einsatz, nun sucht er nach einer Veränderung im Winter.

Die Chancen des HSV bei Skrzybski

Gleich vier Vereine aus Deutschland sollen Interesse an dem Angreifer haben. Der furios aufspielende Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin, wo Skrzybski vom Jugendspieler zum Profi reifte und schließlich im Sommer 2018 für 3,2 Millionen Euro zu Schalke wechselte, soll über eine Rückholaktion nachdenken.

Favorit auf eine Verpflichtung soll allerdings der abstiegsgefährdete Ligarivale Fortuna Düsseldorf sein. Und auch dem HSV werden Chancen eingeräumt. Nur Außenseiterchancen soll dagegen die ebenfalls interessierte Arminia aus Bielefeld haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Qualitäten von Schalke-Stürmer Skrzybski

Skrzybski und der HSV – würde das passen? Der Stürmer ist schnell, wendig, trickreich und zweitligaerfahren. In 136 Partien im Fußball-Unterhaus für Union Berlin sammelte er 47 Scorerpunkte (29 Tore und 18 Vorlagen). In der Saison 2017/18 erzielte er 14 Tore in 29 Partien, danach ging er zu Schalke. Skrzybski wäre eine optimale Ergänzung zu Stoßstürmer Lukas Hinterseer, Außenstürmer Martin Harnik und Torlos-Angreifer Bobby Wood.

In der vergangenen Saison erzielte Skrzybski drei Tore in zwölf Bundesligaspielen für Schalke.

Foto: imago / Uwe Kraft

Allerdings hatte Trainer Dieter Hecking erst Anfang der Woche gesagt, dass "die Stürmerfrage nicht die dringendste Position" sei, bei der er Handlungsbedarf sehe. Sollte bei Skrzybski, der bei Schalke noch bis 2021 unter Vertrag steht, allerdings eine Leihe für kleines Geld möglich sein, wird sich der HSV konkreter mit dieser Personalie beschäftigen.