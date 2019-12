Club an der Alster ist „Hockeyverein des Jahres“

Hamburg. Die offiziellen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen hatte der Club an der Alster am 9. Dezember mit einem Senatsempfang bei Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) abgeschlossen. Am Freitagmittag jedoch lieferte der europäische Hockeyverband EHF dem Traditionsclub vom Rothenbaum neue „Munition“ für die an diesem Sonnabend anstehende Weihnachtsfeier der Leistungsmannschaften. Als zweiter Hamburger Verein nach dem Harvestehuder THC 2012 und als fünfter deutscher Club seit Einführung der Awards im Jahr 2007 wird Alster als „EHF-Club des Jahres“ ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz auf diese Ehrung. In einem Jahr, in dem wir unseren 100. Geburtstag feiern, den Hallen-Europapokal der Damen ausgerichtet sowie mit den Damen den deutschen Feld- und mit den Herren den deutschen Hallenmeistertitel gewonnen haben, ist das eine große Ehre für uns“, sagte Präsident Carsten Lütten (62). Allerdings geht es beim „Club of the Year“-Award nicht vorrangig um sportliche Erfolge. Der Europaverband belohnt vielmehr Vereine, die in besonderer Weise gewachsen sind, den Hockeysport in ihrem Umfeld stark promotet und ihre Infrastruktur für Aktive, Trainer und Schiedsrichter optimiert haben. Seit 2013 wird der Preis in den Kategorien „Small Club“ mit bis zu 300 sowie „Large Club“ mit mehr als 300 Mitgliedern vergeben.

Preisgeld von 500 Euro

Der Club an der Alster mit seinen 3800 Mitgliedern teilt sich den Preis in der Kategorie „Large Club“ in diesem Jahr mit dem irischen Verein Loreto HC, der von der EHF mit der exakt gleichen Punktzahl bewertet worden war. Bei den kleinen Clubs gewann mit Ballymoney HC ebenfalls ein irischer Verein.

„Diese Auszeichnung ist eine Belohnung für unsere Investitionen in die In­frastruktur, die wir seit drei Jahren getätigt haben. Es ist eine sehr schöne Anerkennung für den Weg, den wir gehen“, sagte Alster-Geschäftsführer Eiko Rott. Das Preisgeld von 500 Euro investiert der Verein in eines seiner ältesten und prestigeträchtigsten Projekte, die „Hockies“. In dieser Gruppe, die vor fast 30 Jahren von Hamburgs Hockeylegende Greta Blunck (81) gegründet wurde und seitdem auch von ihr trainiert wird, spielen Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Handicaps gemeinsam Hockey.

Am Freitagabend fachten Alsters Damen die Feierstimmung mit einem 10:5 (4:1)-Sieg beim Harvestehuder THC zusätzlich an. Für das Team von Cheftrainer Jens George war es im fünften Saisonspiel der Hallenbundesliga Nord der fünfte Sieg, Verfolger HTHC hat nun fünf Punkte Rückstand. Beste Torschützin für den souveränen Tabellenführer war Benedetta Wenzel (3), für den HTHC traf Laura Saenger zweimal.