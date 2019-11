Spiel unterbrochen: Rassismus-Eklat in den Niederlanden

Der Fußball-Ticker am Montag, den 18. November 2019:

Niederlande: Spiel wegen Rassismus unterbrochen

Mit Entsetzen haben niederländische Politiker und der Fußballverband KNVB auf die rassistischen Sprechchöre während des Erste-Division-Spiels FC Den Bosch gegen Excelsior Rotterdam (3:3) reagiert. Zum ersten Mal im niederländischen Profifußball unterbrach ein Schiedsrichter ein Spiel wegen Rassismus. Zehn Minuten vor der Pause pfiff der Unparteiische die Partie vorläufig ab, weil Rotterdams Moreira bei jeder Ballberührung mit Affengeräuschen und Liedern über den „Zwarte Piet“ beleidigt wurde.

Ahmad Mendes Moreira war sichtlich mitgenommen von den rassistischen Beleidigungen.

Foto: imago / Pro Shots

Moreira litt sichtlich unter diesen Anfeindungen, sodass der Schiedsrichter das Spiel auf Wunsch des Excelsior-Kapitäns unterbrach. Nach Beratungen erklärte sich der Club bereit, das Spiel zu Ende zu bringen. Kurz vor dem Pausenpfiff revanchierte sich Moreira mit einem Tor zum 1:2-Halbzeitstand. Das Spiel endete 3:3.

Der niederländische Fußballverband KNVB und der FC Den Bosch haben eine Untersuchung angekündigt. „Es ist Wahnsinn, was hier passierte. Scheußlich“, sagte KNVB-Direktor Erik Gudde.

Ronaldo gibt zu: „Nicht bei 100 Prozent“

Cristiano Ronaldo hat nach seinem Ärger über frühzeitige Auswechselungen bei Juventus Turin zugegeben, körperlich nicht in allerbester Verfassung gewesen zu sein. „Ich war nicht bei 100 Prozent und bin es immer noch nicht“, sagte der Portugiese nach dem 2:0 in Luxemburg, „in den vergangenen drei Wochen habe ich mit leicht reduziertem Leistungsvermögen gespielt.“

Der 34-Jährige hatte vor einer Woche nach dem 1:0 von Juve gegen den AC Mailand vorzeitig das Stadion verlassen, weil er kurz nach der Halbzeitpause von Trainer Maurizio Sarri ausgewechselt worden war. Schon im Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau (2:1) hatte der 60-Jährige seinen Torjäger vorzeitig vom Feld genommen.

„Wenn es darum geht, mich für meinen Club und meine Nationalmannschaft aufzuopfern, mache ich es mit Stolz“, erklärte der Europameister von 2016, gab aber auch zu: „Ich mag es nicht, ausgewechselt zu werden. Niemand mag das. Ich habe versucht, Juve auch zu helfen, als ich verletzt war.“ Sarri hatte nach dem Mailand-Spiel von einem „kleinen Knieproblem“ gesprochen.

Nach Instagram-Like: Can will besser aufpassen

Nationalspieler Emre Can hat die Konsequenzen aus seinem umstrittenen Instagram-Like im Oktober gezogen. „Ich weiß, dass ich in Zukunft besser aufpassen muss“, sagte der Profi von Juventus Turin dem „Kicker“. Intern habe man das Thema nach dem Estland-Spiel besprochen. „Zudem haben wir noch am Abend ein deutliches Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung gesetzt“, fügte er hinzu.

Emre Can will nicht noch einmal mit seinen Instagram-Aktivitäten für so viel Wirbel sorgen.

Foto: imago/Kolvenbach

Die Aktion von Can und Ilkay Gündogan hatte vor dem EM-Qualifikationsspiel der Deutschen in Estland (3:0) für Aufregung gesorgt. Beide hatten bei Instagram ein Foto geliked, das türkische Fußballer zeigt, die nach dem Siegtor von Cenk Tosun beim 1:0 gegen Albanien salutieren. Die Profis brachten damit ihre Solidarität mit der türkischen Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien zum Ausdruck. Gündogan und Can zogen ihre Likes anschließend zurück.

Brasilien gewinnt U17-WM

Brasilien hat zu Hause seine vierte U17-Weltmeisterschaft gewonnen. Die brasilianischen Junioren besiegten am Sonntag im Endspiel in Brasília Mexiko mit 2:1 (0:0). Bryan González schoss die Mexikaner im Estadio Bezerrão in der 66. Minute in Führung. Wenige Minuten vor dem Abpfiff konnte die Nachwuchs-Seleçao das Spiel noch kippen. Kaio Jorge per Strafstoß in der 84. Minute und Lazaro in der dritten Minute der Nachspielzeit schossen Brasilien zum umjubelten WM-Titel.

Finnbogason renkt sich Schulter aus

Der FC Augsburg muss in der nächsten Zeit auf seinen Topstürmer Alfred Finnbogason verzichten. Der isländische Nationalspieler hat sich im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei (0:0) in der vergangenen Woche die Schulter ausgerenkt. „Meine Genesung hat schon begonnen, und ich werde noch härter denn je arbeiten, um so bald wie möglich auf den Rasen zurückzukehren“, schrieb Finnbogason in Sozialen Medien.