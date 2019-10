Hamburg. Wenige Stunden vor dem EM-Qualifikationsspiel in Estland sorgte Nationalspieler Ilkay Gündogan (29) für einen Skandal. Der Profi von Manchester City likte bei Instagram ein Foto, das der türkische Nationalspieler Cenk Tosun (FC Everton) gepostet hatte. Auf dem Foto sind türkische Spieler zu sehen, die in die Kamera salutieren.Tosun verfasst dabei den Text mit den Worten: "Für unsere Nation, vor allem für jene, die für unser Land ihr Leben riskieren.“

Es ist offenbar eine Sympathiebekundung für die Militäroffensive in Syrien von Staatspräsident Recep Tayyip Erodgan. Wenig später löschten sowohl Gündogan als auch Teamkollege Emre Can (25) den Like und sagten gegenüber der "Bild": "Ich habe den Post von Tosun, den ich schon lange kenne, beim Scrollen geliked, ohne jegliche Intention und auf den Inhalt zu achten. Ich bin ein absoluter Pazifist und gegen jede Art von Krieg."

Gündogan hatte sich bereits vor Weltmeisterschaft 2018 gemeinsam mit Mesut Özil mit Erdogan ablichten lassen. Ob Gündogan und Can Konsequenzen zu befürchten haben, ist noch unklar. Erst nach der Partie in Estland will sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) damit beschäftigen.

Uefa ermittelt gegen die Türkei nach Post von Foto

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) prüft indes den Verdacht, wonach türkische Nationalspieler während des Qualifikationsspiels für die EM 2020 gegen Albanien (1:0) einen militärischen Gruß getätigt und dabei Bezug auf die Offensive türkischer Streitkräfte in Nordsyrien genommen haben sollen. Das bestätigte ein Uefa-Sprecher der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. „Ich habe die Geste, die zweifellos als Provokation gedeutet werden kann, nicht gesehen“, sagte der Uefa-Pressechef Philip Townsend: „Politische Äußerungen sind in den Regularien aber verboten. Deshalb werden wir dem Verdacht definitiv nachgehen.“

Nach dem Sieg am Freitag, den der gebürtige Wetzlarer Tosun mit seinem Treffer in der 90. Minute ermöglicht hatte, postete der türkische Verband zudem ein vielsagendes Bild auf Instagram. Darauf sind die Spieler zu sehen, wie sie in der Kabine einen Militärgruß vollziehen „und den Sieg den tapferen Soldaten und Märtyrern widmen“, wie unter dem Bild geschrieben steht.

Gnabry gegen Estland nicht in der Startelf

Unterdessen muss Bundestrainer Joachim Löw gegen Estland auf Serge Gnabry verzichten. Der Offfensivspieler des FC Bayern steht wegen muskulärer Probleme nicht in der Startelf. Laut DFB handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Deshalb ist es auch unwahrscheinlich, dass der 24-Jährige im Verlauf des Spiels eingewechselt wird.

Der 59 Jahre alte Trainer hatte dem Bayern-Profi vor kurzem eine Stammplatzgarantie ausgestellt. Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Estland (20.45 Uhr/RTL) drei weitere Punkte in der EM-Qualifikation fest eingeplant. Nach dem 8:0 im Hinspiel sollte es für das Team von Löw höchstens um die Höhe des Sieges gehen, auch wenn die Auswärtspartie für den Bundestrainer „kein Selbstläufer“ ist.