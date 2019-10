Hamburg. Auf diesen Tag hat Rafael van der Vaart monatelang hingefiebert. Am Sonntag feiert der HSV-Publikumsliebling vor mehr als 30.000 Zuschauern im Volksparkstadion seinen Abschied vom Profifußball. Beim Legendenspiel im Volksparkstadion treffen "Rafas HSV Stars" unter anderem mit Heiko Westermann, Benjamin Lauth, Guy Demel und Thimothee Atouba auf "Rafas All Stars" mit Superstars wie Edwin van der Saar, Arjen Robben und Ruud van Nistelrooy kamen extra für den 36-Jährigen nach Hamburg. "Ich bin so nervös wie noch nie", gesteht van der Vaart offen ein. "Es ist mein zweites Wohnzimmer. Ich habe hier viele geile Spiele gemacht."

Legenden hüben wie drüben 😍 Warm-Up sieht bei Ruud aber eher entspannt aus 😉 #nurderHSV #RafasAbschied pic.twitter.com/HM7bCV7urE — Hamburger SV (@HSV) October 13, 2019

Schlechte Nachrichten gab es für van der Vaart bereits vor dem Spiel. Abwehrspieler Vincent Kompany sagte kurzfristig via Videobotschaft ab. "Leider kann ich heute nicht dabei sein“, sagt Kompany und ergänzte: „Ich wollte dir zu deiner wundervollen Karriere gratulieren und zu allem, was du nicht nur mit dem HSV, sondern im Fußball insgesamt erreicht hast", sagte Kompany, und hatte auch noch eine Botschaft an die Anhänger:

.@VincentKompany hat eine Botschaft an alle HSVer und Rafa-Fans 🙂 Wer von euch ist heute dabei? Wer kommt spontan?



Die Tickets für das Abschiedsspiel gibt’s heute an den Tageskassen 🎫#nurderHSV #vanderVaart pic.twitter.com/8HmKLFqOvz — Hamburger SV (@HSV) October 13, 2019

„An alle HSV-Fans noch einmal danke. Ich hoffe, dass es heute einfach toll wird für Rafa. Er hat das verdient und ich hoffe, es wird heute ein toller Tag für Rafa.“

Die Abschiedsgala im Liveticker

Vor dem Anpfiff: Die Spieler beider Mannschaften laufen ein. Besonders Ex-HSV-Profi Ruud van Nistelrooy und Kultprofi Timothee Atouba wurden besonders bejubelt. Besonders emotional wurde es, als Lotto King Karl erstmals seit seinem Aus als Stadionsprecher wieder "Hamburg, meine Perle" zelebrierte. Gänsehaut pur im Volkspark.

Rafas HSV-Stars spielen mit folgender Aufstellung: Adler - Demel, van Buyten, Boulahrouz, Atouba - Westermann, de Jong - Trochowski, Jarolim - Lauth, Ailton. Trainer: Bruno Labbadia/Thomas Doll

Rafas Allstars: van der Saar - Salgado, Ooijer, Heitinga - van Bommel, Ronald de Boer - van der Vaart - Robben, Overmars, Kluivert. Trainer: Louis van Gaal

6. Minute: Nach einer starken Parade von Edwin van der Saar hat Ailton die Führung auf dem Fuß. Aber der "Kugelblitz" trifft nur das Außennetz.

11. Minute: Nach einem Traumpass von Heiko Westermann kommt Benjamin Lauth einen Tick zu spät und wird unsanft von van der Saar über den Haufen gerannt. Der TV-Experte von DAZN kann aber weitermachen.

13. Minute: Beinahe der Rückstand für Rafas All Stars: Rafael van der Vaart wird noch geblockt, der Nachschuss von Ex-Arsenal-Star Marc Overmars verzieht knapp.

14. Minute: Ailton kommt über den linken Flügel, seiner Hereingabe erreicht aber nicht Lauth. Eckball.

17. Minute: Halb Mensch, halb Tier. Das ist #HW4. Westermann taucht allein vor van der Saar auf und scheitert am ehemaligen Keeper von Ajax Amsterdam und Juventus Turin.

22. Minute:Er kann es noch: Linksverteidiger Timothee Atouba zeigt seinen legendären Übersteiger. Den Fans gefällt das!

23. Minute: David Jarolim ist bei Rafas HSV Stars noch gut im Saft. Nach einem "Foul" von John Heitinga geht "Jaro" wie in besten Zeiten zu Boden.

23. Minute: Van der Vaart das Schlitzohr: Aus 25 Metern schießt der Spielmacher den anschließenden Freistoß auf das eigene Tor! Van der Saar kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

23. Minute: Erster Wechsel bei Rafas HSV Allstars: Für Guy Demel, der mit den kultigen Guuuuuyyyyy-Rufe gefeiert wird, macht Platz für Colin Benjamin.

25. Minute: Arjen Robben wie er leibt und lebt: Von rechts zieht er nach innen und schlenzt den Ball auf das lange Eck. Zentimeter rauscht der Distanzschuss am Pfosten vorbei.

27. Minute: Auch Louis van Gaal wechselt: Für "Aggressive Leader" Mark van Bommel kommt Demy de Zeeuw. "War schön, mal wieder Fußball zu spielen. Ich hatte Rückenprobleme. Als Trainer steht man nur", scherzt der Trainer vom PSV Eindhoven. "Rafa hat viel gemacht für Holland. Über 100 Länderspieler. Er ist Teil einer tollen Generation", sagt van Bommel.

29. Minute: Robben taucht frei vor René Adler auf und der Ex-Bayern-Profi versucht den Lupfer, den Adler aber durchschaute.

31. Minute: Elfmeter für Rafas HSV Allstars: Nach Foul von Heitinga an Ailton zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Der Brasilianer schießt selbst und trifft zum 1:0