Ginter und Lainer von Spitzenreiter Gladbach fallen länger aus

Gladbach: Ginter und Lainer fallen lange aus

Der neue Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach muss längere Zeit auf Nationalspieler Matthias Ginter und den Österreicher Stefan Lainer verzichten. Nach MRT-Untersuchungen wurde bei Ginter eine Schulterluxation mit Kapselbandverletzung und bei Lainer ein Kapselbandriss im linken Sprunggelenk diagnostiziert. Dies teilten die Fohlen mit, ohne genauere Angaben zu den Ausfallzeiten zu machen.

Ginter musste seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien am Mittwoch und vier Tage später in der EM-Qualifikation in Estland absagen. Bundestrainer Joachim Löw will einen Spieler nachnominieren.

Gladbachs Abwehrspieler Lainer (l.) und Ginter sind zu längeren Pausen gezwungen.

Foto: imago / eu-images

Rio-Weltmeister Ginter war nach einem Zweikampf mit Florian Niederlechner unglücklich aufgekommen und wurde in der 81. Minute durch Oscar Wendt ersetzt. Lainer musste in der 60. Minute vorzeitig das Feld verlassen. Der Österreicher hat seine Teilnahme an den kommenden EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag in Slowenien ebenfalls abgesagt.

Frankfurt plant Stadionsausbau mit Stehplätzen

Eintracht Frankfurt peilt weiter einen Ausbau seines Stadions mit mehr Stehplätzen an. Dies sagte Vereinsvorstand Axel Hellmann dem „Kicker“. „Zudem geht es uns auch darum, den Fußball weiterhin nahbar und sozialverträglich zu halten. Deshalb beabsichtigen wir in unseren Plänen, den Ausbau des Stadions mit Stehplätzen zu forcieren“, sagte der Funktionär mit Blick auf die Zukunft des hessischen Europa-League-Teilnehmers. Die WM-Arena von 2006 hat derzeit 51.500 Plätze, davon sind 9300 Stehplätze.

Bei einem Ausbau dürfte die Anzahl der Stehplätze anteilig deutlich wachsen, wie Hellmann verdeutlichte: „Denn es wird wichtig sein, auch jungen oder sozial schwächeren Menschen die Chance zu geben, Spitzenfußball hautnah zu leben und zu fühlen.“ Die Commerzbank Arena (früher Waldstadion) wurde 2005 vor dem Confed-Cup und der Fußball-WM 2006 fertiggestellt, die Baukosten betrugen damals 126 Millionen Euro.

Alex Meier spricht über Abenteuer in Sydney

Der ehemalige St.-Pauli-Torjäger Alex Meier fühlt sich nach seinem Wechsel zu Western Sydney Wanderers wohl. „Die Bedingungen sind wirklich top, es gibt keinen Unterschied zu Deutschland“, sagte der 36-Jährige dem „Kicker“. „Sydney ist ein Abenteuer für mich, ich war zuvor noch nie in Australien.“ Trainer bei den Wanderers ist der ehemalige Bundesliga-Coach Markus Babbel, zu Meiers Mitspielern zählt sein früherer Frankfurter Kollege Pirmin Schwegler.

Nach seiner aktiven Karriere will Meier „meinen Job bei der Eintracht, mit der ich sehr verbunden bin, antreten“. Was genau das sein wird, kann er noch nicht sagen: „Natürlich würde ich lieber auf dem Platz etwas machen als im Büro. Ob ich wirklich für den schweren Trainerjob geeignet bin, muss ich aber noch herausfinden.“

Mexikaner Vela mit Torrekord in der MLS

Der mexikanische Nationalspieler Carlos Vela (30) hat mit 34 Treffern einen Torrekord in der Vorrunde der nordamerikanischen Profiliga MLS aufgestellt. Der Angreifer vom Los Angeles FC war beim 3:1-Erfolg gegen Colorado Rapids dreimal erfolgreich und überbot die alte Bestmarke von Josef Martinez (31) aus der vergangenen Saison. Zweiterfolgreichster Torjäger in der laufenden MLS-Spielzeit ist der ehemalige schwedische Nationalspieler Zlatan Ibrahimovic mit 30 Treffern.

L.A. FC stellte mit 72 Punkten in der Western Conference außerdem einen Rekord vor Beginn der Play-offs auf. Die bisherige Bestmarke hatte New York Red Bulls (71) inne.

US-Torhüter Howard beendet Karriere

Der ehemalige US-amerikanische Nationaltorhüter Tim Howard hat seine Karriere beendet. Der 40-Jährige hatte bereits im Januar angekündigt, nach der Saison die Fußballschuhe an den Nagel hängen zu wollen. Am Sonntag (Ortszeit) absolvierte der 121-malige Nationalspieler sein letztes Spiel mit den Colorado Rapids aus der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Die Frisur sitzt: Tim Howard beendet seine Fußball-Karriere.

Foto: imago / AAP

An seinem Karrierehöhepunkt lief Howard in 490 Partien in England auf, 77 davon für den Rekordmeister Manchester United. Danach wechselte er zum FC Everton. Bei den Toffees stand er von 2007 bis 2016 unter Vertrag.

Howard, der zweimal mit den USA an Weltmeisterschaften (2010 und 2014) teilnahm, hält den Rekord für die meiste Paraden in einem WM-Spiel (16 gegen Belgien 2014). Sein letztes Länderspiel hatte Howard, der am Tourette-Syndrom leidet, 2017 gegen Trinidad und Tobago bestritten.