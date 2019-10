Immer wieder steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. Dabei ist er als ein Pfeiler unserer Demokratie gedacht. Wir zeigen, wofür wir den Beitrag eigentlich zahlen.

Beschreibung anzeigen

Mit dem Zweiten sieht man besser, heißt es so schön. Aber beim Finale der Leichtathletik-WM in Doha guckten die Zuschauer in die Röhre.