Teilerfolg für Bochums neuen Trainer Reis

Beim Einstand des neuen Trainers Thomas Reis hat der VfL Bochum Moral bewiesen, den ersten Saisonsieg aber verpasst. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Robin Dutt erkämpfte sich der kriselnde Zweitligist gegen Dynamo Dresden trotz eines 0:2-Rückstands immerhin noch ein 2:2 (0:0). Mit drei Punkten aus sechs Spielen steckt der VfL weiter auf einem Abstiegsplatz fest.

Absteiger 1. FC Nürnberg dümpelt nach einem 3:3 (2:1) bei Darmstadt 98 mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld herum. Wesentlich besser steht Erzgebirge Aue (11 Punkte) als Fünfter nach einem 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger VfL Osnabrück da.

Vor 16.859 Zuschauern in Bochum hofften die Gastgeber unter ihrem Ex-Profi Reis zunächst vergeblich auf die Trendwende. Alexander Jeremejeff (47.) und Moussa Kone (63.) trafen für Dresden. Bochum gab aber nicht auf und rettete durch die Tore von Danny Blum (79.) und Anthony Losilla (85.) immerhin einen Zähler.

Nürnberg steckte den frühen Rückstand durch Serdar Dursun (6.) gut weg. Robin Hack (9.), der am Dienstag mit einem Hattrick beim 5:1-Sieg der U21-Nationalmannschaft in Wales geglänzt hatte, und Michael Frey (45.) drehten vor 15.220 Besuchern noch vor der Pause die Begegnung. Dario Dumic (75.) und Dursun (82.) sorgten aber erneut für eine Wende in einer abwechslungsreichen Begegnung. Hack krönte seine sensationelle Woche aber noch mit dem Ausgleich (85.)

In Aue schoss Tom Baumgart (40.) die Gastgeber vor 9750 Zuschauern zum Sieg. In der Schlussphase verteidigte Aue nach Gelb-Rot gegen Calogero Rizzuto (75./wiederholtes Foulspiel) den knappen Vorsprung erfolgreich.

FCK: Trainerwechsel nach 1:6 gegen Meppen?

Die Beurlaubung von Trainer Sascha Hildmann beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern steht offenbar unmittelbar bevor. Nach dem 1:6-Debakel beim SV Meppen am Sonnabend wollen die Verantwortlichen nun Konsequenzen ziehen. Der Entschluss soll am Montag präsentiert werden. "Wir können den Unmut und die Enttäuschung der Fans über das gestrige Spiel voll und ganz nachvollziehen. Auch wir sind konsterniert und ernüchtert über die Leistung der Mannschaft“, sagte Sport-Geschäftsführer Martin Bader der Deutschen Presse-Agentur.

Für Meppen war das Spiel gegen Lautern ein Festtag.

Foto: Imago/Werner Scholz

"Ein solches Spiel dürfen wir einfach nicht abliefern, da gibt es nichts zu diskutieren. Wir werden das gestrige Spiel und die aktuelle Situation jetzt mit allen Verantwortlichen und Beteiligten intensiv analysieren und aufarbeiten", betonte Bader.

Noch nicht klar ist, ob eine Nachfolgeregelung schon bis zum Spiel am Sonnabend gegen den 1. FC Magdeburg getroffen ist. Weil auch Co-Trainer Alexander Bugera vor der Freistellung steht, könnte U21-Trainer Hans Werner Moser als Interimslösung einspringen. Ebenso unklar ist die Zukunft von Sportchef Bader, dessen Vertrag am Jahresende ausläuft.

Hannover-Boss Kind vertraut der Mannschaft

Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hat dem Team nach dem schwachen Saisonstart und der 0:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld den Rücken gestärkt. „Die Mannschaft genießt unser Vertrauen“, wird der 75-Jährige in einer Vereinsmitteilung der Niedersachsen am Sonntag zitiert.

„Fünf Punkte nach sechs Spielen sind weniger, als wir alle erwartet haben“, sagte Kind. „Die Mannschaft muss noch zusammenwachsen, das hat man auch gegen Bielefeld gesehen.“ Das Team war nach dem Bundesliga-Abstieg deutlich umgebaut worden. Noch am dritten September kamen in Dennis Aogo und Marc Stendera zwei Neuzugänge nach Hannover.

Auch Trainer Mirko Slomka weiß, dass die aktuelle Punkteausbeute für die Ansprüche des Clubs zu wenig ist. „Aber wir in der Sportlichen Leitung werden der Mannschaft jetzt vermitteln: "Wir vertrauen euch". Wir werden nicht unruhig.“

Faserriss: Alaba fehlt dem FC Bayern

Der FC Bayern muss bis auf weiteres auf David Alaba verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, wurde beim österreichischen Nationalspieler ein Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels diagnostiziert. Der Außenverteidiger hatte sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig (1:1) verletzt. Eine Ausfalldauer prognostizierten die Münchner nicht.

Zum Start der neuen Champions-League-Saison am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad und am kommenden Bundesliga-Wochenende gegen den 1. FC Köln muss Trainer Niko Kovac daher auf der Position des linken Verteidigers umplanen.

3. Liga: Halle siegt im Topsiel in Ingolstadt

Der Hallesche FC hat sich im Spitzenspiel der 3. Liga beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt behauptet und zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobert. Der HFC setzte sich mit 3:2 (0:0) durch und zog zunächst an Tabellenführer Eintracht Braunschweig vorbei.

Terrence Boyd (52./64.) und Felix Drinkuth (56.) trafen für Halle. Maximilian Beister (50.) hatte die Schanzer mit 1:0 in Führung gebracht, Dennis Eckert Ayensa (69.) markierte das 2:3-Anschlusstor.

Holstein Kiel feuert Schubert

Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Andre Schubert getrennt. Dies gaben die Norddeutschen am Sonntag offiziell bekannt. Unter der Regie des 48-Jährigen konnten die Holsteiner nur eins ihrer ersten sechs Zweitligaspiele gewinnen. Ein Nachfolger für den Coach steht noch nicht fest. Mehr zur Schubert-Entlassung lesen Sie hier.

Drees: Erster Elfmeter für Werder war falsch

Den erneuten Diskussionen zum Trotz hat DFB-Projektleiter Jochen Drees die Mehrzahl der bis Sonntag erfolgten Entscheidungen durch den Videobeweis am 4. Bundesligaspieltag als korrekt eingestuft. Einzig das Foulspiel am Bremer Davy Klaassen bei Union Berlin (2:1) und die danach getroffene Entscheidung auf Straßstoß nannte Drees falsch.

Bremens Davy Klaassen im Gespräch mit Schiedsrichter Tobias Welz.

Foto: Imago/Jan Hübner

"Nach Sichtung der Bilder kam der Video-Assistent zu der Bewertung, dass der leichte Kontakt am Bein des Bremer Spielers nicht ursächlich für den Fall des Spielers war. Aus diesem Grunde war der Eingriff des Video-Assistenten und die Empfehlung, einen On-Field-Review durchzuführen, korrekt“, sagte Drees auf der DFB-Homepage: "Nach Ansicht der Bilder am Monitor in der Review-Area blieb der Schiedsrichter allerdings bei seiner ursprünglichen Entscheidung, da nur er selbst die endgültige Entscheidung in einem solchen Prozess trifft."

Die weiteren Entscheidungen des Unparteiischen Tobias Welz (Wiesbaden) seien allerdings ebenso korrekt gewesen wie die am Freitag in der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg (1:1) von Manuel Gräfe (Berlin) und seinem Team.

"Im vorliegenden Fall konnte nicht zweifelsfrei der Beweis geführt werden, dass der Ball mit vollem Umfang die Seitenlinie überschritten hatte“, sagte Drees über die Szene vor der Düsseldorfer Führung: „Um in solchen Situationen eine hohe Sicherheit zu erzielen, wäre es notwendig, eine Kamera auf oder über den Seitenlinien zu positionieren, ähnlich wie es bei der Torerzielung mittels der Torlinientechnologie erfolgt."

Hertha: Preetz stützt Trainer Covic

Hertha-Manager Michael Preetz hat Trainer Ante Covic nach dem verpatzten Saisonstart und dem Sturz ans Tabellenende das Vertrauen ausgesprochen. „Wir bleiben ruhig. Ante bekommt von uns jede Hilfestellung, jede Unterstützung. Wir sehen, wie akribisch er und sein Trainerteam arbeiten. Und wir sehen auch das Fortkommen“, sagte Preetz dem Kicker.

Die Berliner hatten am Sonnabend das Kellerduell beim FSV Mainz 05 verloren (1:2), mit nur einem Punkt aus vier Spielen stürzte der mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Hauptstadtklub auf Rang 18 ab. „Natürlich tut die Niederlage in Mainz weh. Ein Punkt nach vier Spieltagen, das ist ganz sicher keine zufriedenstellende Ausbeute“, sagte Preetz.

In Mainz habe man aber stabiler gespielt als zuletzt. „Jetzt geht es darum, dass sich die Mannschaft für den Aufwand, den sie betreibt, belohnt und punktet. Wir verkennen nicht die Situation, aber es ist genügend Zeit und es bleiben genügend Spiele, um die Negativ-Dynamik umzukehren“, sagte Preetz.

Am kommenden Sonnabend steht Hertha BSC gegen Aufsteiger SC Paderborn (15.30 Uhr/Sky) unter großem Druck.

Eintracht: Bobic will keine Klagen hören

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic will auch in dieser Saison keine Klagen wegen der erhöhten Belastung durch die Teilnahme an der Europa League hören. „Wir haben bis Ende Dezember 31 Pflichtspiele. Na und? Dann spielen wir sie halt. Wir freuen uns auf die Spiele“, sagte der frühere Torjäger am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Die Eintracht hat bereits drei erfolgreiche Quali-Runden hinter sich und tritt am Donnerstag (18.55 Uhr/Nitro und DAZN) zum Auftakt der Gruppenphase vor eigenem Publikum gegen Mitfavorit FC Arsenal an.

Trotz der Abgänge des Sturmtrios Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic sieht der Funktionär die Eintracht bestens gewappnet für die kommenden Aufgaben. „Fußballerisch sind wir schon weiter als letztes Jahr, auch ein bisschen feiner. Wir haben einen tollen Kader und eine gute Mannschaft“, sagte Bobic. Durch die Abgänge habe man aber etwas an Geschwindigkeit und Dynamik verloren, gestand er ein. Am Sonnabend hatte es für die Hessen beim 1:2 in Augsburg die zweite Saison-Niederlage in der Bundesliga gesetzt.