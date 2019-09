Viktoria Köln rückt auf Platz zwei vor

Aufsteiger Viktoria Köln mischt weiter die 3. Liga auf: Die Mannschaft aus Köln-Höhenberg gewann bei Preußen Münster durch einen Doppelpack von Mike Wunderlich (8./18.) und das achte Saisontor von Albert Bunjaku (72.) mit 3:2 (2:0). Rufat Dadaschow (79.) und Heinz Mörschel (87.) gelangen in der Schlussphase nur noch die Anschlusstore für die Gastgeber, die Simon Scherder wegen unsportlichen Verhaltens (90.+3) per Roter Karte verloren.

Mit 16 Punkten rangieren die Rheinländer zwei Punkte hinter Tabellenführer Eintracht Braunschweig, der am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta Sport) gegen Hansa Rostock spielt. Die Viktoria feierte den dritten Sieg in Folge. Der andere Aufsteiger Waldhof Mannheim, der gegen die Würzburger Kickers 1:2 (1:1) verlor, verpasste den Sprung auf Platz drei. Gian-Luca Korte (12.) schoss die Kurpfälzer in Führung, Sebastian Schuppan (31. Foulelfmeter) glich aus, und Albion Vrenezi (62.) sicherte den Dreier für die Mainfranken.

Weiteren Boden verlor der 1. FC Kaiserslautern durch das 1:6 (1:3) beim SV Meppen und bot eine katastrophale Leistung. Valdet Rama (3. Handelfmeter), Hassan Amin (19.) und Luka Tankulic (26.) trafen für die Emsländer in der ersten Hälfte. Markus Ballmert (52.), erneut Rama (65., Foulelfmeter) und Florian Egerer (81.) erhöhten. Florian Pick (11.) gelang das zwischenzeitliche 1:1 für die Roten Teufel.

Der FSV Zwickau unterlag dem KFC Uerdingen 1:2 (0:1). Tom Boere (32.) traf für die Krefelder zum 1:0, Maurice Hehne (70.) glich aus. Christian Dorda (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den KFC-Sieg. Die SG Sonnenhof Großaspach und Bayern München II trennten sich 2:2 (0:2). 1860 München gewann 3:1 (2:0) gegen Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena.

Real Madrid für PSG gerüstet

Real Madrid hat vor dem Champions-League-Auftakt bei Paris Saint-Germain eine erfolgreiche Generalprobe absolviert. Die Königlichen bezwangen am vierten Spieltag der Primera División UD Levante mit 3:2 (3:0). Vor 60 000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabéu brachte Karim Benzema am Sonnabend die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 25. und 31. Minute in Führung. Casemiro baute fünf Minuten vor dem Seitenwechsel den Vorsprung aus.

Im Gefühl des sicheren Sieges kassierte Real in der zweiten Halbzeit zwei Gegentore. Der ehemalige Real- und VfL Wolfsburg-Spieler Borja Mayoral (49.) sowie Gonzalo Melero eine Viertelstunde vor Schluss machten die Partie noch einmal spannend.

Durch den zweiten Saisonsieg überholte Real in der Tabelle den Kontrahenten aus Valencia und liegt mit acht Zählern auf einem Champions League-Platz. Das Team von Trainer Zinédine Zidane tritt am Mittwoch zum Auftakt der europäischen Königsklasse in der Gruppe A beim von Thomas Tuchel betreuten französischen Meister an.

Bei Real standen die ehemaligen Bayern-Spieler Toni Kroos und James in der Startaufstellung. Die Neuzugänge Eden Hazard und der Ex-Frankfurter Luka Jovic wurden eingewechselt. Der Waliser Stürmer Gareth Bale, der schon zwei Treffer in drei Spielen erzielt hatte, fehlte gesperrt.

Stuttgart verdrängt HSV

Ein Treffer in der Nachspielzeit hat dem VfB Stuttgart am Sonnabend nicht nur den ersten Saison-Auswärtssieg in der 2. Bundesliga gebracht, sondern auch die Tabellenführung. Zumindest bis Montag, wenn der HSV im Lokalderby beim FC St. Pauli antritt, stehen die Schwaben nun auf Platz eins. Die weiter ungeschlagenen Schwaben setzten sich nach einer weitgehend souveränen und überlegenen Vorstellung mit 3:2 (1:0) bei Jahn Regensburg durch.

Nicolás González (r.) jubelt nach seinem Treffer zum 0:1 gegen Regensburg mit Teamkollege Marc-Oliver Kempf.

Foto: Armin Weigel / dpa

Gleich der erste VfB-Torschuss saß: Der Argentinier Nicolás González brachte die Schwaben, die auf Ex-Nationalspieler Mario Gomez (Magenverstimmung) verzichten mussten, in Führung (24.). Max Besuschkow glich per Foulelfmeter aus (71.). Holger Badstuber per Kopf (76.) und der eingewechselte Hamadi Al Ghaddioui per Konter (90.+2) entschieden das Spiel zugunsten der Gäste, die zahlreiche weitere Torchancen ungenutzt ließen. Federico Palacios-Martínez gelang nur noch der Anschlusstreffer (90.+3).

Hannover 96 in der Krise

Für Hannovers Trainer Mirko Slomka wird die Lage dagegen nach dem 0:2 (0:1) gegen Arminia Bielefeld immer unangenehmer. Die zu Hause noch sieglosen Niedersachsen rutschten nach dem dritten Heimspiel ohne Sieg mit nur fünf Punkten auf den 14. Rang ab. Bielefeld ist weiter ungeschlagen und kletterte mit zwölf Zählern auf Platz drei.

Auch Ex-HSV-Nationalspieler Dennis Aogo konnte bei seinem Debüt für die Niedersachsen eine erneute Pleite nicht abwenden. Sein 16. Tor im Jahr 2019 erzielte der Bielefelder Fabian Klos (32.), Hannovers Abwehr war beim Kopfball des Stürmers schlecht sortiert. Nach einem Foul von Felipe an Klos sorgte Andreas Voglsammer per Elfmeter für die Entscheidung (64.). Hannovers Waldemar Anton sah in der Schlussphase zu allem Übel die Gelb-Rote Karte (80.).

Kiel geht in Heidenheim unter

Dank eines Doppelpacks von Rückkehrer Tim Kleindienst hat der 1. FC Heidenheim seine Negativserie beendet und sich nach zuletzt vier sieglosen Partien mit 3:0 (2:0) gegen Holstein Kiel durchgesetzt. Der vom SC Freiburg nach Heidenheim zurückgekehrte Kleindienst (29./55.) erzielte am Sonnabend zwei Tore (29., 55. Minute). Robert Leipertz hatte mit dem frühen 1:0 nach einem abgefälschten Schuss (3.) den Gastgebern den Weg zum Erfolg geebnet.

Holstein Kiel findet sich nach der dritten Auswärtspleite der Saison auf dem Abstiegsrelegationsplatz wieder.

Liverpool gewinnt auch das fünfte Ligaspiel

Sadio Mané (r.) jubelt mit Mohamed Salah über das Tor zur 2:1-Führung für den FC Liverpool.

Foto: dpa

Der Champions-League-Gewinner FC Liverpool hat seine Siegesserie in der englischen Premier League ausgebaut. Gegen Newcastle United setzte sich die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp am Sonnabend vor heimischer Kulisse mit 3:1 (2:1) durch und machte damit den fünften Erfolg im fünften Ligaspiel klar.

Drei Tage bevor Liverpool auswärts beim SCC Neapel in die neue Saison der Königsklasse startet, sorgten Sadio Mané (28./40. Minute) und Mohamed Salah (72.) an der Anfield Road mit ihren Toren für eine gelungene Generalprobe. Ein dritter Mané-Treffer in den Schlussminuten der Partie zählte wegen einer vorherigen Abseitsstellung nicht. Zuvor waren die Gäste aus Newcastle durch ein Traumtor des von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Jetro Willems (7.) in Führung gegangen.

Klopp musste in der ersten Halbzeit ungewollt wechseln. Nachdem sich der frühere Wolfsburger Divock Origi verletzt hatte, kam nach 37 Minuten Roberto Firmino ins Spiel, den der Coach eigentlich hatte schonen wollen. Der ehemalige Hoffenheimer lieferte in der zweiten Hälfte nach Doppelpass mit Salah die Vorlage für dessen Treffer.

Übler Gestank vor Kölner Stadion

Vor dem Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach hat ein Unbekannter für mächtig Gestank gesorgt. Vor dem Gästebereich des Kölner Stadions sei Buttersäure ausgekippt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend in Köln. „Es stinkt.“ Reinigungskräfte entfernten die Säure wieder. Die Polizei stuft das rheinische Derby als Spiel mit erhöhtem Risiko ein. Unmittelbar vor der Partie kam es nach Polizeiangaben zunächst aber zu keinen nennenswerten Vorkommnissen in der Domstadt.

Am Vorabend hatte die Polizei in Mönchengladbach eine Straße kontrolliert, wo es vor einigen Tagen zu Schlägereien zwischen Anhängern beider Vereine gekommen war. Auffällig waren 197 Gegenstände, die als Passivbewaffnung bezeichnet werden, etwa verstärkte Handschuhe - diese Gegenstände wurden sichergestellt. Gut 160 Menschen wurden nach den Durchsuchungen des Platzes verwiesen, drei wurden bis zum frühen Samstagabend und damit bis nach dem Fußballspiel in Gewahrsam genommen.

Eigentümerwechsel bei Schweinsteiger-Club

Der 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger erhält bei Chicago Fire einen neuen Clubbesitzer. Milliardär Joe Mansueto übernimmt die Franchise aus der nordamerikanischen Profiliga MLS von Andrew Hauptman. Laut "Forbes" zahlt der 63 Jahre alte Amerikaner für 51 Prozent der Anteile 204 Millionen US-Dollar an Hauptman, der seit 2007 Eigentümer war.

Im Juli 2018 hatte sich Mansueto bereits die ersten 49 Prozent des Clubs gesichert, sodass ihm das Team aus Illinois nun vollständig gehört. In der laufenden Saison liegt Chicago als Tabellenzehnter der Eastern Conference vier Spieltage vor Schluss fünf Punkte hinter einem Play-off-Rang zurück.