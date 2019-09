Hamburg. Die HSV-News am Sonntag, den 15. September 2019:

Gyamerah-Ersatz bleibt offen

Hecking: Dudziak ist ein "Eisvogel"

Hunt und Harnik Optionen gegen St. Pauli

Hecking hat den Wecker gestellt

HSV-Trainer: "Bin nicht gefühlskalt"

Ruhige Derby-Atmosphäre am Sonntag

Casting für Gyamerah-Ersatz läuft

Dieter Hecking hat auch am Sonntag offen gelassen, wen er morgen im Stadtderby beim FC St. Pauli (Montag, 20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) als Ersatz für den verletzten Rechtsverteidiger Jan Gyamerah aufbieten wird. In Khaled Narey, Jeremy Dudziak und Josha Vagnoman hat er drei Akteure, die Gyamerah (Wadenbeinbruch) vertreten könnten.

"Ich habe drei Kandidaten ins Casting geschickt und ich bin überzeugt, dass alle drei auf dieser Position ein gutes Spiel machen würden", sagte Hecking in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining. Er werde am Montag "aus dem Bauch heraus" entscheiden, wen er aufbieten wird. "Spielentscheidend" sei diese Personalie allerdings nicht.

Hecking: Dudziak ist "ein Eisvogel"

Vagnoman habe viel Selbstvertrauen getankt durch seinen guten Auftritt für die deutsche U20, auch Narey sei gut drauf. "Khaled hat gegen Hannover sein vielleicht bestes Saisonspiel abgeliefert", sagte Hecking. Dudziak wiederum habe die Länderspiel-Premiere für Tunesien "Mächtig Auftrieb" gegeben. "Er hat gesehen, dass er auch international mithalten kann."

Jeremy Dudziak wurde nach seinem Wechsel zum HSV von einigen St.-Pauli-Fans geschmäht.

Foto: Witters

Speziell den ehemaligen St. Paulianer sieht Hecking gerüst für dessen Rückkehr ans Millerntor. "Ich glaube schon, dass es für ihn ein besonderes Spiel ist gegen seine alten Kameraden", sagte Hecking über Dudziak: "Er ist einer, der damit absolut top umgehen würde. Das ist ein Eisvogel, der macht sich vor nichts in die Hose." Daher sei der Mittelfeldspieler eine ernsthafte Option für die Startelf – "egal, welche Position".

Hunt und Harnik sind Optionen

"Ich habe eine Mannschaft im Kopf, aber ich habe mich auf der einen oder anderen Position noch nicht endgültig entschieden", betonte der Hecking. Auch der zuletzt verletzte Kapitän Aaron Hunt und Last-Minute-Zugang Martin Harnik seien Optionen, betonte Hecking.

"Aaron hat seine Verletzung zu hundert Prozent auskuriert und im Training gezeigt, dass er wieder in die Mannschaft will", sagte der 55-Jährige.

Und über Harnik sagte Hecking: "Wenn es darum geht, Tore zu schießen, dann ist Martin da. Für ihn wäre es ein Bombeneinstieg, morgen in der Startelf zu stehen." Im Training habe er bereits sehr viele Treffer erzielt. "Und solche Spieler sind immer willkommen.

Hecking stellt den Wecker auf 20.30 Uhr

Generell zeigte sich Hecking zufrieden mit der Vorbereitung auf das Derby. "Im Moment habe ich sehr, sehr wenig zu meckern. Im Training fällt keiner ab, alle sind ganz eng dran", sagte der Coach.

"Ich Moment wüsste ich wirklich noch nicht, wen ich aufstelle." Er habe zwar eine Vorstellung, aber bei einigen Positionen sei er sich noch nicht sicher.

Auf jeden Fall will Hecking eine hochmotivierte Elf aufbieten, die wie beim letzten Aufeinandertreffen am Millerntor (4:0) drei Punkte holen soll. "Vor einem Derby brauche ich niemanden wachzurütteln. Spätestens um 20.30 Uhr sollte bei allen der Wecker geklingelt haben.“

Hecking spürt echte Freude

Zur eigenen Motivation vor seinem ersten Hamburger Stadtderby sagte Hecking: "Ich bin nicht gefühlskalt. Aber mein Herz rast nicht so, dass ich heute Nacht schlecht schlafen werde. Ich freue mich darauf, und das ist keine gespielte Freude."

Auch, wenn das Duell nur in der Zweiten Liga stattfinde, werde er wohl vor dem Spiel noch einmal eine besondere Euphorie verspüren. "Ich weiß, was am Millerntor für eine gute Stimmung herrschen kann", sagte Hecking.

Ruhige Atmosphäre am Sonntag

Einen Tag vor dem Stadtderby herrscht eine ruhige Atmosphäre. Zwar waren in der Nacht zu Sonntag Fans beider Lager rund um den Kiez unterwegs, doch die Gruppen trafen nach Polizeiangaben nicht aufeinander.

Die etwa 200 HSV-Anhänger hatten sich am S-Bahnhof Reeperbahn versammelt, die gut 250 St.-Pauli-Fans auf dem Harald-Stender-Platz vor dem Millerntor-Stadion.

Aus beiden Gruppierungen habe es Schmährufe gegen die beobachtenden Einsatzkräfte gegeben, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Für das Spiel waren 2700 Tickets an HSV-Fans gegangen.

Auch rund um das Stadion gab es am Sonntag keine Auffälligkeiten. Vor drei Jahren etwa war dort schon einmal das Logo des FC St. Pauli in HSV-Farben beschmiert worden.