Messi trauert gescheiterter Neymar-Rückkehr nach

Lionel Messi bedauert die geplatzte Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona. „Ich hätte es geliebt, wenn Neymar zurückgekommen wäre“, sagte der Argentinier der spanischen Zeitung „Sport“. „Ich verstehe die Leute, die gegen seine Rückkehr sind, es ist verständlich nachdem, was mit 'Ney' passiert ist und der Art und Weise seines Weggangs.“ Aber sportlich sei der Brasilianer Neymar seiner Meinung nach einer der besten Spieler der Welt.

Lionel Messi und Neymar verstanden sich prächtig während ihrer gemeinsamen Zeit in Barcelona.

Foto: imago / Agencia EFE

Neymar hatte den FC Barcelona im Sommer 2017 verlassen und war nach vier Jahren für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt. Inzwischen will der 27-Jährige den französischen Hauptstadtclub aber wieder verlassen. Laut Barcas Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu hatten die Katalanen einen Transfer nie geplant. Ein dennoch möglicher Transfer soll aber an den zu hohen Forderungen von PSG gescheitert sein.

Ob Barcelona wirklich alles versucht habe, wisse er nicht, meinte Messi. Er habe nicht viele Informationen über die Verhandlungen gehabt. „Was ich weiß, ist, dass Neymar hoffte, dass es klappen würde“, sagte der 32 Jahre alte Messi. Er widersprach in dem Interview auch, dass er letztlich entscheide, was der Verein mache. „Das ist ganz klar nicht der Fall“, betonte Messi.

Kann Messi doch gegen BVB spielen?

Sein Comeback am kommenden Dienstag gegen Dortmund in der Champions League hat Messi zumindest nicht ausgeschlossen. Man werde sehen, „ob ich rechtzeitig für den BVB oder Granada wieder fit bin“, sagte der Stürmer. Im Meisterschaftsmatch gegen den FC Valencia an diesem Samstag wird er nicht zur Verfügung stehen.

Messi hatte sich Anfang August bei seinem Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison eine Wadenverletzung zugezogen. Er bestritt bislang in dieser Spielzeit noch keine Partie. „Ich trainiere noch für mich und habe kein Datum gesetzt für meine Rückkehr“, sagte er. „Ich werde es testen und wenn wir sehen, dass ich 100 Prozent fit bin, werde ich spielen.“

Rassismus-Eklat gegen Sterling – Fan verhaftet

Englands Nationalspieler Raheem Sterling von Manchester City ist erneut Opfer rassistischer Anfeindungen geworden. Beim 4:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien am vergangenen Sonnabend wurde der Außenstürmer von einem Gäste-Fan rassistisch beleidigt. Der Mann wurde anschließend des Stadions verwiesen und von der Londoner Polizei festgenommen. Nach eingeleiteten Ermittlungen kam er wieder auf freien Fuß.

Raheem Sterling hat es nicht leicht in englischen Stadien.

Foto: imago / MB Media Solutions

„Das Wembley-Stadion verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf asoziales und diskriminierendes Verhalten. Jeder, der für schuldig befunden wird, wird ausgeschlossen und der Polizei gemeldet“, sagte ein FA-Sprecher. Bereits im vergangenen Dezember hatte der FC Chelsea einen Fan wegen rassistischer Äußerungen gegenüber Sterling während eines Ligaspiels mit einem lebenslangen Stadionverbot belegt.

Rummenigge: Leipzig wird sich oben etablieren

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zollt RB Leipzig Respekt – die Aufgabe der Münchner für das Spitzenspiel am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) in Sachsen sei aber klar. „Unser Ziel ist es, mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen“, sagte Rummenigge dem „Kicker“. Grundsätzlich seien die Bayern aber „immer an Konkurrenz interessiert, denn nur durch Konkurrenz entstehen Spannung und Emotionen im Fußball“.

Die Leipziger seien sicher einer der Clubs, „der sich in den kommenden Jahren in der Spitze der Bundesliga etablieren und dadurch auch für Spannung sorgen wird“, sagte der 63-Jährige vor der Partie beim derzeitigen Tabellenführer. Die Bayern sind mit sieben Punkten aus drei Spielen erster Verfolger der dreimal siegreichen Leipziger. Eine Prognose für den Titelkampf wollte Rummenigge nicht abgeben: „Bezüglich der aktuellen Saison kann man allerdings noch keine seriöse Aussage treffen, das ist nach drei Spieltagen einfach noch nicht möglich.“

Volland hakt Nationalmannschaft ab

Leverkusens zehnmaliger Nationalspieler Kevin Volland glaubt nach der zuletzt ausgebliebenen Nominierung nicht mehr an eine Rückkehr in die DFB-Auswahl. „Es gab natürlich ein paar Momente, in denen man der Auffassung ist, von der Leistung her könnte der Bundestrainer einen schon mitnehmen. Und dann war es doch nicht so. Und dann ist es auch abgehakt für mich“, sagte der 27 Jahre alte Stürmer dem "Kicker". „Warum ich nicht mehr dabei bin, weiß ich nicht. Vielleicht sind andere Spielertypen gefragt.“

Union Berlin vor Verlängerung mit Trainer Fischer

Der Schweizer Urs Fischer ist mittlerweile schon Kult in Berlin.

Foto: imago / Matthias Koch

Manager Oliver Ruhnert von Union Berlin ist an einer Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer (53) interessiert. „Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht sein sollten“, sagte der 47 Jahre alte Sportchef des Aufsteigers dem "Kicker".