Löw fordert Geduld für Rückkehr in Weltspitze

Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem 2:0-Erfolg in Nordirland Geduld beim Neuaufbau der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefordert. „Ich weiß ja, dass die Erwartungshaltung an uns immer enorm hoch ist, wir haben ja auch selbst die höchsten Ansprüche“, sagte Löw der „Bild“. Man dürfe aber „nicht vergessen, dass wir mitten im Umbruch und Neuaufbau sind. Da kann auf Knopfdruck nicht alles gelingen."

Bundestrainer Joachim Löw spürt den Druck, der auf ihm lastet.

Foto: imago / Schüler

Löw weiter: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine neue Mannschaft mit jungen Spielern zu formen. Diesen Weg setzen wir konsequent fort, weil wir davon überzeugt sind und auf diese Spieler setzen. Ihnen geben wir unser vollstes Vertrauen, unsere Wertschätzung und unsere Unterstützung.“ Er sei sich sicher, mit den neuen Spielerin „wieder in die Weltspitze“ kommen zu können. Dafür brauche es „Geduld und Kontinuität.“

Brasilien verliert gegen Peru

Die Seleção hat die Neuauflage des Copa-America-Finals gegen Peru verloren. Zwei Monate nach ihrem Triumph bei der Südamerikameisterschaft im eigenen Land kassierte die Selecao in Los Angeles mit Bayern Münchens neuem Star Philippe Coutinho und trotz des eingewechselten Superstars Neymar gegen das Anden-Team mit 0:1 (0:0) ihre dritte Niederlage unter Nationaltrainer Tite.

Argentinien hingegen gab sich gegen Mexiko auch ohne seinen Superstar Lionel Messi beim 4:0 (4:0) keine Blöße. Beim Länderspieldebüt von Borussia Dortmunds Bundesliga-Legionär Leonardo Balerdi, der sieben Minuten vor Spielende auf das Feld kam, überragte Lautaro Martinez von Inter Mailand mit drei Treffern.

Ramos gerät bei Kroos ins Schwärmen

Der Verwerter und sein Vorlagengeber bei Standards: Sergio Ramos und Toni Kroos schätzen sich.

Foto: imago / Zuma Press

Der wegen seiner robusten Spielweise umstrittene Innenverteidiger Sergio Ramos schwärmt von seinem Kollegen Toni Kroos. „Für mich ist er ein unverzichtbares Mitglied unseres Teams, das für die Balance sorgt“, sagte der Abwehrspieler von Real Madrid dem „Sportbuzzer“. „Seitdem er hier angefangen hat, hat er überragende Arbeit geleistet. Er bietet unserem Spiel Lösungen und ist ein außergewöhnlicher Vorlagengeber, der mir viele Kopfballtore aufgelegt hat.“

Coutinho lobt Klopp: „Ein richtiger Anführer“

Bayern Münchens neuer Topstar Philippe Coutinho hat seinen Ex-Trainer Jürgen Klopp in höchsten Tönen gelobt. „Er ist einfach ein großer Trainer, einer der besten der Welt. Ein richtiger Anführer“, sagte der 27-Jährige über den Teammanager des FC Liverpool der "Sport Bild". Coutinho habe in seiner Liverpooler Zeit unter Klopp viel gelernt, gerade auf mentaler Ebene. „Er findet irgendwie immer die richtigen Worte, sowohl vor dem Spiel als auch während des Spiels. Er arbeitet sehr hart und ist dabei so extrem fokussiert. Das Training ist sehr intensiv. Und er schafft es immer, einen wieder optimal auf den nächsten Gegner einzustellen.“

Spieler und Ex-Trainer sind weiterhin in Kontakt, nach seinem Wechsel zu den Bayern gratulierte Klopp Coutinho. „Er hat mir eine Nachricht geschickt und mir viel Glück gewünscht. (...) Und dass er sehr glücklich ist, mich dort zu sehen“, sagte Coutinho.

Löw gab Werner Tipps vor Verlängerung in Leipzig

Der Leipziger Stürmer Timo Werner hat sich vor seiner Vertragsverlängerung bis 2023 von Bundestrainer Joachim Löw beraten lassen. „Er hat mir auch gesagt: Egal, wie ich mich entscheiden werde, es sei kein Rückschritt, in Leipzig zu verlängern“, sagte der Angreifer der „Sport Bild“. Löw habe zudem den neuen RB-Coach gelobt: „Er hält Julian Nagelsmann für einen Trainer mit Potenzial, der mich weiterbringen kann.“