Kosovo-Coach hält denkwürdige PK ab

Am 1. März 2018 übernahm Bernard Challandes die Nationalmannschaft des Kosovo. Nur anderthalb Jahre später schickt sich der Schweizer Trainer an, mit dem Außenseiter das größte Überraschungsteam der EM-Qualifikation zu werden.

Bernard Challandes bei Kosovos Abschlusstraining in Southampton.

Foto: Getty Images

In der Gruppe A rangiert der Kosovo, dessen Fußballverband erst vor drei Jahren in die Uefa aufgenommen wurde, nach der Hälfte der Spiele auf dem zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigen würde.

Heute Abend kommt es für Challendes Auswahl beim Tabellenersten England zur absoluten Nagelprobe. Wie er seine Spieler einstellt und was er in erster Linie von ihnen erwartet, offenbarte der Coach im Vorfeld in einer denkwürdigen Pressekonferenz:

Andy Herzog beschimpft Israels Spieler

In Andreas Herzog brodelte es – und Israels Nationaltrainer wehrte sich gar nicht erst gegen seinen Wutausbruch vor laufenden TV-Kameras. "Das hilft alles nichts. Wir sagen immer, wie gut wir sind. Aber wir bekommen drei Gegentore – ein Horror", wetterte der frühere Bundesligastar nach der Last-Minute-Niederlage der israelischen Nationalmannschaft in Slowenien. Dabei fiel Herzog dem Reporter mehrfach ins Wort, ruderte wild mit den Armen, seine Stimme überschlug sich.

Die Mannschaft des österreichischen Teamchefs hatte am Montagabend in der EM-Qualifikation im Schlüsselspiel einen 2:1-Vorsprung verspielt, Benjamin Verbic schoss die Gastgeber in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana in der 90. Minute zum 3:2-Erfolg.

Israel reist dadurch lediglich als Gruppenvierter zum Auswärtsspiel in Herzogs Heimatland Österreich am 10. Oktober. "Wir müssen immer optimistisch sein. Wir haben gesehen, was wir können. Aber so werden wir uns nicht qualifizieren", erklärte der frühere Bremen- und Bayern-Profi, der am Dienstag 51 Jahre alt wurde.

Andreas Herzog biss sich offenbar nur während des Spiels auf die Lippen.

Foto: dpa

Israelischen Medien zufolge wütete Herzog auch in der Kabine, und zwar nicht nur verbal. Mehrere Flaschen soll der einstige Mittelfeldregisseur durch die Umkleide geschossen haben, ein Tisch sei zu Bruch gegangen, mehreren Spielern sollen Tränen in den Augen gestanden haben. "Ihr werdet nie irgendwas erreichen", soll Herzog gepoltert haben.

Israel startete mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen stark in die EM-Qualifikation, unter anderem gelang ein 4:2 im Hinspiel gegen Österreich. In den letzten drei Spielen errang Israel aber nur einen Punkt und liegt in Gruppe G mit acht Zählern bereits deutlich hinter Polen (13), Slowenien (11) und Österreich (10).

Körperverletzung: Augsburgs Caiuby schwänzt

Der Augsburger Skandal-Profi Caiuby ist am Dienstag zu einem Strafprozess trotz Ladung nicht erschienen. Der 31-Jährige ist wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll im Mai 2018 in der Augsburger Innenstadt einem Mann einen Kopfstoß versetzt haben. Das Opfer wurde erheblich verletzt.

Caiubys Verteidiger Fabian Krötz wies im Namen seines Mandanten diesen Vorwurf zurück. Caiuby sei bei der körperlichen Auseinandersetzung gar nicht dabei gewesen. Er peile einen Freispruch an, sagte der Anwalt.

Anschließend begann das Augsburger Amtsgericht, Zeugen zu befragen. Ob der Prozess ohne persönliche Aussage Caiubys beendet werden kann, war zunächst unklar.

Caiuby, hier bei einem Termin für die Wolfsburger Meistermannschaft von 2009, findet beim FC Augsburg derzeit keine Berücksichtigung mehr.

Foto: Imago/regios24

Der Profi hat beim Augsburger Bundesligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2020, spielt aber derzeit nicht. Nach jüngsten Angaben des FCA-Managements hat der Brasilianer wegen einer Reihe von Undiszipliniertheiten keine Chance auf ein Comeback bei dem Verein.

Nationalspieler Ginter erleidet Rippenprellung

Abwehrspieler Matthias Ginter hat beim 2:0 (0:0) der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Nordirland eine Rippenprellung erlitten. "Er hat einen Schmerz gespürt, er konnte nicht weiterspielen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Partie, in der Ginter nach einem Zweikampf zunächst auf dem Rasen behandelt und dann in der 40. Minute ausgewechselt worden war.

Zu einer möglichen Ausfallzeit des Profis vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gab Löw am Montagabend keine Prognose ab.

Kuba-Quintett setzt sich nach Länderspiel ab

Am Sonnabend spielte Yordan Santa Cruz (r.) mit Kuba gegen Kanada um Bayern-Profi Alphonso Davies.

Foto: Imago/ZUMA Press

Fünf kubanische Fußballer haben sich nach dem Spiel der CONCACAF Nations League in Kanada (0:6) am vergangenen Wochenende abgesetzt. Das berichteten lokale Medien. Darunter soll sich auch der Kapitän Yordan Santa Cruz befinden, der als einer der besten Fußballer des Landes gilt.

Insgesamt 44 Fußballer sind in den vergangenen 17 Jahren von der Karibikinsel geflüchtet, darunter vier beim Gold Cup im vergangenen Juni in den USA.

Pfannenstiel: Funkel ist Fortunas "Papa

Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sieht eine langfristige Wirkung der Arbeit von Trainer Friedhelm Funkel. "Friedhelm hat hier ein Vermächtnis geschaffen. Dafür müssen wir ihm sehr dankbar sein“, sagte Pfannensteil der Rheinischen Post.

"Wenn sich eines Tages mal etwas im Trainerteam ändert, muss dieses Erbe genauso weitergeführt werden. Es ist egal, wer die Spieler, wer der Trainer, wer der Sportvorstand ist."

Zur aktuellen Lage sagte Pfannenstiel: "Wir haben eine Familie in der Kabine – mit Friedhelm Funkel als Papa." Der 65 Jahre alte Funkel ist seit 2016 Fortuna-Trainer.

Noch zwei DFB-Qualispiele 2019

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach dem Sieg in Nordirland (2:0) am 9. Oktober mit dem Länderspiel in Dortmund gegen Argentinien weiter. In der EM-Qualifikation ist die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw dann wieder vier Tage später in Estland gefordert. Bis zum Jahresende folgen noch zwei weitere Qualispiele.

Der deutsche Länderspiel-Fahrplan 2019 9. Oktober Deutschland - Argentinien in Dortmund 1 von 4

13. Oktober Estland – Deutschland (EM-Quali) 2 von 4

16. November Deutschland – Weißrussland in Mönchengladbach (EM-Quali) 3 von 4

19. November Deutschland – Nordirland in Frankfurt (EM-Quali/alle Spiele 20.45 Uhr/RTL) 4 von 4

Paderborns Antwi-Adjej lebt seinen Traum

Vor gut drei Jahren kickte er noch bei der TSG Sprockhövel in der fünften Liga, nun ist Christopher Antwi-Adjej Stammspieler beim SC Paderborn in der Bundesliga. Der 25 Jahre alte Profi mit afrikanischen Wurzeln hat eine Blitz-Karriere hingelegt.

Seit der Oberliga-Saison 2015/2016 mit dem kleinen Verein im südlichen Ruhrgebiet ist Antwi-Adjej jedes Jahr eine Liga höher geklettert. „Kaum einer hätte erwartet, dass ich mal Bundesliga-Profi werde“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es war immer mein Kindheitstraum. Jetzt habe ich es geschafft.“

Antrittsschnell und abschlussstark: Paderborns Christopher Antwi-Adjej (l., gegen Wolfsburgs Robin Knoche).

Foto: Imagi/Christian Schrödter

Nach dem Aufstieg mit der TSG und einer Saison in der Regionalliga West (2016/2017) lotste der frühere Paderborn-Manager Markus Krösche den Flügelflitzer im Sommer 2017 zum damaligen Drittligisten. Ihm war der schnelle Mittelfeldspieler zuvor in einem Pokalspiel des SC gegen Sprockhövel aufgefallen. In den Folgejahren trug Antwi-Adjej mit seinen Toren dazu bei, dass die Ostwestfalen zweimal nacheinander aufstiegen. Dass er nun in der Eliteliga angekommen ist, kann er manchmal selbst nicht recht glauben. „Ich bin ja ein Spätstarter und erst mit 23 Profi geworden“, sagte der in Hagen (Westfalen) geborene Profi, dessen Eltern aus Ghana stammen.

Auf das nächste Heimspiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) freut er sich ganz besonders. Denn es geht gegen den FC Schalke 04, seinen Lieblingsclub. „Ich bin zwar kein Hardcore-Fan, aber ich finde Schalke schon immer gut.“ Seit der Zeit, als Lincoln, Kevin Kuranyi und Marcelo Bordon dort spielten. „Die fand ich irgendwie cool.“