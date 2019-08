Szeged. Edina Müller (36) hat bei den Sprintweltmeisterschaften im ungarischen Szeged die Silbermedaille im Einerkajak der Klasse KL1 für Athleten mit eingeschränkter Rumpffunktion über 200 Meter gewonnen und damit dem Deutschen Kanu-Verband einen Startplatz für die Paralympics im September 2020 in Tokio gesichert.

Nur sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes Liam musste sich die Wilhelmsburgerin im Finale der neun Besten in 56,97 Sekunden nur der Ukrainerin Marina Maschula (55,99) geschlagen geben. „Leute, das ist der pure Wahnsinn“, twitterte die Zweite der Paralympics von 2016 in Rio de Janeiro. „Ich bin sofort ins Rennen gekommen, hatte einen tollen Start. Das passte alles.“

„Edina ist ein ganz starkes Rennen gefahren. So nach der Pause zurückzukommen, zeigt, wie viel Potenzial noch in ihr steckt im Hinblick auf Tokio“, sagte Bundestrainer André Brendel. Silber holten auch Peter Happ (Wuppertal) und Esther Bode (Halle) in der nicht paralympischen Klasse Vl1.