Hamburg/Linz. Der Jugendtrainer trägt den Einer mit einer Ruderin aus dem Bootshaus. Sie platzieren es am Steg, bringen einen Ausleger an. Sylvia Pille-Steppat hat sich aus dem Rollstuhl gehoben und sitzt am Ufer. Jetzt muss sie nur noch umsteigen, auch da bekommt sie Unterstützung. „Das ist ja einfach“, sagt ein zwölf Jahre alter Nachwuchssportler des Wilhelmsburger Ruderclubs. Nun, alles ist relativ. „Alle helfen hier mit, die Unterstützung ist ganz toll“, sagt die 51-Jährige. Alle hier am Aßmannkanal sind stolz auf ihre Vorzeigeathletin, ihre WM-Teilnehmerin.

Heute steht der erste Vorlauf für die Einerruderin bei der WM in Linz (Österreich) an. Klasse PR1. Das bedeutet, der Oberkörper ist festgeschnallt und kann nicht bewegt werden. Einen Rollsitz gibt es für diese gehandicapten Sportler nicht. Zuletzt stand eine Woche Trainingslager mit der deutschen paralympischen Rudermannschaft in Ratzeburg an. „Wir haben diesmal alle vier Bootsklassen besetzt“, sagt die Hamburgerin, „das ist wirklich schön.“

Gedanken ans Aufhören kamen auf



Auf der Strecke aber bleibt sie Einzelkämpferin. Mit dem großen Ziel Tokio vor Augen. Vor vier Jahren war sie bei dem Versuch, sich für die Paralympics in Rio de Janeiro zu qualifizieren, denkbar knapp gescheitert, diesmal soll es klappen. „Platz sieben ist im Finale gefordert, das sieht ganz gut aus.“ In der bisherigen Saison wurde sie zweimal Vierte, einmal Dritte. „Aber man weiß nie, wer bei einer WM überraschend auftaucht.“ So wie vor vier Jahren, als eine „neue“ Chinesin erschien, die der Hamburgerin den letzten Rio-Platz wegschnappte.



Der Frust war groß, Gedanken ans Aufhören kamen auf. Aber nicht zu lange, „der Spaß am Rudern war ja noch da“. Also hat sie weitergemacht und ist besser geworden. Die Technik hat sie verfeinert, auch wenn sie nicht in der Lage ist, die Ruderblätter zu drehen, weil die eine Hand das nicht mitmacht. Seit sechs Wochen hat sie eine neue Trainerin: Steffi Weigt (23), eine Leichtgewichtsruderin der RG Hansa, die dieses Jahr ihre Karriere wegen des Studiums unterbrochen hat. „Sie hat spontan gesagt, sie habe Lust dazu“, erzählt Pille-Steppat. Vorher kam Co-Bundestrainerin Marie-Louise Vogel an manchen Wochenenden aus Frankfurt angereist. Ihre Leistungen sind besser geworden. Erfahrung, Technik, Training. Und statt über 1000 wird seit 2017 über 2000 Meter gerudert: „Ich bin eher der Ausdauertyp.“

Kranheitsverlauf ist langsamer



Bei Sylvia Pille-Steppat wurde vor 17 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert. In jenem Jahr wurde sie zum zweiten Mal Hamburger Marathonmeisterin, Leistungssportlerin schon immer. Bei ihr schreitet die Krankheit seitdem regelmäßig voran, nicht in starken Schüben. Die Beine waren schnell betroffen, seit 2013 ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Der Umstieg ins Ruderboot war eine prima Alternative, ihr Sohn war im Wilhelmsburger Club als Jugendlicher aktiv, sie kannte die Anlage, die überwiegend barrierefrei war. „Der Verein hat dann für mich noch extra eine Toilette gebaut.“ Und der Neurologe hatte nichts dagegen. „Probieren Sie es, hat er gesagt“, erzählt sie, „intensiver Sport soll ja die Nerven schützen.“ Die Bewegung, das Sich-Voll-Verausgaben verlangsamt den Krankheitsverlauf, davon ist sie überzeugt.

Dass sie in Hamburg eine Exotin in ihrem Sport ist, hat mit den äußeren Umständen zu tun. Ein auf den Athleten und seine Einschränkungen angepasstes Boot ist teuer, ihres wurde von der Stiftung Ruderclub Deutschland finanziert. Sylvia Pille-Steppat hat das Glück, dass ihr Umfeld voll mitzieht.

Ehemann Bernd Pille ist ebenfalls ein „verrückter“ Ausdauersportler, der sie zu den meisten Wettkämpfen und oft beim Training begleitet und nicht selten das Boot auf dem Trailer zu den Wettkämpfen bringt. Sie hat einen Ruder-Ergometer zu Hause, kann ein Fitnessstudio in der Nachbarschaft nutzen. Die Sporthilfe und das Team Hamburg unterstützen finanziell. Und sie hat einen sportfreundlichen Arbeitgeber. Seit Januar arbeitet die gelernte Architektin auf einer halben Stelle als Quartiersentwicklerin im öffentlich geförderten „Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg“.