München. Trotz eines starken Robert Lewandowski hat Bayern München zum Saisonauftakt eine bittere Enttäuschung erlebt: Anstatt gleich das erhoffte Zeichen zu setzen, leistete sich der deutsche Rekordmeister gegen Hertha BSC einen unerwarteten Fehlstart. Die Bayern, die vor einer Leihe des brasilianischen Offensivstar Philippe Coutinho vom FC Barcelona stehen, mussten sich mit einem mageren 2:2 (1:2) begnügen.

Lewandowski erzielte im Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison in der 24. Minute die Führung für das überlegene Team von Trainer Niko Kovac. Der 30 Jahre alte Pole traf damit zum fünften Mal in Serie am ersten Spieltag und stellte eine neue Bestmarke auf.

Held und Pechvogel zugleich: Grujic (l.) erzielte Herthas Führung, verursachte aber später einen unnötigen Elfmeter.

Foto: imago / Jan Huebner

Herthas Rekordeinkauf Dodi Lukebakio glich in einer flotten Partie in der 36. Minute aus. Der Belgier hatte sich schon im letzten Jahr als dreifacher Torschütze im Düsseldorfer Dress als Bayern-Schreck erwiesen. Marko Grujic gelang sogar das 2:1 für die bis zur Pause mutigen Gäste (39.). Erneut Lewandowski traf per Foulelfmeter nach Videobeweis (60.) zum Ausgleich.

Brazzo sieht "sehr, sehr gutes Spiel" der Bayern

„Wir wissen das richtig einzuordnen. Aufgrund der Chancen ist das Ergebnis in Ordnung“, sagte eine zufriedener Hertha-Trainer Ante Covic nach seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer im ZDF. Bei Lewandowski hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: „Wir haben nicht schlecht gespielt und viele Chancen gehabt. Die haben wir aber leider nicht genutzt.“

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic meinte sogar, ein "sehr, sehr gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen zu haben. Eine Ansicht, die bei ZDF-Moderator Jochen Breyer für Verwunderung sorgte.

Die Münchner hatten zuvor ihren achten Auftaktsieg in Folge verpasst. Die Hertha konnte zwar erneut bei den Bayern nicht gewinnen – der letzte Auswärtssieg liegt 42 (!) Jahre zurück –, doch die Alte Dame tankte für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen.

Salihamidzic bestätigt Coutinho-Deal

Die Bayern sind dafür bei ihren Transferbemühungen offenbar erfolgreicher. Ein Direktor des FC Barcelona bestätigte am Freitagabend, dass es „im Prinzip eine Einigung über eine Ausleihe von Coutinho gibt“. Der 27 Jahre alte Brasilianer soll am Sonntag zum Medizincheck nach München kommen. Er wird für ein Jahr ausgeliehen und die Bayern besitzen eine einseitige Kaufoption. Zudem werden der Gladbacher Michael Cuisance und Mario Mandzukic von Juventus Turin als weitere Zugänge nach Ivan Perisic gehandelt.

Philippe Coutinho konnte sich bei Barça nicht durchsetzen und steht nun vor dem Abgang nach München.

Foto: imago / Zuma Press

Salihamidzic bestätigte am Abend den bevorstehenden Transfer von Coutinho. "Ich kann bestätigen, dass Karl-Heinz Rummenigge und ich diese Woche in Barcelona waren und wir uns mit dem Spieler und Barça geeinigt haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Spieler holen werden", sagte Brazzo. "Wir wollen unseren Fans auch spektakuläre Spieler bieten." Trainer Niko Kovac kündigte im ZDF deshalb schon viele Tore und Vorlagen seines neuen Stars an.

Die Statistik

Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba - Thiago - Thomas Müller (85. Sanches), Tolisso - Gnabry (86. Davies), Lewandowski, Coman. - Trainer: Kovac

Hertha: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik - Grujic, Darida - Leckie, Duda (78. Skjelbred), Mittelstädt - Lukebakio (68. Selke), Ibisevic (63. Esswein). - Trainer: Covic

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Tore: 1:0 Lewandowski (24.), 1:1 Lukebakio (36.), 1:2 Grujic (38.), 2:2 Lewandowski (60., Foulelfmeter nach Videobeweis)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Thomas Müller, Pavard, Lewandowski – Darida, Grujic, Mittelstädt

Torschüsse: 17:6

Ecken: 12:0

Ballbesitz: 66:34 %