Sané erlitt womöglich Kreuzbandriss

Schock für Leroy Sané: Der vom FC Bayern umworbene Nationalspieler ist möglicherweise schwerer verletzt als befürchtet. Laut der "Bild" und dem Internetportal "The Athletic" soll der 23 Jahre alte Flügelstürmer von Manchester City einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten haben. Auch die "Daily Mail" berichtet unter Berufung auf Quellen bei ManCity von einer „schweren Verletzung“. Sanés angedachter Wechsel nach München scheint damit mehr als fraglich.

Leroy Sané krümmt sich vor Schmerzen. Fällt er die komplette Saison aus?

Foto: Reuters/Matthew Childs

Sané wurde am vergangenen Sonntag im Community Shield gegen den FC Liverpool bereits in der 13. Minute ausgewechselt. Er hatte sich zuvor bei einem Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold das Knie verdreht und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. „Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm“, sagte Citys Teammanager Pep Guardiola im Anschluss. Eine offizielle Diagnose steht nach wie vor aus.

Sollte sich der Kreuzbandriss bestätigen, wäre die Saison für Sané gelaufen. Selbst eine Teilnahme an der EM 2020 wäre dann ein Wettlauf mit der Zeit.

Chemnitz-Fans planen Marsch vor HSV-Spiel

Die Anhänger des Chemnitzer FC planen vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag (18.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) gegen den HSV einen Fanmarsch durch die Innenstadt. Laut einem am Donnerstag im Internet verbreiteten Aufruf unter dem Motto „Tot sind wir noch lange nicht! Für den Club – Für den Nachwuchs – Für den e.V.“ wollen sich die Fans vor der Partie am Karl-Marx-Monument im Stadtzentrum treffen und anschließend zum Stadion weiter laufen.

Der CFC hatte sich am Montag von seinem Kapitän Daniel Frahn wegen dessen angeblicher Nähe zu Fans aus der rechtsradikalen Szene getrennt. Daraufhin war Sportdirektor Thomas Sobotzik nach eigenen Angaben per WhatsApp-Nachrichten bedroht worden.

Real Madrid gibt Angebot für Neymar ab

Nun scheinen die Königlichen im Fall Neymar ernst zu machen. Wie die spanische Tageszeitung „Sport“ berichtet, soll Real Madrid ein Angebot von 120 Millionen Euro für den wechselwilligen Angreifer von Paris Saint-Germain gemacht haben. On top gäbe es noch Weltfußballer Luka Modric. Neymar selbst soll mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet werden.

Der 27 Jahre alte Brasilianer war 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Der exzentrische Stürmer will PSG wieder verlassen und eigentlich zurück nach Barcelona. Doch der spanische Meister führt nach Aussagen von Vize-Präsident Jordi Cardoner derzeit keine Verhandlungen über eine Rückkehr von Neymar. „Es gibt keinen 'Fall Neymar', wir sind passive Akteure“, sagte Cardoner unlängst dem spanischen Fernsehsender TV3. „Er ist nicht glücklich in Paris, aber diese Situation muss in Paris gelöst werden“, betonte Cardoner.

Tönnies verzichtet auf Stadionbesuche

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wird während seines dreimonatigen Rückzugs offenbar auf Stadionbesuche verzichten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. In diesen Zeitraum fallen auch die Heimspiele gegen Bayern München (24. August) und das Revierderby gegen Dortmund (26. Oktober).

Der S04-Ehrenrat hatte den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies überraschend vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen. Es soll der Vorschlag des Clubbosses gewesen sein, sein Amt drei Monate ruhen zu lassen. Am 15. August wird sich die Ethikkommission des DFB mit dem Fall beschäftigen.

Arsenal verpflichtet David Luiz

Nach dem Scheitern der Bemühungen um den Leipziger Dayot Upamecano hat der FC Arsenal der BBC zufolge Innenverteidiger David Luiz verpflichtet. Der 32 Jahre alte Brasilianer vom Stadtrivalen FC Chelsea erhält bei den Gunners einen Zweijahresvertrag. Die Ablöse liege bei umgerechnet 8,7 Millionen Euro. Der brasilianische Nationalspieler hatte zuletzt das Chelsea-Training geschwänzt, um einen Wechsel zu forcieren.

Lukaku vor Wechsel zu Inter

Der belgische Nationalstürmer Romelu Lukaku (26) steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Nach Angaben des englischen „Guardian“ sollen die „Nerazzurri“ ihr Angebot an Manchester United signifikant auf 70 Millionen Pfund (76 Millionen Euro) plus Boni erhöht haben, Manchester soll das Angebot angenommen haben. Lukaku soll am Mittwoch bereits nach Mailand gereist sein und dort am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Bei den Italienern soll Lukaku einen Fünfjahresvertrag erhalten. Er ist Wunschspieler von Trainer Antonio Conte.

Lukaku spielte eine durchwachsene Saison in Manchester, die er mit zwölf Toren abschloss.

Foto: imago / Action Plus

Zuletzt hatte der 26-Jährige, der bei Manchester noch bis 2022 unter Vertrag steht, das Training beim Premier-League-Club geschwänzt und soll dafür vom Verein laut Medienberichten mit einer Strafe von 400.000 Pfund (rund 386.000 Euro) belegt worden sein.

Am Montag hatte United Verteidiger Harry Maguire von Leicester City verpflichtet. Für den 26-Jährigen sollen die Red Devils 80 Millionen Pfund (ca. 88 Millionen Euro) überwiesen haben. Damit wäre Maguire der teuerste Verteidiger der Geschichte.

Mainz leiht Liverpool-Stürmer aus

Mainz 05 hat einen Vertreter für seinen verletzten Topstürmer Jean-Philippe Mateta verpflichtet. Die Rheinhessen machten die angekündigte Ausleihe von Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool perfekt. Der 21 Jahre alte Nigerianer Awoniyi steht bereits seit 2015 bei den Reds unter Vertrag, absolvierte bisher aber noch kein einziges Spiel für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Nach dem FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, Royal Excel Mouscron und KAA Gent wird Mainz seine fünfte Leihstation sein.

Sabitzer sieht RB-Jugendstil kritisch

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer hat RB Leipzig erneut zum Umdenken bei seiner Transferpolitik aufgefordert. „Wenn du ganz nach oben willst oder auch mal einen Pokal gewinnen möchtest, ist es hilfreich, auch den einen oder anderen routinierten Spieler an Bord zu holen“, sagte der Österreicher dem „Kicker“. Er stehe weiter zu seiner Meinung, dass die Sachsen nicht nur junge Spieler holen sollen.

Richtlinie der Leipziger war bislang, in aller Regel Spieler unter 24 Jahren zu verpflichten. In diesem Sommer kamen Ademola Lookman (21), Christopher Nkunku (21), Hannes Wolf (20), Luan Candido (18) und Ethan Ampadu (18) zu RB. Nur der neue Ersatzkeeper Philipp Tschauner ist bereits 33 Jahre alt.

Hoffenheim verleiht Adams an Düsseldorf

1899 Hoffenheim hat Innenverteidiger Kasim Adams für ein Jahr an den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf verliehen. Der 24-Jährige kam im vergangenen Sommer von Young Boys Bern zur TSG, bei der er einen Vertrag bis 2023 besitzt. „Kasim ist ein Spieler mit Potenzial, der aber auch weiterhin regelmäßig Spielpraxis braucht, um sich in der Liga zu etablieren. Gemeinsam sind wir nun zur Entscheidung gekommen, dass eine Leihe dafür die beste Lösung ist“, begründete Hoffenheims Profi-Chef Alexander Rosen den Wechsel.

Adams hatte in der Vorsaison lediglich 15 Pflichtspiele für die Kraichgauer absolviert. Die Düsseldorfer versprechen sich einiges von dem Nationalspieler aus Ghana, der zuletzt beim Afrika-Cup geglänzt hatte. „Kasim Adams ist ein physisch präsenter und kopfballstarker Innenverteidiger, den ich durch meine Zeit in Hoffenheim sehr gut kenne. Er verfügt über eine ausgesprochen gute Zweikampfführung und Spieleröffnung“, sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Mainz holt Verteidiger aus Rotterdam

Jeremiah St. Juste trägt in Zukunft das Mainzer Trikot.

Foto: imago / VI Images

Mainz 05 hat Innenverteidiger Jeremiah St. Juste unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam und unterschrieb einen Vierjahreskontrakt bis 2023. Der Profi war Stammspieler beim Europa-League-Teilnehmer und absolvierte in der Vorsaison 26 Pflichtspiele (3 Tore, 3 Assists). Der 1,84 Meter große Defensivspezialist durchlief seit der U18 alle U-Nationalteams der Niederlande.

Spielertausch zwischen City und Juve

Manchester City hat den portugiesischen Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Juventus Turin verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2025 und soll 60 Millionen Pfund (65 Millionen Euro) Ablöse gekostet haben. Im Gegenzug wechselte der Brasilianer Danilo (28) für 34 Millionen Pfund (37 Millionen Euro) nach Turin, wo er einen Fünfjahresvertrag erhält. In England schließt am Donnerstag das Transferfenster.

Welbeck geht nach Watford

Der 42-malige englische Nationalspieler Danny Welbeck spielt künftig für den FC Watford. Der 28 Jahre alte Stürmer war seit Juni vereinslos, nachdem sein seit 2014 laufender Kontrakt bei Arsenal ausgelaufen und nicht verlängert worden war. Welbeck hatte zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er hatte sich im November 2018 den Knöchel gebrochen und fehlte monatelang.

Fürth verpflichtet Angreifer Hrgota

Greuther Fürth hat den ablösefreien Angreifer Branimir Hrgota (26) verpflichtet. Der Schwede, dessen Arbeitspapier bei Eintracht Frankfurt zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war, unterzeichnete bei den Franken einen Zweijahresvertrag. „Er ist offensiv flexibel einsetzbar und belebt den Konkurrenzkampf weiter“, sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.