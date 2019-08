Pilzbefall: Leipzig braucht neuen Rasen

RB Leipzig muss noch vor Saisonstart den Rasen in seinem Stadion austauschen. Der Grund dafür ist ein hartnäckiger Pilz, der auf dem Untergrund in der Red Bull Arena ausgebreitet hat. "Wenn es eine lange Hitzeperiode mit wenig Feuchtigkeit gibt, ist das ein Pilzbefall, der kaum wegzukriegen ist“, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach der Saisoneröffnung am Sonnabend.

Vor dem ersten Heimspiel der Sachsen am 25. August (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt soll das neue Geläuf eingesetzt werden. Den Pilz, der überall auf dem Feld braune Flecken hinterlässt, kennt Nagelsmann noch aus seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim: "Der ist eine relative neue Erfindung der Natur. Und der zerstört jeden Rasen hartnäckig und ist ansteckender als jede Influenza“, so der Coach.

DFB-Ethiker beschäftigen sich mit Tönnies

Nach seinen umstrittenen Aussagen über Afrikaner drohen Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies Konsequenzen vom DFB. Die Ethikkommission wird sich bei ihrer nächsten Sitzung am 15. August mit dem Vorfall beschäftigen. Das bestätigte der Vorsitzende des Gremiums, Nikolaus Schneider. "Wir werden das Thema in unserem Kreis bereden“, sagte Schneider am Sonntag.

Tönnies hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren“, sagte Tönnies. Für diese Aussagen hatte er sich später entschuldigt.

Tönnies' öffentliches Bedauern seiner Aussage werde bei der Bewertung durch die Ethikhüter berücksichtigt, kündigte Schneider an. Allerdings widersprächen die in Paderborn von Tönnies getätigten Worte allem, „wofür der Fußball steht“, so Schneider. „Die öffentliche Wirkung ist schlimm“, sagte der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Die DFB-Ethikkommission kann selbst kein Urteil fällen. Das dreiköpfige Gremium kann lediglich Anklage erheben, über die dann die DFB-Gerichtsbarkeit entscheiden muss. Bereits in der kommenden Woche will Schalkes Ehrenrat über mögliche Konsequenzen für den Aufsichtsratschef beraten.

Hoffenheim verpatzt Generalprobe

Die TSG Hoffenheim muss in der letzten Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt offenbar noch viel Arbeit verrichten. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit unterlag die Mannschaft des neuen Trainers Alfred Schreuder dem FC Sevilla am Sonntag mit 0:4 (0:2). Am Sonnabend hatten die Kraichgauer gegen die Spanier trotz Führung 1:2 (1:1) verloren.

Hoffenheim spielt am 10. August zum Auftakt des DFB-Pokals beim Drittligisten Würzburger Kickers, acht Tage später steht bei Eintracht Frankfurt das erste Punktspiel der neuen Spielzeit auf dem Programm.

Everton schnappt sich Juve-Talent Kean

Sturm-Talent Moise Kean wechselt von Juventus Turin zum FC Everton. Der 19 Jahre alte italienische Nationalspieler unterschrieb bei den Toffees einen Vertrag bis 2024. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. In Liverpool trifft Kean unter anderem auf den Ex-Mainzer Jean-Philippe Gbamin, der am Freitag zu den Engländern gewechselt war.

RB Leipzig ist noch nicht gerüstet

RB Leipzig hat auch den zweiten Test gegen Premier-League-Aufsteiger Aston Villa verloren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit unterlag das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag den Engländern auf dem RB-Trainingsgelände mit 0:1 (0:0). Jonathan Kodjia (88.) traf zum Sieg für die Gäste. Schon am Sonnabend hatten die Leipziger bei der offiziellen Saisoneröffnung in der Red Bull Arena eine 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Villa kassiert.

Nicht sonderlich gut gelaunt: Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann (r.) und Sportdirektor Markus Krösche am Sonntag beim 1:3 in der Generalprobe gegen Aston Villa.

Foto: Imago/Picture Point LE

Der zweite Test gegen die Mannschaft aus Birmingham fand auf Wunsch von Nagelsmann statt, der allen Spielern des Kaders einen Einsatz über längere Distanz ermöglichen wollte. Im Vergleich zum ersten Duell blieb nur Torwart Peter Gulacsi in der Startelf.

Am Sonntag bekamen unter anderem die Youngster Eric Martel (17) und Tom Krauß (18) sowie Leihspieler Ethan Ampadu (18) die Chance von Beginn an. Außerdem kamen Spielmacher Emil Forsberg und Neuzugang Ademola Lookman zum Einsatz, die am Vortag noch geschont wurden.

„Wir haben keine Welten bewegt, aber das war auch nicht zu erwarten“, sagte der Trainer nach der Partie und gab sich kämpferisch: „Wenn jetzt schon alles perfekt wäre, wäre es langweilig. Und von Perfektion waren wir noch relativ weit weg.“ Zwar habe sein Team „über weite Strecken ein ordentliches Spiel gemacht“, die Unzulänglichkeiten waren jedoch kaum zu übersehen.

Ralph Hasenhüttl: Eingriff am Bein

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich aufgrund einer Verletzung am Bein einem „kleinen Eingriff“ unterziehen müssen. Dies teilte Hasenhüttls aktueller Club, der englische Erstligist FC Southampton, nach dem 2:0 (1:0) im Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Köln mit. Der 51-Jährige hatte den Test wegen der Blessur verpasst, er stand jedoch mit seinen Assistenztrainern im stetigen Kontakt.

Ex-BVB-Profi Diallo sieht sich im PSG-Stamm

Der Ex-Dortmunder Abdou Diallo hat in einem Interview mit der Sport-Tageszeitung L'Equipe deutlich seinen Anspruch auf einen Stammplatz bei Paris St. Germain eingefordert: „32 Millionen für einen Ersatzspieler auszugeben, das wäre teuer.“ Der Meister 2017 mit der AS Monaco, der dann für fünf Millionen Euro zum FSV Mainz 05 transferiert wurde, wechselte 2018 für 28 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Die Konkurrenz in der PSG-Abwehr fürchtet der 23-Jährige nicht: „Ich komme ja nicht aus dem letzten Loch gekrochen. Ich habe mit Dortmund vor 80.000 Zuschauern Champions League gespielt.“

Über die Saisonziele mit PSG meinte Diallo: „Sportdirektor Leonardo hat mir das Projekt erklärt, das auch ich für mich akzeptieren muss. Meisterschaften und Pokale habe Paris schon hinreichend gewonnen. Und Thomas Tuchel hat das ähnlich formuliert.“ Seitdem PSG mit Millionen aus Katar alimentiert wird, also seit 2011, läuft der Verein der Champions League vergeblich hinterher.

Immerhin stand Diallo beim französischen Supercup, der im chinesischem Shenzhen ausgetragen wurde (2:1 gegen Stade Rennes), in der Startelf und durfte so seinen ersten Titel mit PSG feiern. Für Paris war es der siebte Supercup-Triumph in Folge.

Tim Bendzko neu in der DFL Stiftung

Pop-Musiker Tim Bendzko verstärkt ab sofort das Kuratorium der DFL Stiftung. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Sonntag mit. Die Stiftung engagiert sich für das gesunde und aktive Aufwachsen von Kindern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die unbeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zudem unterstützt sie junge Athletinnen und Athleten aus über 50 olympischen und paralympischen Sportarten sowie dem Gehörlosen-Sport.

Mitglieder im Kuratorium sind unter anderem Handball-Legende Heiner Brand, Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Neuer Vorsitzender ist der ehemalige TV-Kommentator Marcel Reif, der nach neun Jahren auf Fritz Pleitgen folgte.

Skibbe schwämrt von BVB-Juwel Moukoko

Der langjährige Profi-Trainer Michael Skibbe prophezeit Wunderkind Youssoufa Moukoko vor der gemeinsamen Saison bei der U19 von Borussia Dortmund eine große Zukunft. „Der Junge wird eines Tages Profi werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur Verletzungen könnten ihn stoppen“, sagte Skibbe dem Magazin „RevierSport“: „Youssoufa ist ein total entspannter Zeitgenosse, der extrem cool mit seinem Hype umgeht. Er hat sich bislang sehr gut etabliert und konnte sich hervorragend in unsere Mannschaft einfügen.“

Der erst 14 Jahre alte Moukoko erzielte für die U17 der Dortmunder im Vorjahr 50 Tore in 28 Spielen und rückte nun in den ältesten Junioren-Jahrgang auf. Sein erstes Bundesliga-Spiel dürfte er theoretisch nach seinem 16. Geburtstag am 20. November 2020 absolvieren. Skibbe trainierte in seiner Karriere unter anderem die Profis von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie die griechische Nationalmannschaft. Von 2000 bis 2004 war er Assistent von Rudi Völler beim deutschen Nationalteam.