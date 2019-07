Ribéry will Zukunft klären. Frankfurt oder Ausland?

Eintracht Frankfurt prüft nach Informationen der „Bild“-Zeitung eine Verpflichtung von Franck Ribéry (36). Der hessische Bundesligist könnte dem früheren Bayern-Star demnach einen stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag anbieten und habe eine entsprechende Anfrage an die Berater des Franzosen gerichtet. Ribéry bestätigte der Zeitung nur „viele Angebote“. Er sei „immer noch heiß auf Fußball“ und werde bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Der Mittelfeldspieler hatte nach zwölf Jahren beim deutschen Rekordmeister keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien. Aber auch Clubs in England und Italien sollen Interesse an Ribéry haben.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte zuletzt nach den Abgängen der Offensivspieler Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastien Haller (West Ham United) weitere Transfers angekündigt. Für Haller und Jovic hatte die Eintracht insgesamt rund 100 Millionen Euro an Ablösesummen kassiert.

Traditionsclub Wattenscheid kann Insolvenz abwenden

Regionalligist SG Wattenscheid 09 hat erneut den drohenden finanziellen Kollaps abwenden können. Doch die Suche nach neuen Unterstützern und Sponsoren geht nach dem Rückzug des früheren Aufsichtsratsvorsitzenden und Haupt-Geldgebers Oguzhan Can in der vergangenen Woche weiter. „Nach Durchsicht der Unterlagen hat der Aufsichtsrat entschieden, dass es bei der SG Wattenscheid keine Insolvenz geben wird“, sagte Aufsichtsrat Josef Schnusenberg nach dem 2:0-Sieg des Teams von Trainer Farat Toku im ersten Saisonspiel beim SC Verl am Sonntag.

Schnusenberg, einst Vorstandsvorsitzender und Finanzchef des Bundesligisten FC Schalke 04, betonte, dass alle „Gremiums- und Vereinsvertreter inklusive Sportdirektor Peter Neururer“ derzeit intensive Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Unterstützern führen, um den ehemaligen Bundesligaclub „in finanziell ruhigere Fahrwasser“ zu bringen.

In den vergangenen Jahren stand der Club mehrfach am Rande einer Insolvenz. Unter anderem wurden die Spielergehälter erst verspätet überwiesen. Den Abstieg in Oberliga hatte das Team von Toku erst am letzten Spieltag der Vorsaison abwenden können.

Die Mannschaft und die mitgereisten Anhänger hätten nun zum Start in die neue Spielzeit der Regionalliga West gezeigt, dass der Verein lebt, betonte der 78 Jahre alte Schnusenberg. „Wir werden alles tun, um schon bald auch wirtschaftlich sagen zu können: Der Verein lebt!“

Eberl kritisiert Ausstiegsklauseln für Manager

Sportdirektor Max Eberl vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wehrt sich vehement gegen Vertrags-Ausstiegsklauseln für Fußball-Manager. „Meine persönliche Meinung ist ganz klar: Sportdirektoren dürfen in ihrem eigenen Vertrag keine Ausstiegsklauseln haben. Das würde der Unglaubwürdigkeit die Krone aufsetzen“, sagte der Ex-Profi im Interview mit "Spox" und "Goal".

Sich als leitender Angestellter selbst Klauseln einzubauen, um den Verein bei einem gewissen Betrag wann auch immer verlassen zu können, „wäre ein total falsches Signal“. Er sehe sich nicht nur in der Verantwortung für sich selbst, „sondern auch für meine Mitarbeiter, die Mannschaft und bei einer solch langen Zugehörigkeit auch gegenüber dem gesamten Verein“.

Die Sportdirektoren seien für „die Nachhaltigkeit und Identität des gesamten Vereins zuständig“, so Eberl: „Wenn wir wechseln könnten, ohne mit der Wimper zu zucken, könnte man einem Klub richtig Schaden zufügen.“ Der 45-Jährige war selbst in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Ex-Klub Bayern München in Verbindung gebracht worden. Eberl stellte klar: „Ich hätte doch nicht gerade eben dieses Statement abgegeben, wenn ich eine Klausel in meinem Vertrag hätte.“

Wechselt Khedira auf die Insel?

Ein Wechsel des 2014er-Fußball-Weltmeisters Sami Khedira von Juventus Turin in die Premier League scheint näher zu rücken. Neben Wolverhampton Wanderers buhlt jetzt auch der FC Arsenal, Klub von Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno, um den 32-Jährigen. Das berichtete der "Corriere dello Sport".

Der Mittelfeldspieler, der seit 2015 bei der Alten Dame unter Vertrag steht, besitzt bei den Turinern noch einen Zweijahreskontrakt. Khedira ist nicht der einzige Juve-Spieler, der vor dem Abschied vom piemontesischen Club steht. Juve will sich auch von dem 19 Jahre alten Stürmer Moise Kean trennen. Der FC Everton signalisiert Interesse am Teenager, der den Turinern einen Erlös von 40 Millionen Euro bescheren könnte.

Klose kritisiert Fußballer-Nachwuchs

Miroslav Klose hat die Einstellung der Nachwuchsfußballer in Deutschland kritisiert. „Ich habe viel Kontakt zu Ex-Profis, die heute Trainer oder sonst im Fußball tätig sind. Sie bestätigen, dass die heutige Generation diese Einstellung, die bei uns normal war, nicht mehr hat, bis auf wenige Ausnahmen. Diese Leidenschaft, dieses Herz vermisse ich. Sie gehört zum Gesamtpaket neben Talent, Physis, Athletik“, sagte Klose im "kicker-Interview".

„Die Ausbildung muss sein, klar. Aber manche lassen die Schule schleifen und kapieren nicht, dass sie, wenn sie als Nationalspieler oft weg sind, den Stoff nachholen müssen. Viele gehen da den bequemen Weg. Das zeigt mir, dass es dann nicht reicht“, sagte Klose weiter. Der 41-Jährige trainiert seit vergangenem Jahr die U17 von Bayern München.

Er vermisse „diesen unbedingten Willen, die jungen Spieler sind oft zu schnell satt“, monierte der frühere Torjäger, sieht aber auch eine gewisse Überforderung: „Sie müssen wieder Spaß am Fußball bekommen. Manchmal wirken sie derart gestresst, mit Schule und vielem mehr, dass sie - so mein Eindruck - nur zum Training kommen, weil sie es müssen.“