Guardiola: „Wenn Sané will, kann er gehen“

Nationalspieler Leroy Sané ist sich noch nicht sicher, ob er ManchesterCity und Trainer Pep Guardiola verlassen will.

Foto: imago/Sportimage

Der FC Bayern München darf sich wieder Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers Leroy Sané von Manchester City machen. „Wir möchten, dass er bleibt“, sagte City-Trainer Pep Guardiola nach Angaben der BBC. Es gebe ein Angebot, den Vertrag zu verlängern, aber „es liegt nicht in unseren Händen“, erklärte der früheren Bayern-Coach. „Er muss sich entscheiden. Wenn er gehen möchte, kann er das, aber wir wären traurig.“

Klopp schließt Coutinho-Rückkehr aus

Trainer Jürgen Klopp hat eine Rückkehr von Philippe Coutinho (27) zum FC Liverpool ausgeschlossen. „Es ist einfach nicht möglich. Wie ich gesagt habe, ihn zu haben, würde jede Mannschaft besser machen – auch uns – aber ich hoffe, er findet sein Glück in Barcelona“, sagte der Coach des Champions-League-Siegers dem Sender ESPN. In diesem Sommer seien Transfers dieser Größenordnung für den englischen Fußball-Vizemeister nicht geplant.

Coutinho war Anfang 2018 für geschätzt mehr als 150 Millionen Euro von Liverpool zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen konnte er sich keinen Stammplatz erobern, zuletzt stand er wegen mäßiger Leistungen in der Kritik und gilt als Wechselkandidat. Von den eigenen Fans war der Brasilianer im Königsklassen-Halbfinale gegen Liverpool ausgepfiffen worden.

Maradona erfolgreich am Knie operiert

Der frühere argentinische Fußball-Weltstar Diego Maradona (58) ist in einem Krankenhaus in Buenos Aires erfolgreich am rechten Knie operiert worden. „Alles lief perfekt“, schrieb sein Anwalt Matias Morla auf Twitter. Der ehemalige argentinische Nationaltrainer hatte seine Tätigkeit auf der Trainerbank des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa im Juni nach neun Monaten wegen gesundheitlicher Probleme aufgegeben.

Witsel über Hummels: „Je mehr Leader, desto besser“

Für Axel Witsel kann es bei Dortmund gar nicht genug Anführer geben. „Je mehr Leader, desto besser“, sagte der belgische Nationalspieler dem "kicker" und begrüßte die Rückkehr von Mats Hummels zum Vizemeister: „Man spürt von Anfang an, welchen Einfluss er im Training und in den Tests einbringt.“

Die Chemie mit Hummels, der nach drei Jahren bei Bayern München wieder für den BVB spielt, stimme bereits. „Es ist leicht für mich, mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen. Es ist technisch sehr gut. Ich kann ihn in jeder Situation anspielen“, sagte Witsel.

Axel Witsel (l.) und Marrco Reus (r.) werden auch in der kommenden Saison die Leader beim BVB sein.

Foto: Dean Mouhtaropoulos / Bongarts/Getty Images

Der Mittelfeldspieler glaubt, dass der Titelkampf nicht einfacher wird und die Bayern noch auf dem Transfermarkt nachlegen werden. „Sie werden noch neue Spieler verpflichten. Alles andere würde mich doch sehr überraschen“, so Witsel, „gegen Bayern zu gewinnen, ist immer schwer. Erst recht über eine ganze Saison.“

Dortmund sei „stärker als im Vorjahr. Aber das werden wir in der Meisterschaft erst noch beweisen müssen“, sagte Witsel. Der 30-Jährige hat aber viel vor: „Ich will mit dieser Mannschaft Titel gewinnen. Ein Club wie Borussia Dortmund muss dieses Ziel haben.“