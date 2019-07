Der 41-Jährige komplettiert ein Quartett von Topspielern aus den USA. Vier Spieler aus den Top 25 der Weltrangliste sind am Start.

Porsche European Open Matt Kuchar startet beim Golf-Turnier in Winsen

Hamburg. Vor einigen Tagen hatte Richard Atkinson noch eine spektakuläre Verpflichtung angekündigt, nun ließ der Turnierdirektor der Porsche European Open Taten folgen. Bei der dritten Auflage des Turniers (5.–8. September) geht im Golfclub Green Eagle in Winsen erstmals Matt Kuchar an den Start. Der 41-Jährige komplettiert ein Quartett von Topspielern aus den USA. Zuvor hatten bereits Xander Schauffele, Patrick Reed und Paul Casey ihre Zusage gegeben. Somit kämpfen vier Spieler aus den Top 25 der Weltrangliste um den Siegerscheck in Höhe von 333.330 Euro.

Mit sechs Millionen Dollar Preisgeld liegt Publikumsliebling Kuchar, den die Fans stets mit einem langgezogenen „Kuuuuuch" anfeuern, in der Rangliste des FedExCups auf Rang zwei, in der Weltrangliste wird er derzeit auf Platz 16 geführt. Viermal beim Ryder Cup 14 Turniersiege durfte der Amerikaner in seiner Karriere feiern, darunter „The Players Championship" der PGA-Tour 2012. Auch im Ryder Cup kam er für das Team der USA schon viermal zum Einsatz, darunter auch 2016 beim Sieg gegen Europa. In Hamburg spielte Kuchar einmal vor zwölf Jahren, verpasste bei der Deutsche Bank Players Championship allerdings nach zwei Runden den Cut. Weitere Infos: porscheeuropeanopen.com