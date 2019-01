Pascal Hens lost Kiel – Berlin und Hannover – Magdeburg aus

Hens war mit seinem Job zufrieden. Die Halle im Volkspark ist am Pokalwochenende an beiden Tagen mit 13.600 Zuschauern ausverkauft.

Hamburg. Premiere für Pascal Hens (38): Erstmals fungierte der Hamburger Handball-Weltmeister von 2007 bei der Auslosung des Rewe Final Four am 6./7. April in der Barclaycard Arena als Glücksfee. Heraus kamen dabei die Halbfinalspiele TSV Hannover-Burgdorf gegen SC Magdeburg (6.4./15.50 Uhr) und THW Kiel gegen Füchse Berlin (6.4./18.30 Uhr). Das Endspiel wird am 7. April von 15.10 Uhr an geworfen.

Hens war mit seinem Job zufrieden: „Ich konnte aber auch nichts falsch machen, da jede andere Paarung genauso viel Spannung versprochen hätte.“ Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen war im Viertelfinale in Berlin ausgeschieden. Die Halle im Volkspark ist am Pokal­wochenende an beiden Tagen mit 13.600 Zuschauern ausverkauft.

