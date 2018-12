Bayerns Wunschspieler ist Nachfolger von Kylian Mbappé

Bayern-Wunschspieler de Ligt ist "Golden Boy"

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt von Meister Ajax Amsterdam hat die prestigeträchtige Wahl zum Golden Boy 2018 gewonnen. Mit diesem Preis ehrt die italienische Zeitung Tuttosport seit 2003 den besten U21-Spieler Europas. Einziger deutscher Gewinner war der Dortmunder Mario Götze 2011.

Matthijs de Ligt (M.) trug beim spektakulären 3:3 gegen Bayern München (mit Jerome Boateng, l., und Robert Lewandowski) in der Champions League die Kapitänsbinde von Ajax Amsterdam.

De Ligt, der auch von Bayern München umworben wird, ist der erste Verteidiger unter den Geehrten. Der 19-Jährige setzte sich in der Endauswahl gegen Justin Kluivert (AS Rom), Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, Real Madrids Vinicius Junior und Patrick Cutrone (AC Mailand) durch. Vorjahressieger war Weltmeister Kylian Mbappe (Paris St. Germain).

Bayer Leverkusen: Bosz statt Herrlich?

Das 1:2 (0:1) von Bayer Leverkusen bei Eintracht Frankfurt hat erneut Spekulationen um die Zukunft von Trainer Heiko Herrlich ausgelöst. Der Club habe bereits bei zwei Kandidaten "vorgefühlt", schreibt der Kicker. Demnach soll Bayer den früheren Dortmunder Coach Peter Bosz (55) sowie Marco Rose (42) von Red Bull Salzburg auf dem Zettel haben.

Zumindest im Fall von Bosz sei es keine spontane Kontaktaufnahme: Leverkusen hatte den Niederländer bereits für die Saison 2017/18 verpflichten wollen, ehe der BVB dazwischen ging. Außerdem soll es vor dem Spiel in Bremen (6:2) Ende Oktober einen Austausch gegeben haben, als Herrlich schon einmal wackelte. Während Bosz derzeit vereinslos ist, hat Rose in Salzburg bis 2020 Vertrag.

Europa-League-Teilnehmer Leverkusen liegt mit 18 Punkten nach 15 Spielen lediglich auf Platz elf. Herrlich (47) bleiben bis zur Winterpause die Begegnung bei Schalke 04 am Mittwoch (18.30 Uhr) und das Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonnabend (15.30 Uhr), um die Gerüchte zu vertreiben.

Löw: 2018 "waren wir nur Statisten"

Joachim Löw hat sich nach dem schwächsten Jahr in der deutschen Länderspielgeschichte auf dem Weg zur EM 2020 viel vorgenommen. "Wir wollen natürlich besser sein, dieses Jahr waren wir bei allen Wettbewerben nur Statisten", sagte der Bundestrainer am Rande der Gala "Sportler des Jahres" in Baden-Baden: "Das muss sich natürlich im nächsten Jahr wieder verbessern."

Nach dem historischen WM-Desaster und dem Abstieg in der Nations League habe er sich mit seinem Team "genug Gedanken gemacht, dafür muss nicht unbedingt Weihnachten oder Silvester her", sagte Löw: "Die letzten zwei, drei Spiele war wieder eine klare Steigerung, neue Energie und neue Dynamik zu erkennen."

2018 sei "ein anstrengendes Jahr mit Enttäuschungen" gewesen, betonte Löw (58). Bilder wie nach dem Vorrunden-Aus in Russland "vergisst man nicht. Solche Niederlagen sind schwer zu ertragen, schwer zu verkraften. Man weiß, die ganze Nation ist enttäuscht, man hat viele Fehler gemacht. Das ist geblieben."

Aber, fügte der Bundestrainer zuversichtlich an: "Aus Niederlagen lernt man ja manchmal am meisten. Ich glaube, wir haben unsere Lehren gezogen und können uns auf das nächste und übernächste Jahr wieder freuen."

Eintracht Frankfurt verlängert mit Russ

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit dem nächsten Abwehrspieler für die kommende Saison verlängert. Die Hessen teilten am Montag mit, dass Marco Russ (33) ein weiteres Jahr am Main bleibt. Zuvor hatte bereits Defensiv-Allrounder Makoto Hasebe sein Arbeitspapier für den gleichen Zeitraum verlängert.

"Marco ist ein Frankfurter Urgestein und hat sehr viel mit dem Klub erlebt. Für viele junge Spieler ist er mit seinem großen Erfahrungsschatz ein wichtiger Bezugspunkt", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Russ hatte die Jugendabteilungen durchlaufen und in der Saison 2004/05 seinen ersten Profivertrag erhalten. Seitdem war er zwischenzeitlich nur für den VfL Wolfsburg aktiv.

Jürgen Klopp lobt Borussia Dortmund

Jürgen Klopp hat die Entwicklung bei seinem Ex-Verein Borussia Dortmund gelobt. „Darüber freue ich mich riesig“, sagte der Coach des FC Liverpool dem "Kicker". Clubchef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc hätten sehr viel gute und richtige Entscheidungen getroffen und „mit der Verpflichtung junger Spieler gezeigt, wie man auf dem Transfermarkt agiert“, meinte der 51 Jahre alte Trainer. "Das frische und lebendige Bild, das der BVB heute abgibt, könnte nicht positiver sein“, sagte Klopp. Die Dortmunder hatten bereits am 15. Spieltag die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht, sind in der Bundesliga als einzige Mannschaft noch ungeschlagen.

Er wisse, sagte Klopp, dass es „keine Schale oder sonst etwas für die Herbstmeisterschaft gibt, aber die Entwicklung in Dortmund geht zu 100 Prozent in die richtige Richtung.“ Klopp trainierte den BVB von 2008 bis 2015, holte 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. Seit 2015 ist er Coach beim FC Liverpool und steht momentan mit den Reds an der Tabellenspitze der englischen Premier League.

