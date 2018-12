Das sind Hamburgs Sportler des Jahres 2018

Hamburg. Es war eine Wahl, bei der die Experten mitentschieden haben, der NDR, das Hamburger Abendblatt sowie Tausende Leserinnen und Leser von abendblatt.de: Jetzt stehen Hamburgs Sportler des Jahres 2018 fest. Der Weltklasse-Ruderer Torben Johannesen und das Beachvolleyball-Duo Julius Thole/Clemens Wickler sind bei der 13. Hamburger Sportgala als Sportler des Jahres geehrt worden.

Johannesen (Ruder-Club Favorite Hammonia), der sozusagen seinen Titel verteidigte, holte 2018 erneut im Deutschland-Achter sowohl den Titel bei der EM als auch bei der WM. Die Beach Boys vom Eimsbütteler TV sorgten am Rothenbaum beim World-Tour-Finale 2018 für Furore. Mit einer Wildcard gestartet, unterlagen sie erst im Halbfinale 1:2 dem Top-Favoriten Norwegen und wurden am Ende Vierte. Am Timmendorfer Strand gewannen sie dann kurz darauf den deutschen Meistertitel.

Besondere Auszeichnung für Michael Stich

Den Ehrenpreis der 13. Sportgala erhielt Michael Stich (50). Begründung: Der Olympia- und Wimbledonsieger sei als langjähriger Direktor des traditionsreichen Rothenbaum-Tennisturniers hauptverantwortlich dafür, dass die Veranstaltung wiederbelebt werden konnte und weiter einen Namen in der Tenniswelt hat. Die Michael-Stich-Stiftung sammelt zudem Spenden für den guten Zweck und unterstützt HIV-Infizierte, an Aids erkrankte Kinder sowie Aufklärungs- und Präventionsprojekte.

Im Rahmen der Sportgala wurde wieder der Active-City-Award verliehen. Diesjähriger Gewinner ist der Norddeutsche Regatta Verein (NRV).

Die Wahl zum Sportler des Jahres 2018 lief so ab: Stimmberechtigt waren sechs Wählergruppen, deren Einzelergebnisse (Rangfolgen) addiert wurden. Der Sportler/die Sportlerin und das Team mit der kleinsten Platzziffer (ein Punkt für Platz eins, sechs Punkte für Platz sechs) hat gewonnen.

Neben den Abendblatt-Lesern und -Usern bei abendblatt.de votierten die fünf Initiatoren und Finanziers der 13. Hamburger Sportgala: die Stadt, das Hamburger Unternehmen ECE, der Hamburger Sportbund (HSB), der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und das Hamburger Abendblatt.

( HA )

