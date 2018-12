Leroy Sané trifft kurios für Manchester City

Fan nach Attacke auf Boca-Bus festgenommen

Nach der Attacke auf den Bus mit den Spielern des argentinischen Spitzenclubs Boca Juniors in Buenos Aires ist der erste mutmaßliche Angreifer festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 31 Jahren alten Mann, der aufgrund von Videoaufnahmen identifiziert wurde.

Der Verdächtige hatte sich mittlerweile die Haare geschnitten und den Schnurrbart abrasiert, wurde aber dennoch erkannt. Er wird wegen schwerer Gewalt und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt.

Anhänger des Erzrivalen River Plate hatten vor dem Finalrückspiel der Copa Libertadores (Hinspiel: 2:2) am letzten November-Sonnabend den Mannschaftsbus der Boca Juniors mit Flaschen, Steinen sowie anderen Gegenständen angegriffen und dabei Spieler verletzt. Infolge der Krawalle musste die Begegnung an dem Wochenende zweimal abgesagt werden, ehe der Südamerika-Verband CONMEBOL das Match für den 9. Dezember (Sonntag) in die spanische Hauptstadt Madrid verlegte.

Sané trifft für ManCity mit der Brust

Leroy Sané (Nr. 19) düpiert Watfords Torhüter Ben Foster mit der Brust.

Foto: Getty Images

Spitzenreiter Manchester City hat seinen Vorsprung in der Premier League auch dank Nationalspieler Leroy Sané zumindest vorübergehend wieder auf fünf Punkte ausgebaut. Beim 2:1 (1:0)-Sieg des Meisters beim FC Watford erzielte Sané am Dienstag mit der Brust in der 40. Minute die Führung der Gäste. Der Algerier Riyad Mahrez, der Sanés Tor mit einer Eingabe vorbereitet hatte, traf in der 51. Minute zum 2:0. Abdoulaye Doucouré sorgte mit seinem Anschlusstreffer (85.) noch für eine spannende Schlussphase. DFB-Auswahlakteur Ilkay Gündogan wurde bei Manchester City in der 73. Minute eingewechselt.

Verfolger FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp kann am Mittwoch wieder auf zwei Punkte an die Mannschaft von Coach Pep Guardiola heranrücken. Liverpool tritt dann am 15. Spieltag beim FC Burnley an.

Das vom deutschen Trainer David Wagner betreute Team von Huddersfield Town bleibt nach der 1:2 (1:2)-Niederlage beim AFC Bournemouth in der Gefahrenzone und kann an diesem Mittwoch sogar auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

EU fordert Schritte gegen Piratensender BeoutQ

Die Europäische Union fordert von Saudi-Arabien zügige Maßnahmen gegen den Piratensender BeoutQ, der illegal Spiele der Fußball-Topligen Europas überträgt. Wegen des Schutzes von Urheberrechten in Saudi-Arabien gebe es Sorgen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der EU-Kommission. Dazu zähle die unerlaubte Ausstrahlung europäischer Sportwettbewerbe über Satellit und Internet-Streaming. „Wir erwarten von Saudi-Arabien, schnell zu reagieren und seine Bemühungen gegen die Piraterie zu verstärken.“

BeoutQ zeigt Spiele unter anderem der Champions League, der Bundesliga und anderer nationaler Ligen, ohne dafür die Rechte zu besitzen. Diese liegen für die arabische Welt beim in Katar ansässigen Sender beIN Sports - dessen Inhalte BeoutQ übernimmt. Das Programm des Piratensenders wird nach Erkenntnissen von beIN Sports über den in Riad ansässigen Satelliten-Anbieter Arabsat ausgestrahlt.

Zahlreiche Hinweise legen den Schluss nahe, dass BeoutQ seinen Sitz in Saudi-Arabien hat. Die Deutsche Fußball Liga DFL spricht vom „saudi-arabischen Piratenangebot“ BeoutQ. Der Sender sei in keiner Weise autorisiert, Bundesliga-Inhalte zu verbreiten, erklärte die DFL. Diese behält sich nach eigenen Angaben weitere Maßnahmen vor, „um ihre Rechte und die Rechte ihres Lizenznehmers Bein (Sports) zu schützen“. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück. Auf eine aktuelle Anfrage der dpa zu dem Fall reagierte die Regierung in Riad nicht.

Durch die Piraterie sieht beIn Sports das System der Rechtevergabe bedroht, ein Milliardengeschäft. Hinter dem Konflikt steckt der scharfe politische Streit zwischen Saudi-Arabien und Katar. Die Regierung des Königreichs und verbündete Staaten hatten im vergangenen Jahr eine Blockade über das Emirat verhängt. Sie werfen Katar Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum Iran vor, der ein Erzfeind Saudi-Arabiens ist. Katar weist die Vorwürfe zurück. Das Emirat ist Ausrichter der nächsten Fußball-WM in vier Jahren.

Lettland trennt sich von finnischem Coach

Der lettische Fußballverband und Nationaltrainer Mixu Paatelainen gehen getrennte Wege. Nach Verbandsangaben wird der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem 51-jährigen Finnen nicht verlängert. Die Entscheidung sei in einem gemeinsamen Gespräch getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Auch Paatelainen teilte Medienberichten zufolge kurz zuvor mit, nicht mehr weiter mit dem lettischen Team zusammenzuarbeiten zu wollen.

Paatelainen hatte die Auswahl des Baltenstaates im Mai übernommen, um sie bei der Nations League zu betreuen – mit der Option auf eine weitere Zusammenarbeit bei der EM-Qualifikation. Lettland holte in dem neu geschaffenen Wettbewerb in sechs Spielen nur vier Unentschieden. In drei weiteren Partien unter Paatelainens Führung gelang auch nur ein Sieg – ein 1:0 bei seinem Debüt gegen Estland.

Ex-Fifa-Funktionar gesteht WM-Betrug

Der ehemalige Fifa-Funktionär Rafael Salguero hat sich bei den US-Ermittlungen rund um die Vergabe der WM 2018 in vier Fällen für schuldig bekannt. Das geht aus Dokumenten aus dem Jahr 2016 hervor, die am Dienstag vom Gericht in New York veröffentlicht wurden. Der ehemalige Präsident des Fußballverbandes von Guatemala gab unter anderem zu, dass ihm für seine Stimme bei der WM-Vergabe "Hunderttausende Dollar" geboten worden.

Dem heute 72 Jahre alten Salguero, von 2007 bis 2015 Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees, wurde demnach 2010 auf einem Flug von Mexiko nach Guatemala erstmals Geld angeboten. Der Name der Kontaktperson ist in den Dokumenten ebenso unkenntlich gemacht wie das Land, für das Salguero stimmen sollte. Er habe sich mehrmals mit der Person getroffen und letztlich auch für den betreffenden Bewerber gestimmt, so Salguero, das Geld jedoch nicht erhalten.

"Drei oder vier Wochen nach der Abstimmung versuchte ich, die mir mitgeteilte Nummer anzurufen, aber es ging nie jemand ans Telefon oder rief zurück. Ich wollte der Person mitteilen, dass ich für das Land (Name geschwärzt, d.Red.) gestimmt habe und das Geld abholen wollte", wird Salguero in den Akten zitiert.

Das Urteil für Salguero wird noch in dieser Woche erwartet.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.