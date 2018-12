Uli Hoeneß bewegt sich nach Stimmungsboykott auf Fans zu

Hoeneß plädiert für mehr Spiele im Free-TV

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wünscht sich Fußball-Spiele der Champions League wieder im frei empfangbaren Fernsehen. „Ich wäre glücklich, wenn wir wie letztes Jahr mit dem ZDF einen Free-TV-Anbieter hätten, der wenigstens einmal die Woche ein tolles Champions-League-Spiel im Free-TV zeigt“, sagte Hoeneß am Montagabend bei einer Veranstaltung der „Stuttgarter Nachrichten“.

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß bei einem Fanclubtreffen am Sonntag in Kersbach

Der 66-Jährige kritisierte darüber hinaus auch die Fernsehsituation der Bundesliga. "Ich glaube auch, dass es kein Dauerzustand sein kann, dass man jetzt drei Anbieter braucht, um Bundesligaspiele anzuschauen.“ Montagsspiele seien zudem ein Fehler gewesen.

Hoeneß reagierte damit auf den Stimmungsboykott vieler Fangruppen am vergangenen Spieltag. In den meisten Bundesliga-Stadien hatten die Anhänger in den Fankurven auf Gesänge verzichtet und protestierten damit gegen die Kommerzialisierung des Fußballs.

Drittes EM-Heimspiel für Deutschland?

Vor der EM 2020 könnte das Los über ein drittes Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase in München entscheiden. Sollten sich die DFB-Elf und Ungarn beide über die normale Qualifikation das Turnier-Ticket sichern, würde das Los über den Austragungsort des direkten Duells beider Teams in der Gruppe F entscheiden.

Qualifiziert sich Ungarn erst über die Playoffs oder gar nicht für die EM, würde die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw alle drei Gruppenspiele in München bestreiten, sofern sie sich direkt qualifiziert. Das geht aus den von der Uefa veröffentlichten Regularien für die EM-Auslosung am 1. Dezember 2019 hervor.

Deutschland trifft in der Qualifikationsgruppe C auf die Niederlande, Nordirland, Estland und Weißrussland. Ungarn hat es in der Gruppe E mit Kroatien, Wales, der Slowakei und Aserbaidschan zu tun.

Die EM 2020 findet in zwölf Ländern statt. Die Uefa hat für die sechs Gruppen sogenannte Co-Gastgeber-Paare gebildet. Neben Deutschland und Ungarn sind dies Italien/Aserbaidschan, Russland/Dänemark, Holland/Rumänien, England/Schottland und Spanien/Irland. Jeder qualifizierte Gastgeber hat in der Gruppenphase zwei oder drei Heimspiele. Ab dem Achtelfinale müssen alle Teams auf Reisen gehen.

Völler sauer wegen Wasserschlacht

Bayer Leverkusen hat nach dem verschenkten Sieg beim 1. FC Nürnberg mit den widrigen äußeren Bedingungen gehadert. "Ich hätte das Spiel nicht angepfiffen", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nach dem 1:1 (1:0) beim Club, "das hatte nichts mit Fußball zu tun." Trainer Heiko Herrlich beklagte "teilweise irreguläre Bedingungen" und betonte: "Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir nicht die drei Punkte mitgenommen haben."

Auf dem bei Dauerregen zunehmend mit Pfützen übersäten Platz im Max-Morlock-Stadion war die Werkself zunächst durch Kai Havertz (30.) mehr als verdient in Führung gegangen. Nach der Pause aber verloren die Gäste ihre Dominanz, begünstigt durch die Platzverhältnisse bäumte sich der Club auf und kam durch Georg Margreitter zum Ausgleich (56.). Die Bedingungen "haben uns schon in die Karten gespielt", bekannte der Torschütze.

Das Spiel war in der Tat stark beeinflusst von den äußeren Bedingungen. In Nürnberg hatte es seit dem frühen Nachmittag zum Teil wolkenbruchartig geregnet, bei jedem Schritt spritzte auf dem Rasen das Wasser, der Ball wurde bisweilen durch Pfützen abrupt abgebremst. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Langenhagen) habe ihm auf Nachfrage allerdings gesagt, sie habe "keine Probleme gesehen", berichtete Völler.

Obwohl nun seit sieben Spielen sieglos, überwog beim Club die Erleichterung über den Punktgewinn. "Erst mal sind jetzt die Köpfe wieder oben", sagte Abwehrspieler Lukas Mühl. Der Aufsteiger rückte aufgrund der besseren Tordifferenz in der Tabelle auf Rang 15 vor. Leverkusen dagegen verpasste den Anschluss ans Mittelfeld, was Völler zu der Erkenntnis veranlasste: "Wir müssen noch ein paar Punkte machen bis Weihnachten."

Twerking-Eklat bei Weltfußballer-Gala

Ada Hegerberg verließ samt Auszeichnung abrupt die Bühne. Rechts Ex-Profi David Ginola – er hatte nichts mit dem Eklat zu tun.

Kopfschütteln und Verärgerung nach der Verleihung des Ballon d'Or an die Norwegerin Ada Hegerberg als weltbeste Fußballerin: Der Moderator Martin Solveig fragte sie bei der Preisverleihung auf der Bühne am Montagabend in Paris, ob sie "twerken" wolle, also tief in der Hocke mit dem Po wackeln. Die 23-Jährige von Olympique Lyon, die als erste Spielerin mit der Auszeichnung des französischen Fachmagazins „France Football“ bedacht wurde, reagierte sichtlich entsetzt auf die Frage, verlor ihr Lächeln, wandte sich mit einem abrupten "Nein" und versteinertem Gesicht ab.

Die Frage des Moderators löste in den sozialen Netzwerken heftige Reaktionen aus, ihm wurden Respektlosigkeit und Sexismus vorgeworfen. Gefragt wurde, ob jemand auch dem männlichen Sieger Luka Modric eine solche Frage gestellt hätte. Solveig, der auch als DJ bekannt ist, entschuldigte sich via Twitter: Er habe Hegerberg seinen Spruch erklärt und sie habe ihm gesagt, dass sie verstanden habe, dass es ein Witz gewesen sei. „Dennoch entschuldige ich mich bei allen, die möglicherweise beleidigt wurden“, fügte Solveig hinzu.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk — Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018

Verkündet St. Pauli ein Plus?

Zweitligist FC St. Pauli hält an diesem Dienstag in der Hansestadt seine Mitgliederversammlung ab. In den Hamburger Messehallen wird Vereinspräsident Oke Göttlich den Mitgliedern des Kiezclubs die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2017/18 darlegen. Es wird erwartet, dass der FC St. Pauli erneut ein Plus erwirtschaftet hat, das allerdings ein gutes Stück unter dem Vorjahres-Konzerngewinn für den Verein plus die angeschlossene Gesellschaften von knapp 875.000 Euro liegen soll. Göttlich und Geschäftsleiter Andreas Rettig werden die Zahlen erläutern. Außerdem wird am Dienstagabend ein Teil des Aufsichtsrates neu gewählt. Die Veranstaltung in der Halle B 6 beginnt um 19.00 Uhr.

Guardiola hält Lobeshymnen auf Sane

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sane soll nach den Wünschen von Teammanager Pep Guardiola langfristig weiter beim englischen Meister Manchester City spielen. "Durch sein Alter und sein Potenzial können wir froh sein, ihn bei uns zu haben. Hoffentlich kann er noch viele, viele Jahre bleiben", sagte der spanische Starcoach zu seinen Plänen mit dem 22-Jährigen.

Guardiolas Lobeshymnen auf Sane fielen in Zusammenhang mit Fragen nach dem Stand der Verhandlungen zwischen dem gebürtigen Essener und den Citizens über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Sanes Kontrakt in Manchester läuft noch bis 2021, nachdem der Flügelstürmer vor zwei Jahren von Bundesligist Schalke 04 auf die Insel gewechselt war.

"Ich habe keine Informationen vom Verein, Probleme mit Leroy zu haben. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass alles gut läuft. Aber das ist auch kein Prozess, der nach einem Tag erledigt ist", sagte Guardiola zu den laufenden Gesprächen.

