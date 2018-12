Breitner von der Ehrentribüne verbannt: Völler stützt Hoeneß

Fall Breitner: Völler stützt Hoeneß

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hat im Fall Paul Breitner Partei für Bayern-Präsident Uli Hoeneß ergriffen. „Bei aller Wertschätzung für seine Leistungen als Spieler hat Paul Breitner in den 80er, 90er-Jahren als Zeitungskolumnist so viele Leute verletzt – das war mitunter menschenverachtend. Da kann ich Uli durchaus verstehen, wenn er gerade Paul nicht als moralische Instanz akzeptiert“, sagte Völler der „Bild am Sonntag“.

Uli Hoeneß und Rudi Völler sind nicht immer einer Meinung, im Fall Breitner aber schon

Foto: imago/Team 2

Breitner hatte unter der Woche verkündet, dass ihn der FC Bayern wegen jüngster kritischer Äußerungen gegen die Führung um Hoeneß künftig bei Heimspielen von der Ehrentribüne der Allianz Arena verbanne. Hoeneß hatte sich nach der Jahreshauptversammlung am Freitag unversöhnlich gezeigt: „Ich habe mit Paul Breitner gebrochen, als ich aus dem Gefängnis kam – und das war’s für mich.“

Ein möglicher Einstieg von Oliver Kahn in verantwortlicher Position beim FC Bayern, wäre für Völler ein logischer Vorgang. „Dass Oliver irgendwann einen Posten im Fußball übernehmen muss, ist doch klar. Von seinem Wissen her, von seiner Aura. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Michael Ballack. Zwei solche Persönlichkeiten gehören einfach auf verantwortliche Positionen – ob bei den Bayern oder anderswo.“

Gomez wehrt sich: Infrage stellen ist „Schmarrn“

VfB-Stürmer Mario Gomez hat sich gegen die Interpretation gewehrt, dass er derzeit nicht von sich selbst überzeugt sei. „Ich habe gelesen, dass Gomez sich infrage stellt, das ist totaler Schmarrn. Ich fand sehr interessant, was aus der Aussage von mir gemacht wurde und was die Wahrheit war“, sagte der Stürmer nach dem 1:0-Sieg gegen Augsburg.

„Ich habe euch letzte Woche gefragt, ob ihr den Spieler wisst, der uns hilft, vier Tore zu erzielen. Und wenn ihr den habt, könnt ihr ihn mir nennen, dann setze ich mich auf die Bank für ihn“, sagte der frühere Nationalspieler. „Dass ich mich mit dem Satz selbst infrage stelle, das ist schon sehr kurios gewesen.“

Für Stuttgart, das vorerst die Abstiegsränge verließ, hat der 33-Jährige seit dem 6. Oktober und dem 1:3 in Hannover nicht mehr getroffen. Damit ist er in den sechs Partien unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl noch ohne eigenen Torerfolg. „Ich spiele jetzt ja hier nicht, weil ich irgendwann mal gut gespielt habe, sondern ich spiele, weil der Trainer denkt, dass ich entscheidend sein kann. Und das erwarte ich auch selber von mir noch“, sagte Gomez. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das genug ist um hier beim VfB in der Startelf der Mannschaft zu helfen. Das Selbstvertrauen ist immer da.“

So erklärt Neuer das kuriose Gegentor

FCB-Torhüter Neuer macht sich breit, aber Bremens Osako lässt sich davon nicht beeindrucken

Foto: Stuart Franklin / Bongarts/Getty Images

War es nun ein Fehler von Manuel Neuer beim Gegentor des FC Bayern in Bremen, oder nicht? Der Nationaltorhüter hat seine eigene Theorie, mit der er sein erfolgloses Herauskommen gegen Werder-Stürmer Osako verteidigt. „Es ist eine Flanke zum Tor, die man relativ einfach verteidigen kann. Wir lassen sie aber zu und ich versuche, nah heranzukommen um mich anköpfen zu lassen. Wenn ich im Tor bleibe sind es vier Meter, da habe ich es schwer. Ich wurde ja auch angeköpft, aber nicht entscheidend genug“, sagte er.

Am Ende bleibt aber der Eindruck, dass Neuer – so wie jeder Torhüter, der beim Herauskommen am Ball vorbei fliegt – bei Bremens zwischenzeitlichem Ausgleich unglücklich aussieht.

Minus 14,9 Grad: Russen müssen trotzdem spielen

Nur unter Protest haben die russischen Teams Jenissej und Achmat bei 14,9 Grad unter Null ihr Erstligaspiel (1:1) absolviert. Die Temperatur in der sibirischen Stadt Krasnojarsk lag nur knapp über der Grenze von 15 Grad Frost, ab der eine Absage verlangt werden kann, meldete die Agentur Tass. Von einer „Zumutung für Spieler und Zuschauer“ sprach Jenissej-Torwart Dawid Jurtschenko in der Halbzeit.

„Das hatte mit Fußball nichts zu tun“, sagte hinterher auch Trainer Raschid Rachimow von Achmat Grosny aus Tschetschenien. Er hoffe, dass seine Spieler keine Gesundheitsschäden erlitten hätten.

Das eisige erste Winterwochenende in Russland hatte sich schon einige Tage abgezeichnet. Deshalb prüfte der russische Fußballverband die Verlegung in eine Halle, bestand dann aber trotzdem auf dem Spiel unter freiem Himmel.

In Samara wurde die Begegnung Krylja Sowetow gegen Orenburg verschoben, weil am Austragungsort an der Wolga 17 Grad Frost herrschten. Am kommenden Wochenende ist letzter Spieltag der Hinrunde in der russischen Premjer-Liga. Weiter geht es im März.

( sid/dpa/HA )

