Kaiserslautern trennt sich von Trainer Frontzeck

Kaiserslauterns Trainer Frontzeck beurlaubt

Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Trainer Michael Frontzeck beurlaubt. Die Entscheidung bestätigten die Pfälzer einen Tag nach der 0:5-Pleite im Punktspiel bei der SpVgg Unterhaching. Ein Nachfolger für den 54 Jahre alten Ex-Nationalspieler steht beim früheren Meister, der im Tabellenmittelfeld immer weniger Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die zweite Liga besitzt, noch nicht fest.

Der frühere St.-Pauli-Trainer Michael Frontzeck konnte die Aufstiegserwartungen des Clubs nicht erfüllen

Foto: Christian Kaspar-Bartke / Bongarts/Getty Images

Frontzeck hatte sein Trainer-Amt bei den „Roten Teufeln“ am 1. Februar angetreten. Obwohl er den Abstieg aus der zweiten Bundesliga nicht verhindern konnte, sollte der frühere Profi den FCK wieder zurück ins Unterhaus führen. Nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen war die Geduld der Lauterer Führung allerdings aufgebraucht.

Palermo für 10 Euro verkauft

Der italienische Traditionsclub Palermo Calcio hat den Eigentümer für den symbolischen Preis von 10 Euro gewechselt. Der 76-jährige Unternehmer Maurizio Zamparini, der den Serie-B-Verein im Jahr 2002 übernommen hatte, verkauft den hoch verschuldeten Verein einer Londoner Gesellschaft. Den Namen des Käufers gab Zamparini vorerst nicht bekannt.

Erst kommende Woche soll es weitere Informationen über den neuen Besitzer geben. Dieser wird die Schulden Palermos in Höhe von 22,8 Millionen Euro übernehmen, teilte Zamparini in einer Pressemitteilung mit. „Ich verkaufe den Club lediglich im Interesse Palermos“, schrieb der als „Trainerkiller“ bekannte Unternehmer. Seit 2002 hat der Investor mehr als 30 Trainer entlassen. Zamparini sagte, er habe eine Gesellschaft gefunden, die mit stärkeren finanziellen Mitteln seine Arbeit fortsetzen könne.

David Villa wechselt zum Podolski-Club

Ex-Weltmeister Lukas Podolski bekommt prominente Unterstützung beim japanischen Club Vissel Kobe. David Villa, der mit Spanien 2008 Europameister wurde und zwei Jahre später den WM-Titel gewann, wechselt zur kommenden Saison zum Tabellenzehnten der japanischen J-League. Der 36-Jährige spielte zuletzt bei New York City FC. „Eine große Herausforderung wartet. Neues Land, neue Kultur, neue Teamkollegen. Hallo Japan. Hallo Vissel Kobe“, sagte Villa.

Neuer Club David Villa

Salzburg-Coach Rose: „Wollen RB Schützenhilfe leisten“

Nach der bitteren 0:1-Pleite in der Europa League beim Schwesterclub FC Red Bull Salzburg kann RB Leipzig das Weiterkommen aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Hilfe müsste ausgerechnet von den Mozartstädtern kommen. Und die wollen helfen. „Wir wollen RB Schützenhilfe leisten“, sagte Salzburgs Trainer Marco Rose im Interview mit „Sport im Osten“.

Leipzig muss nun darauf hoffen, dass die in fünf Spielen siegreichen Salzburger im Gruppenfinale beim neuen Tabellenzweiten Celtic Glasgow gewinnen. Die Sachsen müssen zeitgleich gegen den punktlosen Gruppenletzten Rosenborg Trondheim gewinnen. „Wenn sie so spielen, wie in den fünf bisherigen Spielen, halte ich es auch nicht für unmöglich, dass sie in Glasgow gewinnen. Und wenn wir gegen Trondheim gewinnen, dann können wir als Zweiter noch weiterkommen“, sagte Leipzig Trainer Ralf Rangnick.

Der gebürtige Leipziger Rose, der von einigen Bundesligisten umworben werden soll, schließt eine Rückkehr in seine Heimatstadt nicht aus. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwann nach Leipzig zurückzukehren und RB zu trainieren“, erklärte der 42-Jährige. Seine langjährige Lebensgefährtin und seine Tochter leben ebenso in der Nähe von Leipzig wie seine Eltern. Dass er aktuell Verhandlungen mit der TSG 1899 Hoffenheim führe, verneinte Rose. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann übernimmt ab der kommenden Saison den Cheftrainer-Posten von Rangnick bei RB Leipzig.

River Plate vs. Boca in Madrid: Klagen über „Copa Conquistadores“

In Argentinien macht sich nach der Verlegung des Libertadores-Cup-Finales zwischen seinen Erzrivalen River Plate und Boca Juniors nach Madrid (9. Dezember) zunehmend auch ein Gefühl der Demütigung breit. In den sozialen Netzwerken stellen Fotomontagen die Entscheidung des Kontinentalverbandes CONMEBOL als die erniedrigende Wiederkehr der spanischen Eroberer aus dem 16. Jahrhundert nach Südamerika dar.

Ein Bild zeigt Amerika-Entdecker Christoph Kolumbus bei der Landung in Südamerika mit der hochgehaltenen Libertadores-Cup-Trophäe statt Spaniens Flagge in der Hand. Vielfach wird die „Copa Libertadores (Pokal der Befreier)“, Südamerikas wertvollster Vereinstitel und mit der europäischen Champions League vergleichbar, als „Copa Conquistadores (Pokal der Eroberer“) bezeichnet.

Auch argentinische Fußball-Prominenz beklagt trotz der Krawalle vor der Absage des Spiels am vergangenen Wochenende die Auslagerung des Endspiels auf einen anderen Kontinent. „Es ist, als würde man uns verbieten, Tango zu tanzen“, sagte Trainer Gustavo Alfaro vom Erstligisten Huracan.

Argentiniens Idol Diego Maradona sieht die Fans um ein Erlebnis gebracht: „Wie soll sich eine Familie, die das Spiel sehen möchte, die Reise nach Madrid leisten können?“, sagte der Kapitän der argentinischen Weltmeister-Elf von 1986.

Einige eingefleischte Anhänger der beiden Klubs aus Buenos Aires jedoch scheinen trotz hoher Flugpreise und Eintrittskarten für 100 bis 300 Dollar weder Kosten noch Mühen zu scheuen. Argentiniens Botschafter Ramon Puerto berichtete aus Spanien, dass bei zwei Fluggesellschaften alle Plätze für Flüge von Buenos Aires ins über 10.000 km entfernte Madrid „in drei Stunden“ ausverkauft gewesen seien.

Düsseldorf verliert 0:1 gegen Mainz

Fortuna Düsseldorf hat im Abstiegskampf einen herben Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel unterlag am Freitag dem FSV Mainz 05 vor heimischer Kulisse mit 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer für die Rheinländer erzielte Stürmer Jean-Philippe Mateta in der 67. Spielminute. Damit droht Düsseldorf am Wochenende wieder auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen. Mainz verbessert sich mit 18 Punkten zumindest für eine Nacht um einen Tabellenplatz auf Rang acht.

