Insolvenz bei Uhlenhorster HC gerade noch abgewendet

Hamburg. Die Mitglieder des Uhlenhorster HC haben die drohende Insolvenz ihres Vereins abgewendet. Auf der Mitgliederversammlung stimmten rund 250 Anwesende am Freitagabend in der Tennishalle am Wesselblek mit großer Mehrheit von rund 75 Prozent für eine vom Vorstand um Präsident Horst Müller-Wieland erbetene Umlage.

Mit dieser soll eine Nachforderung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) über 245.000 Euro beglichen werden. Diese Summe an Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungsbeiträgen war im Zeitraum von 2012 bis 2018 bei freiberuflich tätigen Trainern aus dem Hockey- und Tennisbereich aufgelaufen, die laut Prüfbericht als Scheinselbstständige gelten. Der UHC bestreitet das.

Müller-Wieland: "Das Thema Insolvenz ist vom Tisch"

„Ich bin sehr erleichtert, dass wir den Mitgliedern aufzeigen konnten, dass wir nicht schuldhaft gehandelt haben, und das Thema Insolvenz nun vom Tisch ist. Es gab keine Vorwürfe gegen den Vorstand, niemand sieht uns in der persönlichen Haftung“, sagte Müller-Wieland nach der dreieinhalbstündigen Diskussion. Gegen die Forderung der DRV hatte Müller-Wieland Beschwerde eingelegt, diese wird aktuell in Berlin geprüft.

Sollte die Summe allerdings fällig werden, muss sie sofort beglichen werden, so dass die Umlage notwendig wäre. „Wir würden dann aber klagen und sind sicher, dass wir mindestens 90 Prozent des Geldes zurückbekommen würden“, sagte Müller-Wieland. In diesem Fall würden die Mitglieder ihre Umlage zurückerstattet bekommen.

