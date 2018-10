Hoeneß verteidigt Kovac „bis aufs Blut“ in der Bayern-Krise

Hoeneß verteidigt Kovac „bis aufs Blut“

Uli Hoeneß hat Bayern-Trainer Niko Kovac nach vier Pflichtspielen ohne Sieg den Rücken gestärkt. „Ich werde Niko Kovac verteidigen bis aufs Blut“, sagte der Präsident dem „Kicker“. Nach einem guten Start mit dem Rekordmeister musste der neue Coach zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen gegen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach hinnehmen.

Uli Hoeneß wirkte nach dem Gladbachspiel sichtlich angeschlagen wegen der Bayern-Krise

Foto: Tobias Hase / dpa

„Bei uns herrscht die totale Ruhe“, sagte Hoeneß trotz der sportlich enttäuschenden Situation. Er habe „nicht eine Sekunde daran gedacht“, Kovac zu beschädigen, betonte der Präsident zu seinen vorherigen Aussagen, die Rotation sei Sache des Trainers, dieser müsse dafür auch den Kopf hinhalten.

Im Training kann Kovac in dieser Länderspielwoche nur mit einer Rumpfmannschaft und Nachwuchskräften arbeiten. Die Chance auf eine sportliche Wende bietet sich für den FC Bayern frühestens am 20. Oktober im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.

Neuer VfB-Trainer soll gegen BVB auf der Bank sitzen

Der neue Trainer des VfB Stuttgart soll bereits vor dem nächsten Bundesliga-Spiel am 20. Oktober gegen Borussia Dortmund feststehen, bestätigte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich. Interimstrainer Andreas Hinkel wird demnach nur dann auf der Bank sitzen, „wenn wir nicht den idealen Mann bis dahin gefunden haben“, sagte der 70-Jährige in der SWR-Sendung „Sport im Dritten“. Die Schwaben hatten sich am Sonntagmorgen vom bisherigen Chefcoach Tayfun Korkut getrennt.

Sportvorstand Michael Reschke sei nun auf der Suche nach einem Nachfolger, sagte Dietrich. Vom künftigen Chefcoach erwartet der Präsident vor allem drei Dinge. „Zunächst mal ist es wichtig, dass er genügend Ruhe ausstrahlt, um in diesem Haifischbecken Bundesliga zu bestehen“, sagte er. „Der zweite Punkt ist, er muss möglichst einen modernen Fußball spielen lassen und unsere Mannschaft weiterentwickeln.“ Drittens sei eine Balance zwischen den erfahrenen und jungen Spielern des Tabellenletzten zu finden.

Mbappé überragt mit Viererpack

Paris St. Germain marschiert in der französischen Liga weiter vorweg. Am neunten Spieltag gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel vor allem dank des überragenden Kylian Mbappe mit 5:0 (1:0) gegen Olympique Lyon und steht mit der makellosen Bilanz von 27 Punkten nach neun Spieltagen mit acht Zähler vor Verfolger OSC Lille.

Superstar Neymar brachte Paris in der 19. Minute per Strafstoß in Führung – vorausgegangen war ein Foulspiel an Mbappé, der in der zweiten Halbzeit mit einem Viererpack (61., 66., 69., 74.) innerhalb von 13 Minuten für die Entscheidung sorgte.

Löw droht auch Absage von Havertz

Bundestrainer Joachim Löw droht nach Ilkay Gündogan, Marco Reus und Nils Petersen durch Kai Havertz die nächste Absage für die wegweisenden Nations-League-Spiele in den Niederlanden und Frankreich. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen verließ am Sonntag nach dem 0:0 beim SC Freiburg das Stadion mit bandagiertem Knie.

Fällt Havertz für die Spiele am Sonnabend (20.45 Uhr/ZDF) in Amsterdam und drei Tage später in St. Denis beim Weltmeister (20.45 Uhr/ARD) aus? „Das kann passieren“, sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich, „wir müssen die Diagnostik abwarten. Vorher kann ich dazu nichts seriös sagen. Er hat einen Schlag gegen das Knie bekommen.“

Havertz wurde in der 47. Minute von Lukas Kübler gefoult, der dafür die Gelbe Karte sah. Er hielt aber bis zum Schlusspfiff durch. Der 19-Jährige hatte im September gegen Peru (2:1) sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben.

McKennie sagt verletzt für US-Länderspiele ab

Der Schalker Jungstar Weston McKennie muss wegen Adduktorenbeschwerden auf die Länderspiel-Reise zum US-Nationalteam verzichten. Beim 2:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf war der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits aufgrund der Blessur ausgewechselt worden.

Auch der Dortmunder Christian Pulisic fehlt dem US-Team wegen eines Muskelfaserrisses. Aus der Bundesliga stehen der Wolfsburger John Anthony Brooks, Bobby Wood von Hannover 96 und Josh Sargent von Werder Bremen im Kader. Hinzu kommt Julian Green vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

( sid/dpa/HA )

